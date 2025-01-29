"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина
© Василий СтоякинФлаг украина правый сектор
© Василий Стоякин
Если к лету Украина перестанет существовать, то у Трампа вообще не будет никаких проблем. Он скажет, что Байден, Зеленский и европейцы погубили этот проект. Теперь нужно с чистого листа работать с Россией уже без Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украинский кризис еще администрация экс-президента США Джо Байдена начала передавать "на аутсорсинг" Великобритании. Хотя Британия в ЕС не состоит, но активно работает информационно и дипломатически с Европейским Союзом, рассказал эксперт.
И в этом году Евросоюз заявил о выделении 30 млрд евро Украине. Но президент США Дональд Трамп не собирается это у англичан отбирать, ему это выгодна такая позиция, добавил политолог.
"Украинским кризисом занимался Байден, теперь занимаются англичане, а я только пытаюсь понять, какие предложения вносить для того, чтобы проводить переговоры — это позиция американской администрации", — подчеркнул Ищенко.
И в такой позиции США пытаются пока что протянуть хотя бы до лета. Если к лету Украина перестанет существовать, то у Трампа вообще проблем никаких нет.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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