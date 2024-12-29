МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию - 29.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241229/1060059700.html
МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию
МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию - 29.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию
Запад вынуждает Москву отвечать на эскалацию конфликта. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-12-29T10:07
2024-12-29T10:07
новости
россия
дания
украина
сергей лавров
владимир зеленский
белый дом
нато
генштаб
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/01/1057165378_0:70:746:490_1920x0_80_0_0_d364a5d461cdde67e9d75f6b58352455.jpg.webp
Поводом для заявления главы МИД России стало сообщение о передаче Копенгагеном второй партии истребителей F-16 для украинской армии. В декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию таких истребителей с согласия страны-производителя (США).Он отметил, что "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными".Поставки истребителей F-16 для украинской армии были одобрены Белым домом весной 2023 года. подготовка украинских пилотов для них ведётся второй год в странах НАТО.О потере первого F-16 украинской армии 29 августа сообщили западные издания. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя. Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, крушение произошло 26 августа "из-за ошибки пилота". Погибшим оказался подполковник Алексей Месь, проходивший подготовку в США. Ему посмертно присвоили звание полковника. Представители фракции Зеленского в украинском парламенте настаивали на причине гибели пилота из-за "дружественного огня".На днях, 26 декабря издание "АиФ" сообщило о поражении украинского F-16 над Запорожской областью. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов предположил, что истребитель могли поразить с помощью зенитно-ракетного комплекса "С-300".Ранее на эту тему: "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16.
россия
дания
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/01/1057165378_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_91e38294459d187fcf60f54089bc8ab8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дания, украина, сергей лавров, владимир зеленский, белый дом, нато, генштаб, f-16, с-300, всу, потери всу
Новости, Россия, Дания, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Белый дом, НАТО, Генштаб, F-16, С-300, ВСУ, потери ВСУ

МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию

10:07 29.12.2024
 
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
Читать в
ДзенTelegram
Запад вынуждает Москву отвечать на эскалацию конфликта. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Поводом для заявления главы МИД России стало сообщение о передаче Копенгагеном второй партии истребителей F-16 для украинской армии. В декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию таких истребителей с согласия страны-производителя (США).
"Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, ее покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера", - сказал Лавров.
Он отметил, что "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными".
Поставки истребителей F-16 для украинской армии были одобрены Белым домом весной 2023 года. подготовка украинских пилотов для них ведётся второй год в странах НАТО.
О потере первого F-16 украинской армии 29 августа сообщили западные издания. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя. Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, крушение произошло 26 августа "из-за ошибки пилота". Погибшим оказался подполковник Алексей Месь, проходивший подготовку в США. Ему посмертно присвоили звание полковника. Представители фракции Зеленского в украинском парламенте настаивали на причине гибели пилота из-за "дружественного огня".
На днях, 26 декабря издание "АиФ" сообщило о поражении украинского F-16 над Запорожской областью. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов предположил, что истребитель могли поразить с помощью зенитно-ракетного комплекса "С-300".
Ранее на эту тему: "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16.
 
НовостиРоссияДанияУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийБелый домНАТОГенштабF-16С-300ВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов
11:37ФСБ задержала агента военной разведки Украины
11:24Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы
11:18Майдан и "ядерка по Лондону"
11:00Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим
10:42Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев
10:39Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР
10:07МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию
10:00Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря
09:38Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое
08:00Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку
07:59Создание СССР: как Ленин заложил атомную бомбу
07:50ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую
07:40Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область
07:30Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе
07:15"Зашибись наступили. Эффект увидели все": эксперт о том, почему США плевать на Зеленского и планы ВСУ
07:00Тимофей Ермаков: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе
06:50В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники
06:40Запасы "пушечного мяса" у Зеленского ограничены: эксперт о том, за сколько лет можно освободить Украину
06:30Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске
Лента новостейМолния