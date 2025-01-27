СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА - 27.01.2025 Украина.ру
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СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА
СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА - 27.01.2025 Украина.ру
СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА
Если Сырский думает, что Россия не будет технологически развиваться, он глубоко ошибается. Мы совершенствуем свой РЭБ, киберподготовку и материальное обеспечение. Можно сказать, что СВО вошла в стадию борьбы экономик. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2025-01-27T03:00
2025-01-27T03:00
новости
россия
украина
запад
александр сырский
дональд трамп
технологии
бпла
экономика
рэб
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На днях главком ВСУ Александр Сырский заявил, что войну в обороне выиграть невозможно, но раз уж Украина пока не может никуда наступать, то ей надо делать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем.По мнению эксперта, в этом интервью Сырский пытается получить от Запада некие технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Пока Запад идет на это неохотно, добавил он.Более того, для производства вооружения нужны огромны финансовые средства. А президент США Дональд Трамп уже поручил провести аудит помощи Украине, потому что не верит, что переданные деньги и оружие применялись эффективно, указал полковник запаса."Если Сырский думает, что Россия не будет технологически развиваться, он глубоко ошибается. Мы совершенствуем свой РЭБ, киберподготовку и материальное обеспечение. Я бы даже сказал, что СВО вошла в стадию борьбы экономик. А экономика России явно стабильнее украинской, потому что Украина полностью зависит от Запада" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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новости, россия, украина, запад, александр сырский, дональд трамп, технологии, бпла, экономика, рэб, m1 abrams, сво, сша, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, Александр Сырский, Дональд Трамп, технологии, БПЛА, экономика, РЭБ, M1 Abrams, СВО, США, детали, Спецоперация

СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА

03:00 27.01.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Если Сырский думает, что Россия не будет технологически развиваться, он глубоко ошибается. Мы совершенствуем свой РЭБ, киберподготовку и материальное обеспечение. Можно сказать, что СВО вошла в стадию борьбы экономик. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На днях главком ВСУ Александр Сырский заявил, что войну в обороне выиграть невозможно, но раз уж Украина пока не может никуда наступать, то ей надо делать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем.
По мнению эксперта, в этом интервью Сырский пытается получить от Запада некие технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Пока Запад идет на это неохотно, добавил он.
"Например, когда США передавали ей "Абрамсы", они сняли с них элементы защиты, с которыми они использовались во всех конфликтах, потому что не доверили украинским военнослужащих такие сложные технологии. И вряд ли эта ситуация изменится", — подчеркнул Насонов.
Более того, для производства вооружения нужны огромны финансовые средства. А президент США Дональд Трамп уже поручил провести аудит помощи Украине, потому что не верит, что переданные деньги и оружие применялись эффективно, указал полковник запаса.
"Если Сырский думает, что Россия не будет технологически развиваться, он глубоко ошибается. Мы совершенствуем свой РЭБ, киберподготовку и материальное обеспечение. Я бы даже сказал, что СВО вошла в стадию борьбы экономик. А экономика России явно стабильнее украинской, потому что Украина полностью зависит от Запада" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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