https://ukraina.ru/20241102/1058572326.html

Главное за ночь 2 ноября

Главное за ночь 2 ноября - 02.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 2 ноября

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Сумах, Харькове, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Также... Украина.ру, 02.11.2024

2024-11-02T08:47

2024-11-02T08:47

2024-11-02T08:47

новости

россия

украина

харьков

николай патрушев

вооруженные силы украины

вмф

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058502622_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_4ff9a32efc58fbe8d0289e05c9ad429a.jpg.webp

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Сумах, Харькове, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Также целая серия ударов была нанесена по целям в Киеве.О следующих успехах ВС РФ пишут Два Майора:- на Покровском направлении - бои в районе Ильинки и Степановки. ВС России развивают успех и выравнивают линию фронта севернее Кураховского водохранилища, где снабжение войск противника становится всё труднее;- продолжаются тяжёлые бои за Торецк (Дзержинск). В районе ул. Героев Труда противник признаёт утрату бывшего завода.Помощник президента РФ Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ России.Украинские власти из Селидово, когда этот населенный пункт еще был под контролем ВСУ, эвакуировали детей "под дулом автоматов", - жители недавно освобожденного города.Законопроект, позволяющий журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в правительство, - первый зампред комитета ГД по информполитике депутат Антон Ткачев ("Новые люди").Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.

россия

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, харьков, николай патрушев, вооруженные силы украины, вмф, госдума