Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060515595.html
Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта - 23.01.2025 Украина.ру
Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
Новая администрация Белого дома запустила процесс урегулирования конфликта межуд Россией и Украиной. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп
2025-01-23T19:39
2025-01-23T19:39
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
сво
переговоры
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/02/1060096100_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d28275274dfc404db4c4136c7d3562e2.jpg
С заявлением о запуске мирного процесса Трамп сообщил участникам швейцарского ВЭФ в Давосе. Мероприятие проходит без участия российских гостей с обсуждением перспектив СВО.Президент США заверил, что миротворческий процесс является приоритетом нынешней команду Белого дома.В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал за 24 часа урегулировать военный конфликт на Украине. После инаугурации он увеличил этот срок в 100 раз.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/02/1060096100_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_d9e1bc55cc76e5ee1875eed82dde3278.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, сво, переговоры, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, СВО, переговоры, международные отношения, Международная политика

Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта

19:39 23.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
ДзенTelegram
Новая администрация Белого дома запустила процесс урегулирования конфликта межуд Россией и Украиной. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп
С заявлением о запуске мирного процесса Трамп сообщил участникам швейцарского ВЭФ в Давосе. Мероприятие проходит без участия российских гостей с обсуждением перспектив СВО.
"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — заявил Трамп.
Президент США заверил, что миротворческий процесс является приоритетом нынешней команду Белого дома.
В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал за 24 часа урегулировать военный конфликт на Украине. После инаугурации он увеличил этот срок в 100 раз.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСВОпереговорымеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - Трамп
20:17Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"
20:00Андрей Грозин: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится
19:54Трамп анонсировал эру всеобщего благоденствия и рост расходов НАТО на 5%
19:39Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта
19:30Владимир Васильев: Трампу нужна заморозка на Украине по примеру перемирия Израиля и ХАМАС
19:15СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области
18:50МИД Украины: военная помощь от США продолжается, она стратегически важна для Вашингтона
18:24Никаких уступок Трампу! Полковник Насонов о двух сценариях слива Украины
18:19Для "Ялты" ещё рано: Ищенко об окончании украинского и глобального конфликтов
18:14Захарова напомнила Британии о последствиях потакания нацистам
18:10Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом
18:00В Кремле ответили Трампу, французы и британцы готовят войска. Итоги 23 января на Украине
17:31Деиндустриализация и новые выборы. С какими угрозами столкнется Словакия без российского газа
17:23Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"
17:21МИД России рекомендует Минобороны Франции отработать маневры a-la Berezina
17:13Пётр Топычканов: Индия умеет торговаться, поэтому будет покупать нефть у США, защищая свои интересы
16:55Политик Путин против риэлтера Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием
15:33Гуманная война. Миф или реальность
15:26В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния