Главное за ночь 2 ноября
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Сумах, Харькове, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Также целая серия ударов была нанесена по целям в Киеве.
О следующих успехах ВС РФ пишут Два Майора:
О следующих успехах ВС РФ пишут Два Майора:
- на Покровском направлении - бои в районе Ильинки и Степановки. ВС России развивают успех и выравнивают линию фронта севернее Кураховского водохранилища, где снабжение войск противника становится всё труднее;
- продолжаются тяжёлые бои за Торецк (Дзержинск). В районе ул. Героев Труда противник признаёт утрату бывшего завода.
Помощник президента РФ Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ России.
Законопроект, позволяющий журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в правительство, - первый зампред комитета ГД по информполитике депутат Антон Ткачев ("Новые люди").
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.