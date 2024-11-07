https://ukraina.ru/20241107/1058679144.html

Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев

Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев - 07.11.2024 Украина.ру

Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев

Сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя нельзя исключать, что отдельные добровольцы из КНДР появятся на фронте. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин

2024-11-07T03:00

2024-11-07T03:00

2024-11-07T03:00

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Украина не умеет признавать своих ошибок. От иллюзий надо всегда избавляться. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, сообщил эксперт.Киевские власти сейчас активно раскручивают информационную кампанию про якобы "отправку" на СВО северокорейских военнослужащих. По мнению Шаландина, в этом вопросе есть несколько важных аспектов.Во-вторых, сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя нельзя исключать, что отдельные северокорейские добровольцы появятся на фронте, Не секрет, что в боевых действиях задействуют и иностранных граждан. Я лично видел сербов и африканцев, общался с японцем в 1-й бригаде. На контракт приходят разные люди. Хочешь воевать – пожалуйста, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО мобилизационном ресурсе армии КНДР и перспективах военного сотрудничества — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241106/1058657068.html

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новости, кндр, украина, россия, северная корея, сво, военные, армия, всу, доброволец, спецоперация