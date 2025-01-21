https://ukraina.ru/20250121/1060409071.html

"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана

"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана - 21.01.2025 Украина.ру

"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана

У России неплохие партнерские отношения с Турцией, но неоосманский проект стратегически невыгоден. При худших раскладах Османская империя подойдет под Воронеж. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T05:15

2025-01-21T05:15

2025-01-21T05:15

новости

россия

воронеж

израиль

эрдоган

башар асад

османская империя

херсонская область

воронежская область

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102063/62/1020636298_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_8421cf78e1852d163514c178bfb84d63.jpg

По мнению эксперта, главным противником Израиля будет Турция, которая уже подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Башара Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок, добавил он.По словам историка, заявленный в начале нулевых в книге Ахмета Давутоглу "Стратегическая глубина" неоосманский проект реализуется уже сейчас.Крымское ханство, которое было вассалом османов, фактически контролировало пространство до Харькова и Воронежа. Последний набег состоялся в 1769 году, добавил он."Турция претендует и на Новороссию. У них был проект создания в Херсонской области расширенной татарской автономии. Исторические обоснования найти будет легко. В истории была Джамбуйлуцкая орда, кочевавшая между низовьями Днепра и Крымским полуостровом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060399691.html

россия

воронеж

израиль

османская империя

херсонская область

воронежская область

харьков

днепр

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, воронеж, израиль, эрдоган, башар асад, османская империя, херсонская область, воронежская область, харьков, днепр, война, новороссия