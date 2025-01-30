Трамп захотел депортировать мигрантов в уже несуществующие СССР и Югославию - 30.01.2025 Украина.ру
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Трамп захотел депортировать мигрантов в уже несуществующие СССР и Югославию
Трамп захотел депортировать мигрантов в уже несуществующие СССР и Югославию - 30.01.2025 Украина.ру
Трамп захотел депортировать мигрантов в уже несуществующие СССР и Югославию
В борьбе с приезжими президент США Дональд Трамп решил депортировать мигрантов в СССР и Югославию. Об этом стало известно из нового документа Иммиграционной и таможенной службы США (ICE)
2025-01-30T07:54
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"Список неграждан, находящихся под стражей в ICE, с окончательными постановлениями о выдворении. В следующей таблице представлена разбивка по странам гражданства... СССР — 337 (человек - ред.)", — говорится в документе. При этом в Югославию намерены обратно отослать 845 человек.Согласно опубликованному постановлению, всего администрация президента США планирует депортировать почти полтора миллиона неграждан. Предполагается, что основная масса будет состоять из латиноамериканцев. В первой тройке стран, граждане которых подвергнутся наибольшему числу выдворений, находятся: Гондурас — более 261,6 тысячи человек, Гренада — 253,4 тысячи, Мексика — свыше 252 тысяч.Ранее Трамп ужесточил миграционную политику, подписав указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу США. Меры также направлены на ограничение возможностей нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в Америке после того, как они попадают на территорию страны.Подробнее о борьбе с мигрантами - в материале Владимира Скачко Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами на сайте Украина.ру.
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новости, ссср, югославия, сша, дональд трамп
Новости, СССР, Югославия, США, Дональд Трамп

Трамп захотел депортировать мигрантов в уже несуществующие СССР и Югославию

07:54 30.01.2025 (обновлено: 07:56 30.01.2025)
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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В борьбе с приезжими президент США Дональд Трамп решил депортировать мигрантов в СССР и Югославию. Об этом стало известно из нового документа Иммиграционной и таможенной службы США (ICE)
"Список неграждан, находящихся под стражей в ICE, с окончательными постановлениями о выдворении. В следующей таблице представлена разбивка по странам гражданства... СССР — 337 (человек - ред.)", — говорится в документе.
При этом в Югославию намерены обратно отослать 845 человек.
Согласно опубликованному постановлению, всего администрация президента США планирует депортировать почти полтора миллиона неграждан. Предполагается, что основная масса будет состоять из латиноамериканцев.
В первой тройке стран, граждане которых подвергнутся наибольшему числу выдворений, находятся: Гондурас — более 261,6 тысячи человек, Гренада — 253,4 тысячи, Мексика — свыше 252 тысяч.
Ранее Трамп ужесточил миграционную политику, подписав указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу США. Меры также направлены на ограничение возможностей нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в Америке после того, как они попадают на территорию страны.
Подробнее о борьбе с мигрантами - в материале Владимира Скачко Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами на сайте Украина.ру.
 
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