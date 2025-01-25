До обвала обороны ВСУ в Донбассе еще далеко: Царёв рассказал, чем Украина компенсирует живую силу - 25.01.2025 Украина.ру
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До обвала обороны ВСУ в Донбассе еще далеко: Царёв рассказал, чем Украина компенсирует живую силу
До обвала обороны ВСУ в Донбассе еще далеко: Царёв рассказал, чем Украина компенсирует живую силу - 25.01.2025 Украина.ру
До обвала обороны ВСУ в Донбассе еще далеко: Царёв рассказал, чем Украина компенсирует живую силу
У украинской армии есть деньги, у нее есть оружие. ВС РФ превосходят ВСУ по количеству людей и по мотивации, но Украина имеет больше беспилотников. Подразделения ВСУ компенсируют с помощью БПЛА нехватку живой силы
2025-01-25T06:00
2025-01-25T06:00
новости
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вооруженные силы украины
дроны
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беспилотники
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв.По его словам, ВСУ компенсируют нехватку живой силы БПЛА. Эксперт также заметил, что скорость наступления российской армии увеличилась, но этого все равно недостаточно, чтобы фронт посыпался.“ВС РФ необходимо кратно нарастить количество беспилотников. Желательно на оптоволокне, чтобы их не накрывали станции РЭБ”, — считает Царёв.В интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин отметил, что дроны на оптоволокне хороши в большинстве случаев только при активных боевых действиях. Например, в случае, когда ВС РФ идут в наступление. При статичном фронте они не очень эффективны, уточнил эксперт.Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
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новости, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дроны, бпла, беспилотники, детали
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, беспилотники, детали

До обвала обороны ВСУ в Донбассе еще далеко: Царёв рассказал, чем Украина компенсирует живую силу

06:00 25.01.2025
 
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
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У украинской армии есть деньги, у нее есть оружие. ВС РФ превосходят ВСУ по количеству людей и по мотивации, но Украина имеет больше беспилотников. Подразделения ВСУ компенсируют с помощью БПЛА нехватку живой силы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв.
“До обвала [обороны ВСУ в Донбассе] еще очень далеко. Несмотря на то, что ВСУ отступают, они нигде не бросили фронт, у них нигде не посыпалась оборона, мы до сих пор не смогли выдавить их из Курской области”, — заявил собеседник издания.
По его словам, ВСУ компенсируют нехватку живой силы БПЛА. Эксперт также заметил, что скорость наступления российской армии увеличилась, но этого все равно недостаточно, чтобы фронт посыпался.
“ВС РФ необходимо кратно нарастить количество беспилотников. Желательно на оптоволокне, чтобы их не накрывали станции РЭБ”, — считает Царёв.
В интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин отметил, что дроны на оптоволокне хороши в большинстве случаев только при активных боевых действиях. Например, в случае, когда ВС РФ идут в наступление. При статичном фронте они не очень эффективны, уточнил эксперт.
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В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской областиАрмия России обнаружила пыточные камеры с трупами местных жителей в освобождённом от украинских интервентов населённом пункте Курской области. Об этом на брифинге 23 января рассказала официальный представитель МИД РФМария Захарова
Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныдроныБПЛАбеспилотникидетали
 
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