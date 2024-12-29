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МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию

МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию - 29.12.2024 Украина.ру

МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию

Запад вынуждает Москву отвечать на эскалацию конфликта. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2024-12-29T10:07

2024-12-29T10:07

2024-12-29T10:07

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Поводом для заявления главы МИД России стало сообщение о передаче Копенгагеном второй партии истребителей F-16 для украинской армии. В декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию таких истребителей с согласия страны-производителя (США).Он отметил, что "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными".Поставки истребителей F-16 для украинской армии были одобрены Белым домом весной 2023 года. подготовка украинских пилотов для них ведётся второй год в странах НАТО.О потере первого F-16 украинской армии 29 августа сообщили западные издания. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя. Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, крушение произошло 26 августа "из-за ошибки пилота". Погибшим оказался подполковник Алексей Месь, проходивший подготовку в США. Ему посмертно присвоили звание полковника. Представители фракции Зеленского в украинском парламенте настаивали на причине гибели пилота из-за "дружественного огня".На днях, 26 декабря издание "АиФ" сообщило о поражении украинского F-16 над Запорожской областью. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов предположил, что истребитель могли поразить с помощью зенитно-ракетного комплекса "С-300".Ранее на эту тему: "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16.

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