Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев
Сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя нельзя исключать, что отдельные добровольцы из КНДР появятся на фронте. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
Украина не умеет признавать своих ошибок. От иллюзий надо всегда избавляться. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, сообщил эксперт.
Киевские власти сейчас активно раскручивают информационную кампанию про якобы "отправку" на СВО северокорейских военнослужащих. По мнению Шаландина, в этом вопросе есть несколько важных аспектов.
"Во-первых, Украина согласна проиграть кому угодно (Польше или Северной Корее), только не клятым м…лям. Как раз это я и имел в виду, когда говорил о необходимости избавиться от иллюзий", — подчеркнул офицер.
Во-вторых, сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя нельзя исключать, что отдельные северокорейские добровольцы появятся на фронте,
Не секрет, что в боевых действиях задействуют и иностранных граждан. Я лично видел сербов и африканцев, общался с японцем в 1-й бригаде. На контракт приходят разные люди. Хочешь воевать – пожалуйста, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О мобилизационном ресурсе армии КНДР и перспективах военного сотрудничества — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру