"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина - 29.01.2025 Украина.ру
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"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина
"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина - 29.01.2025 Украина.ру
"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина
Если к лету Украина перестанет существовать, то у Трампа вообще не будет никаких проблем. Он скажет, что Байден, Зеленский и европейцы погубили этот проект. Теперь нужно с чистого листа работать с Россией уже без Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-29T04:30
2025-01-29T04:30
новости
украина
россия
сша
ростислав ищенко
джо байден
дональд трамп
кризис
европейцы
детали
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Украинский кризис еще администрация экс-президента США Джо Байдена начала передавать "на аутсорсинг" Великобритании. Хотя Британия в ЕС не состоит, но активно работает информационно и дипломатически с Европейским Союзом, рассказал эксперт.И в этом году Евросоюз заявил о выделении 30 млрд евро Украине. Но президент США Дональд Трамп не собирается это у англичан отбирать, ему это выгодна такая позиция, добавил политолог.И в такой позиции США пытаются пока что протянуть хотя бы до лета. Если к лету Украина перестанет существовать, то у Трампа вообще проблем никаких нет. "Он скажет, ну видите, Байден, Зеленский и европейцы погубили этот проект. А я предупреждал, что если бы был я, то все было бы совсем по-другому. Теперь будем начинать с чистого листа работать с Россией и уже без Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, джо байден, дональд трамп, кризис, европейцы, детали, великобритания
Новости, Украина, Россия, США, Ростислав Ищенко, Джо Байден, Дональд Трамп, кризис, европейцы, детали, Великобритания

"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина

04:30 29.01.2025
 
© Василий СтоякинФлаг украина правый сектор
Флаг украина правый сектор
© Василий Стоякин
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Если к лету Украина перестанет существовать, то у Трампа вообще не будет никаких проблем. Он скажет, что Байден, Зеленский и европейцы погубили этот проект. Теперь нужно с чистого листа работать с Россией уже без Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украинский кризис еще администрация экс-президента США Джо Байдена начала передавать "на аутсорсинг" Великобритании. Хотя Британия в ЕС не состоит, но активно работает информационно и дипломатически с Европейским Союзом, рассказал эксперт.
И в этом году Евросоюз заявил о выделении 30 млрд евро Украине. Но президент США Дональд Трамп не собирается это у англичан отбирать, ему это выгодна такая позиция, добавил политолог.
"Украинским кризисом занимался Байден, теперь занимаются англичане, а я только пытаюсь понять, какие предложения вносить для того, чтобы проводить переговоры — это позиция американской администрации", — подчеркнул Ищенко.
И в такой позиции США пытаются пока что протянуть хотя бы до лета. Если к лету Украина перестанет существовать, то у Трампа вообще проблем никаких нет.
"Он скажет, ну видите, Байден, Зеленский и европейцы погубили этот проект. А я предупреждал, что если бы был я, то все было бы совсем по-другому. Теперь будем начинать с чистого листа работать с Россией и уже без Украины", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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