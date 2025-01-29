https://ukraina.ru/20250129/1060628125.html

"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина

"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина - 29.01.2025 Украина.ру

"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина

Если к лету Украина перестанет существовать, то у Трампа вообще не будет никаких проблем. Он скажет, что Байден, Зеленский и европейцы погубили этот проект. Теперь нужно с чистого листа работать с Россией уже без Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-29T04:30

2025-01-29T04:30

2025-01-29T04:30

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ростислав ищенко

джо байден

дональд трамп

кризис

европейцы

детали

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Украинский кризис еще администрация экс-президента США Джо Байдена начала передавать "на аутсорсинг" Великобритании. Хотя Британия в ЕС не состоит, но активно работает информационно и дипломатически с Европейским Союзом, рассказал эксперт.И в этом году Евросоюз заявил о выделении 30 млрд евро Украине. Но президент США Дональд Трамп не собирается это у англичан отбирать, ему это выгодна такая позиция, добавил политолог.И в такой позиции США пытаются пока что протянуть хотя бы до лета. Если к лету Украина перестанет существовать, то у Трампа вообще проблем никаких нет. "Он скажет, ну видите, Байден, Зеленский и европейцы погубили этот проект. А я предупреждал, что если бы был я, то все было бы совсем по-другому. Теперь будем начинать с чистого листа работать с Россией и уже без Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060625926.html

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новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, джо байден, дональд трамп, кризис, европейцы, детали, великобритания