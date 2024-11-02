Главное за ночь 2 ноября - 02.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 2 ноября
Главное за ночь 2 ноября - 02.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 2 ноября
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Сумах, Харькове, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Также... Украина.ру, 02.11.2024
2024-11-02T08:47
2024-11-02T08:47
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Сумах, Харькове, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Также целая серия ударов была нанесена по целям в Киеве.О следующих успехах ВС РФ пишут Два Майора:- на Покровском направлении - бои в районе Ильинки и Степановки. ВС России развивают успех и выравнивают линию фронта севернее Кураховского водохранилища, где снабжение войск противника становится всё труднее;- продолжаются тяжёлые бои за Торецк (Дзержинск). В районе ул. Героев Труда противник признаёт утрату бывшего завода.Помощник президента РФ Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ России.Украинские власти из Селидово, когда этот населенный пункт еще был под контролем ВСУ, эвакуировали детей "под дулом автоматов", - жители недавно освобожденного города.Законопроект, позволяющий журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в правительство, - первый зампред комитета ГД по информполитике депутат Антон Ткачев ("Новые люди").Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, харьков, николай патрушев, вооруженные силы украины, вмф, госдума
Новости, Россия, Украина, Харьков, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, ВМФ, Госдума

Главное за ночь 2 ноября

08:47 02.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Сумах, Харькове, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Также целая серия ударов была нанесена по целям в Киеве.

О следующих успехах ВС РФ пишут Два Майора:
- на Покровском направлении - бои в районе Ильинки и Степановки. ВС России развивают успех и выравнивают линию фронта севернее Кураховского водохранилища, где снабжение войск противника становится всё труднее;
- продолжаются тяжёлые бои за Торецк (Дзержинск). В районе ул. Героев Труда противник признаёт утрату бывшего завода.
Помощник президента РФ Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ России.
Украинские власти из Селидово, когда этот населенный пункт еще был под контролем ВСУ, эвакуировали детей "под дулом автоматов", - жители недавно освобожденного города.
Законопроект, позволяющий журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в правительство, - первый зампред комитета ГД по информполитике депутат Антон Ткачев ("Новые люди").
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковНиколай ПатрушевВооруженные силы УкраиныВМФГосдума
 
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