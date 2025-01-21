"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана - 21.01.2025 Украина.ру
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"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана
"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана - 21.01.2025 Украина.ру
"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана
У России неплохие партнерские отношения с Турцией, но неоосманский проект стратегически невыгоден. При худших раскладах Османская империя подойдет под Воронеж. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T05:15
2025-01-21T05:15
новости
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эрдоган
башар асад
османская империя
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воронежская область
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По мнению эксперта, главным противником Израиля будет Турция, которая уже подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Башара Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок, добавил он.По словам историка, заявленный в начале нулевых в книге Ахмета Давутоглу "Стратегическая глубина" неоосманский проект реализуется уже сейчас.Крымское ханство, которое было вассалом османов, фактически контролировало пространство до Харькова и Воронежа. Последний набег состоялся в 1769 году, добавил он."Турция претендует и на Новороссию. У них был проект создания в Херсонской области расширенной татарской автономии. Исторические обоснования найти будет легко. В истории была Джамбуйлуцкая орда, кочевавшая между низовьями Днепра и Крымским полуостровом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250120/1060399691.html
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воронеж
израиль
османская империя
херсонская область
воронежская область
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новости, россия, воронеж, израиль, эрдоган, башар асад, османская империя, херсонская область, воронежская область, харьков, днепр, война, новороссия
Новости, Россия, Воронеж, Израиль, Эрдоган, Башар Асад, Османская империя, Херсонская область, Воронежская область, Харьков, Днепр, война, Новороссия

"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана

05:15 21.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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У России неплохие партнерские отношения с Турцией, но неоосманский проект стратегически невыгоден. При худших раскладах Османская империя подойдет под Воронеж. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По мнению эксперта, главным противником Израиля будет Турция, которая уже подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Башара Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок, добавил он.
По словам историка, заявленный в начале нулевых в книге Ахмета Давутоглу "Стратегическая глубина" неоосманский проект реализуется уже сейчас.
"Тактически партнерские отношения с Турцией у нас неплохие, но стратегически это нам невыгодно. Потому что при худших раскладах Османская империя подойдет под Воронеж, как это было раньше", — сказал Сазонов.
Крымское ханство, которое было вассалом османов, фактически контролировало пространство до Харькова и Воронежа. Последний набег состоялся в 1769 году, добавил он.
"Турция претендует и на Новороссию. У них был проект создания в Херсонской области расширенной татарской автономии. Исторические обоснования найти будет легко. В истории была Джамбуйлуцкая орда, кочевавшая между низовьями Днепра и Крымским полуостровом", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.
Станислав Митрахович интервью - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 14:10
Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от РоссииМосква готова возобновить поставки газа в Европу, чтобы попытаться нормализовать отношения и заработать деньги. Но пока не поменяется власть в ФРГ и пока не закончится острая фаза конфликта на Украине, об этом речи быть не может, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович
 
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05:15"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана
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