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МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию
МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию - 29.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию
Запад вынуждает Москву отвечать на эскалацию конфликта. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-12-29T10:07
2024-12-29T10:07
2024-12-29T10:07
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Поводом для заявления главы МИД России стало сообщение о передаче Копенгагеном второй партии истребителей F-16 для украинской армии. В декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию таких истребителей с согласия страны-производителя (США).Он отметил, что "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными".Поставки истребителей F-16 для украинской армии были одобрены Белым домом весной 2023 года. подготовка украинских пилотов для них ведётся второй год в странах НАТО.О потере первого F-16 украинской армии 29 августа сообщили западные издания. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя. Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, крушение произошло 26 августа "из-за ошибки пилота". Погибшим оказался подполковник Алексей Месь, проходивший подготовку в США. Ему посмертно присвоили звание полковника. Представители фракции Зеленского в украинском парламенте настаивали на причине гибели пилота из-за "дружественного огня".На днях, 26 декабря издание "АиФ" сообщило о поражении украинского F-16 над Запорожской областью. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов предположил, что истребитель могли поразить с помощью зенитно-ракетного комплекса "С-300".Ранее на эту тему: "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16.
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новости, россия, дания, украина, сергей лавров, владимир зеленский, белый дом, нато, генштаб, f-16, с-300, всу, потери всу
Новости, Россия, Дания, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Белый дом, НАТО, Генштаб, F-16, С-300, ВСУ, потери ВСУ
МИД РФ: Дания передачей F-16 Киеву провоцирует эскалацию
Запад вынуждает Москву отвечать на эскалацию конфликта. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Поводом для заявления главы МИД России стало сообщение о передаче Копенгагеном второй партии истребителей F-16 для украинской армии. В декабре Владимир Зеленский сообщал, что Дания передала Украине вторую партию таких истребителей с согласия страны-производителя (США).
"Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, ее покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера", - сказал Лавров.
Он отметил, что "любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными".
Поставки истребителей F-16 для украинской армии были одобрены Белым домом
весной 2023 года. подготовка украинских пилотов для них ведётся второй год в странах НАТО
.
О потере первого F-16 украинской армии 29 августа сообщили
западные издания. Генштаб
Украины подтвердил потерю истребителя. Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ
, крушение произошло 26 августа "из-за ошибки пилота". Погибшим оказался подполковник Алексей Месь, проходивший подготовку в США. Ему посмертно присвоили звание полковника. Представители фракции Зеленского в украинском парламенте настаивали на причине гибели пилота из-за "дружественного огня".
На днях, 26 декабря издание "АиФ" сообщило
о поражении украинского F-16 над Запорожской областью
. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов предположил, что истребитель могли поразить с помощью зенитно-ракетного комплекса "С-300
".