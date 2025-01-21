"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
У России неплохие партнерские отношения с Турцией, но неоосманский проект стратегически невыгоден. При худших раскладах Османская империя подойдет под Воронеж. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По мнению эксперта, главным противником Израиля будет Турция, которая уже подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Башара Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок, добавил он.
По словам историка, заявленный в начале нулевых в книге Ахмета Давутоглу "Стратегическая глубина" неоосманский проект реализуется уже сейчас.
"Тактически партнерские отношения с Турцией у нас неплохие, но стратегически это нам невыгодно. Потому что при худших раскладах Османская империя подойдет под Воронеж, как это было раньше", — сказал Сазонов.
Крымское ханство, которое было вассалом османов, фактически контролировало пространство до Харькова и Воронежа. Последний набег состоялся в 1769 году, добавил он.
"Турция претендует и на Новороссию. У них был проект создания в Херсонской области расширенной татарской автономии. Исторические обоснования найти будет легко. В истории была Джамбуйлуцкая орда, кочевавшая между низовьями Днепра и Крымским полуостровом", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.
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