Макрон не хочет встречаться с Урсулой: что происходит
Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу. Об этом 17 апреля сообщила Financial Time
2026-04-17T19:27
"Франция отклонила предложение Великобритании о том, чтобы на встрече в Париже присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", — говорится в публикации.
По данным издания, Париж и Лондон планируют провести мероприятие на этой неделе. Канцлер Германии и премьер Италии примут участие лично. Однако Франция отвергла предложение Британии о присутствии Рютте и фон дер Ляйен, предпочтя, чтобы на саммите были только главы правительств.
Елисейский дворец дважды вычеркивал их имена из списка.
Ожидается, что на встречу приедут представители около 40 стран, которые в прошлом месяце подписали меморандум о готовности обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив.
Газета Politico 24 марта сообщила, что Великобритания предложила провести саммит по вопросам безопасности, связанным с разблокировкой Ормузского пролива. По данным собеседников, Британия намерена предложить странам создание коалиции для открытия безопасного маршрута по проливу и обеспечения уверенного торгового судоходства.
Агентство Bloomberg 1 апреля отметило, что международная коалиция по разблокировке Ормузского пролива, состоящая из 35 государств с Великобританией во главе, планирует перейти от дипломатии к экономическому давлению на Иран в случае провала переговорного процесса.