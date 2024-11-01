Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ - 01.11.2024 Украина.ру
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Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ
Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ - 01.11.2024 Украина.ру
Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым провел совещание по дополнительным мерам защиты судостроительных предприятий полуострова от диверсионно-террористических угроз со стороны Украины
2024-11-01T09:30
2024-11-01T10:06
новости
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николай патрушев
вооруженные силы украины
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В мероприятии приняли участие руководители судостроительных и судоремонтных предприятий, расположенных на Крымском полуострове, представители федеральных и региональных органов власти.Они обсудили текущее состояние судостроительной отрасли в регионе и перспективы развития заводов и верфей.В числе приоритетов национальной морской политики РФ в Азово-Черноморском регионе назвали модернизацию портовой и прибрежной инфраструктуры, а также развитие судостроительного комплекса. Отдельное внимание уделили модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых вопросов и кадровых проблем.По его словам, крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов.Подробнее об атаках на заводы - в материале Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи на сайте Украина.ру.
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новости, крым, россия, украина, николай патрушев, вооруженные силы украины
Новости, Крым, Россия, Украина, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины

Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ

09:30 01.11.2024 (обновлено: 10:06 01.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым провел совещание по дополнительным мерам защиты судостроительных предприятий полуострова от диверсионно-террористических угроз со стороны Украины
В мероприятии приняли участие руководители судостроительных и судоремонтных предприятий, расположенных на Крымском полуострове, представители федеральных и региональных органов власти.
Они обсудили текущее состояние судостроительной отрасли в регионе и перспективы развития заводов и верфей.
В числе приоритетов национальной морской политики РФ в Азово-Черноморском регионе назвали модернизацию портовой и прибрежной инфраструктуры, а также развитие судостроительного комплекса.
Отдельное внимание уделили модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых вопросов и кадровых проблем.
"Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями Вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба", - сказал Патрушев.
По его словам, крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов.
Подробнее об атаках на заводы - в материале Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи на сайте Украина.ру.
 
НовостиКрымРоссияУкраинаНиколай ПатрушевВооруженные силы Украины
 
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