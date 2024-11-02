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ВВС США развернут оперативную группу бомбардировщиков в Европе "в ближайшие дни"

ВВС США развернут оперативную группу бомбардировщиков в Европе "в ближайшие дни" - 02.11.2024 Украина.ру

ВВС США развернут оперативную группу бомбардировщиков в Европе "в ближайшие дни"

В начале ноября военная авиация США приступит к очередному размещению своей бомбардировочной авиации в Европе. Об этом сообщает командование американской авиации на авиабазе "Рамштайн" в Германии

2024-11-02T12:46

2024-11-02T12:46

2024-11-02T12:46

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f-16

бомбардировщик

военная эскалация

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"Следующее развертывание оперативной группы бомбардировщиков в Европе должно начаться в ближайшие дни, когда американские стратегические бомбардировщики совершат перелет из континентальной части США в зону ответственности Европейского командования ВС США", - сказано в официальном сообщении.Там также сказано, что давно запланированное развертывание начнется с полетов бомбардировщиков ВВС США по заранее составленному плану. Полёты состоятся через международное воздушное пространство и при наличии соответствующих дипломатических разрешений.Тем временем Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи УкраинеТакже на эту тему Алексей Живов: Киев бережет истребители F-16 для ударов по Крыму или попыток "заскочить" в Калининград

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новости, сша, европа, германия, рамштайн, нато, пентагон, f-16, бомбардировщик, военная эскалация