СК РФ продемонстрировал допрос колумбийского наёмника ВСУ, пойманного в Курской области
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Следственный комитет России 22 января опубликовал видеозапись допроса наёмника из Колумбии, взятого в плен российскими военнослужащими в Курской области.
"Гражданин Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс подозревается в совершении террористического акта и наемничестве. Следствием установлено, что Боорхэс лично, за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в рядах вооруженных формирований Украины", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что колумбиец Боорхэс, будучи вооруженным автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, в декабре 2024 года незаконно пересек российскую госграница и вторгся на территорию Курской области.
"Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступления против мирного населения", - отметили в СК РФ.
Колумбийский наёмник был пленён российскими военнослужащими в ходе боевых действий близ населённого пункта Александрии Суджанского района Курской области. По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России Боорхэс заключен под стражу.
В опубликованной видеозаписи Боорхэс заявил следователю СК РФ, что приехал на Украину с целью "заработать денег" и подписал в Сумах соответствующий контракт.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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