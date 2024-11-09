https://ukraina.ru/20241109/1058664124.html

Ищенко: агония Зеленского с “Томагавками” и ядерной эскалацией вызвана наступлением ВС РФ

Ищенко: агония Зеленского с “Томагавками” и ядерной эскалацией вызвана наступлением ВС РФ - 09.11.2024 Украина.ру

Ищенко: агония Зеленского с “Томагавками” и ядерной эскалацией вызвана наступлением ВС РФ

Так как падение Покровска обрекает ВСУ на несомненный провал, Зеленский пытается сделать все для того, чтобы стабилизировать фронт

2024-11-09T04:10

2024-11-09T04:10

2024-11-09T04:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он напомнил, что еще в начале 2024 года писал, что тенденция к быстрому обрушению фронта появится после того, как ВС РФ выйдет на рубеж Покровск-Селидово-Курахово.Эксперт отметил, что после падения Покровска оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно.“Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, где у Украины до сих пор существует мощный оборонительный район. И дальше в тыл к Харьковской группировке войск.То есть после падения Покровска можно с юга наступать на север, постоянно заходя в тыл через голую степь, отрезая войска противника”, — объяснил Ищенко.Он пришел к выводу, что Украина делает все для того, чтобы стабилизировать фронт: поездки Зеленского, попытка получить "Томагавки", попытка убедить американцев использовать под прикрытием Украины ядерное оружие против России. Эксперт также упомянул попытку Зеленского “набрать новое пушечное мясо в увеличенном количестве”.Ищенко заключил, что все это свидетельство агонии режима.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый обратил внимание на то, что сейчас звучат опасные разговоры об обрушении фронта ВСУ. Но, по словам эксперта, сегодня об этом говорить рано.“Надо понимать, что киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу. Он уже давно подстелил соломку и продвигает через свою пропаганду следующий тезис: "Украина проводит активную оборону в условиях нехватки ресурсов. Нехватка эта связана с сокращением помощи Запада. Поэтому сейчас возможны некие отступления. Так что потеря Селидово, Горняка и Богоявленки ни к какой катастрофе не приведет", — аргументировал свою точку зрения Скоробогатый.Более подробно об этом — Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУВ интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ."Позади серьезных районов обороны у врага нет. Да, есть линии окопов, зубы дракона и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор.Кроме того, Селидово был важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже – Днепропетровская область", — подробно рассказал Насонов.Подробнее об этом — в интервью Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и ДнепропетровскВоенный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру отметил, что дальнейшее продвижение ВС России с применением тактики взятия Селидово будет чревато большими потерями для ВСУ."Когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — отметил Кнутов.Более подробно об этом — в интервью Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырьМинобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.О продвижении ВС РФ — Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронтеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России

https://ukraina.ru/20241106/1058649239.html

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новости, россия, украина, селидово, владимир зеленский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, детали