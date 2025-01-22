СК РФ продемонстрировал допрос колумбийского наёмника ВСУ, пойманного в Курской области - 22.01.2025 Украина.ру
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СК РФ продемонстрировал допрос колумбийского наёмника ВСУ, пойманного в Курской области
СК РФ продемонстрировал допрос колумбийского наёмника ВСУ, пойманного в Курской области - 22.01.2025 Украина.ру
СК РФ продемонстрировал допрос колумбийского наёмника ВСУ, пойманного в Курской области
Следственный комитет России 22 января опубликовал видеозапись допроса наёмника из Колумбии, взятого в плен российскими военнослужащими в Курской области.
2025-01-22T12:38
2025-01-22T12:38
новости
курская область
россия
колумбия
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"Гражданин Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс подозревается в совершении террористического акта и наемничестве. Следствием установлено, что Боорхэс лично, за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в рядах вооруженных формирований Украины", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что колумбиец Боорхэс, будучи вооруженным автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, в декабре 2024 года незаконно пересек российскую госграница и вторгся на территорию Курской области.Колумбийский наёмник был пленён российскими военнослужащими в ходе боевых действий близ населённого пункта Александрии Суджанского района Курской области. По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России Боорхэс заключен под стражу.В опубликованной видеозаписи Боорхэс заявил следователю СК РФ, что приехал на Украину с целью "заработать денег" и подписал в Сумах соответствующий контракт.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также в новостях: Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили
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новости, курская область, россия, колумбия, ск рф, вооруженные силы украины, всу, иностранные наемники, иностранный легион, кто, сво, криминал
Новости, Курская область, Россия, Колумбия, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, иностранные наемники, иностранный легион, КТО, СВО, криминал

СК РФ продемонстрировал допрос колумбийского наёмника ВСУ, пойманного в Курской области

12:38 22.01.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Следственный комитет России 22 января опубликовал видеозапись допроса наёмника из Колумбии, взятого в плен российскими военнослужащими в Курской области.
"Гражданин Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс подозревается в совершении террористического акта и наемничестве. Следствием установлено, что Боорхэс лично, за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в рядах вооруженных формирований Украины", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что колумбиец Боорхэс, будучи вооруженным автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, в декабре 2024 года незаконно пересек российскую госграница и вторгся на территорию Курской области.
"Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступления против мирного населения", - отметили в СК РФ.
Колумбийский наёмник был пленён российскими военнослужащими в ходе боевых действий близ населённого пункта Александрии Суджанского района Курской области. По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России Боорхэс заключен под стражу.
В опубликованной видеозаписи Боорхэс заявил следователю СК РФ, что приехал на Украину с целью "заработать денег" и подписал в Сумах соответствующий контракт.
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Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также в новостях: Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Кахабришвили
 
НовостиКурская областьРоссияКолумбияСК РФВооруженные силы УкраиныВСУиностранные наемникииностранный легионКТОСВОкриминал
 
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