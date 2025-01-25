https://ukraina.ru/20250125/1060516533.html

До обвала обороны ВСУ в Донбассе еще далеко: Царёв рассказал, чем Украина компенсирует живую силу

До обвала обороны ВСУ в Донбассе еще далеко: Царёв рассказал, чем Украина компенсирует живую силу - 25.01.2025 Украина.ру

До обвала обороны ВСУ в Донбассе еще далеко: Царёв рассказал, чем Украина компенсирует живую силу

У украинской армии есть деньги, у нее есть оружие. ВС РФ превосходят ВСУ по количеству людей и по мотивации, но Украина имеет больше беспилотников. Подразделения ВСУ компенсируют с помощью БПЛА нехватку живой силы

2025-01-25T06:00

2025-01-25T06:00

2025-01-25T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв.По его словам, ВСУ компенсируют нехватку живой силы БПЛА. Эксперт также заметил, что скорость наступления российской армии увеличилась, но этого все равно недостаточно, чтобы фронт посыпался.“ВС РФ необходимо кратно нарастить количество беспилотников. Желательно на оптоволокне, чтобы их не накрывали станции РЭБ”, — считает Царёв.В интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин отметил, что дроны на оптоволокне хороши в большинстве случаев только при активных боевых действиях. Например, в случае, когда ВС РФ идут в наступление. При статичном фронте они не очень эффективны, уточнил эксперт.Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны

https://ukraina.ru/20250123/1060506013.html

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новости, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дроны, бпла, беспилотники, детали