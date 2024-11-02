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ВВС США развернут оперативную группу бомбардировщиков в Европе "в ближайшие дни"
ВВС США развернут оперативную группу бомбардировщиков в Европе "в ближайшие дни" - 02.11.2024 Украина.ру
ВВС США развернут оперативную группу бомбардировщиков в Европе "в ближайшие дни"
В начале ноября военная авиация США приступит к очередному размещению своей бомбардировочной авиации в Европе. Об этом сообщает командование американской авиации на авиабазе "Рамштайн" в Германии
2024-11-02T12:46
2024-11-02T12:46
2024-11-02T12:46
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европа
германия
рамштайн
нато
пентагон
f-16
бомбардировщик
военная эскалация
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"Следующее развертывание оперативной группы бомбардировщиков в Европе должно начаться в ближайшие дни, когда американские стратегические бомбардировщики совершат перелет из континентальной части США в зону ответственности Европейского командования ВС США", - сказано в официальном сообщении.Там также сказано, что давно запланированное развертывание начнется с полетов бомбардировщиков ВВС США по заранее составленному плану. Полёты состоятся через международное воздушное пространство и при наличии соответствующих дипломатических разрешений.Тем временем Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи УкраинеТакже на эту тему Алексей Живов: Киев бережет истребители F-16 для ударов по Крыму или попыток "заскочить" в Калининград
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, германия, рамштайн, нато, пентагон, f-16, бомбардировщик, военная эскалация
Новости, США, Европа, Германия, Рамштайн, НАТО, Пентагон, F-16, бомбардировщик, военная эскалация
ВВС США развернут оперативную группу бомбардировщиков в Европе "в ближайшие дни"
В начале ноября военная авиация США приступит к очередному размещению своей бомбардировочной авиации в Европе. Об этом сообщает командование американской авиации на авиабазе "Рамштайн" в Германии
"Следующее развертывание оперативной группы бомбардировщиков в Европе должно начаться в ближайшие дни, когда американские стратегические бомбардировщики совершат перелет из континентальной части США в зону ответственности Европейского командования ВС США", - сказано в официальном сообщении.
Там также сказано, что давно запланированное развертывание начнется с полетов бомбардировщиков ВВС США по заранее составленному плану. Полёты состоятся через международное воздушное пространство и при наличии соответствующих дипломатических разрешений.
"В ходе развертывания экипажи американских бомбардировщиков в течение нескольких недель будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО
, демонстрируя приверженность США глобальной безопасности и стабильности", - заявили в командовании ВВС США.