https://ukraina.ru/20250127/1060559749.html

СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА

СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА - 27.01.2025 Украина.ру

СВО вошла в стадию борьбы экономик: Насонов объяснил, почему Сырский делает ставку на роботов и БПЛА

Если Сырский думает, что Россия не будет технологически развиваться, он глубоко ошибается. Мы совершенствуем свой РЭБ, киберподготовку и материальное обеспечение. Можно сказать, что СВО вошла в стадию борьбы экономик. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2025-01-27T03:00

2025-01-27T03:00

2025-01-27T03:00

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На днях главком ВСУ Александр Сырский заявил, что войну в обороне выиграть невозможно, но раз уж Украина пока не может никуда наступать, то ей надо делать ставку на развитие беспилотных и роботизированных систем.По мнению эксперта, в этом интервью Сырский пытается получить от Запада некие технологии, которые позволили бы Украине обрести определенную самостоятельность. Пока Запад идет на это неохотно, добавил он.Более того, для производства вооружения нужны огромны финансовые средства. А президент США Дональд Трамп уже поручил провести аудит помощи Украине, потому что не верит, что переданные деньги и оружие применялись эффективно, указал полковник запаса."Если Сырский думает, что Россия не будет технологически развиваться, он глубоко ошибается. Мы совершенствуем свой РЭБ, киберподготовку и материальное обеспечение. Я бы даже сказал, что СВО вошла в стадию борьбы экономик. А экономика России явно стабильнее украинской, потому что Украина полностью зависит от Запада" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.

https://ukraina.ru/20250125/1060558818.html

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