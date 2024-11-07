Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев - 07.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241107/1058679144.html
Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев
Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев - 07.11.2024 Украина.ру
Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев
Сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя нельзя исключать, что отдельные добровольцы из КНДР появятся на фронте. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T03:00
2024-11-07T03:00
новости
кндр
украина
россия
северная корея
сво
военные
армия
всу
доброволец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058677789_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_03d72c9750a4b52f525d889ac2cccb2c.jpg
Украина не умеет признавать своих ошибок. От иллюзий надо всегда избавляться. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, сообщил эксперт.Киевские власти сейчас активно раскручивают информационную кампанию про якобы "отправку" на СВО северокорейских военнослужащих. По мнению Шаландина, в этом вопросе есть несколько важных аспектов.Во-вторых, сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя нельзя исключать, что отдельные северокорейские добровольцы появятся на фронте, Не секрет, что в боевых действиях задействуют и иностранных граждан. Я лично видел сербов и африканцев, общался с японцем в 1-й бригаде. На контракт приходят разные люди. Хочешь воевать – пожалуйста, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО мобилизационном ресурсе армии КНДР и перспективах военного сотрудничества — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241106/1058657068.html
кндр
украина
россия
северная корея
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058677789_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_7187080f49dd7b1a2dfc579abcd0b8ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, украина, россия, северная корея, сво, военные, армия, всу, доброволец, спецоперация
Новости, КНДР, Украина, Россия, Северная Корея, СВО, военные, Армия, ВСУ, доброволец, Спецоперация

Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев

03:00 07.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛиквидация ядерного полигона Пхунгери в КНДР
Ликвидация ядерного полигона Пхунгери в КНДР - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя нельзя исключать, что отдельные добровольцы из КНДР появятся на фронте. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
Украина не умеет признавать своих ошибок. От иллюзий надо всегда избавляться. Это полезно и в вопросах личной жизни, и в вопросах управления страной, сообщил эксперт.
Киевские власти сейчас активно раскручивают информационную кампанию про якобы "отправку" на СВО северокорейских военнослужащих. По мнению Шаландина, в этом вопросе есть несколько важных аспектов.
"Во-первых, Украина согласна проиграть кому угодно (Польше или Северной Корее), только не клятым м…лям. Как раз это я и имел в виду, когда говорил о необходимости избавиться от иллюзий", — подчеркнул офицер.
Во-вторых, сам по себе стратегический договор между Россией и КНДР не означает, что северокорейская армия будет сражаться на СВО. Хотя нельзя исключать, что отдельные северокорейские добровольцы появятся на фронте,
Не секрет, что в боевых действиях задействуют и иностранных граждан. Я лично видел сербов и африканцев, общался с японцем в 1-й бригаде. На контракт приходят разные люди. Хочешь воевать – пожалуйста, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О мобилизационном ресурсе армии КНДР и перспективах военного сотрудничества — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру
Вчера, 10:38
Про бельчонка Арахиса, его трагическую гибель и выборы в СШАКак прошла президентская предвыборная кампания в США?
 
НовостиКНДРУкраинаРоссияСеверная КореяСВОвоенныеАрмияВСУдоброволецСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Продвижение — вопрос логистики: Копылов о том, почему планирование операции зависит от снабжения войск
04:30"Давайте воюйте": эксперт о том, как после развала СССР Украина хотела стать представителем Запада
04:15Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин
04:00Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском
03:45"Мы не объявляли войну Украине": Шаландин о том, почему для достижения целей СВО не нужны чужие армии
03:30Прототипы БПЛА и радиоразведка: историк раскрыл, какие "ноу-хау" появились в годы Первой мировой войны
03:15Эвакуируют раненых и доставляют лекарства: военный эксперт рассказал, что еще умеют российские БПЛА
03:00Согласна проиграть кому угодно: Шаландин рассказал, почему Украина раскручивает тему северокорейцев
19:08Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
19:03Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
18:13Надежды, огорчения и последствия победы Трампа, фрески волынских олигархов, бригады ВСУ. Итоги 6 ноября
18:00Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом
17:48Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте
17:40В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистов
17:08Зеленскому передали последний американский доллар - фото
17:02"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева
16:10Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста
16:00"Поляк в России, русский в Польше". Маршал Рокоссовский – министр обороны Польши
15:47Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться
15:46Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
Лента новостейМолния