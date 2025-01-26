ПВО России ночью уничтожили 15 украинских БПЛА - 26.01.2025 Украина.ру
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ПВО России ночью уничтожили 15 украинских БПЛА
ПВО России ночью уничтожили 15 украинских БПЛА - 26.01.2025 Украина.ру
ПВО России ночью уничтожили 15 украинских БПЛА
За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны России уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 26 января сообщило Минобороны России.
2025-01-26T10:00
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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БпЛА – над территорией Рязанской области, шесть – над территорией Курской и один – над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.НАТО снабжает украинскую армию беспилотниками различных типов. В рамках коалиции по вооружению Украины в "формате Рамштайн" под эгидой США ключевую роль в поставках дронов на Украину играет Британия.Прибалтийские постсоветские члены НАТО также играют заметную роль в снабжении ВСУ военными беспилотниками. Подробности в публикации Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь Тем временем: "Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы
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Новости, Россия, Украина, Рязанская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Курская область, Белгородская область, ПВО, Минобороны РФ, СВО, КТО

ПВО России ночью уничтожили 15 украинских БПЛА

10:00 26.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1"
Боевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны России уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 26 января сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БпЛА – над территорией Рязанской области, шесть – над территорией Курской и один – над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.
НАТО снабжает украинскую армию беспилотниками различных типов. В рамках коалиции по вооружению Украины в "формате Рамштайн" под эгидой США ключевую роль в поставках дронов на Украину играет Британия.
Прибалтийские постсоветские члены НАТО также играют заметную роль в снабжении ВСУ военными беспилотниками. Подробности в публикации Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
Тем временем: "Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы
 
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