https://ukraina.ru/20250123/1060515595.html
Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта - 23.01.2025 Украина.ру
Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
Новая администрация Белого дома запустила процесс урегулирования конфликта межуд Россией и Украиной. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп
2025-01-23T19:39
2025-01-23T19:39
2025-01-23T19:39
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С заявлением о запуске мирного процесса Трамп сообщил участникам швейцарского ВЭФ в Давосе. Мероприятие проходит без участия российских гостей с обсуждением перспектив СВО.Президент США заверил, что миротворческий процесс является приоритетом нынешней команду Белого дома.В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал за 24 часа урегулировать военный конфликт на Украине. После инаугурации он увеличил этот срок в 100 раз.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, сво, переговоры, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, СВО, переговоры, международные отношения, Международная политика
Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
Новая администрация Белого дома запустила процесс урегулирования конфликта межуд Россией и Украиной. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп
С заявлением о запуске мирного процесса Трамп сообщил участникам швейцарского ВЭФ в Давосе. Мероприятие проходит без участия российских гостей с обсуждением перспектив СВО.
"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — заявил Трамп.
Президент США заверил, что миротворческий процесс является приоритетом нынешней команду Белого дома.
В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал за 24 часа урегулировать военный конфликт на Украине. После инаугурации он увеличил этот срок в 100 раз.