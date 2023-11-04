Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи - 04.11.2023 Украина.ру
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Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи
Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи - 04.11.2023 Украина.ру
Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи
Обломки ракеты упали на территорию одного из сухих доков
2023-11-04T18:17
2023-11-04T18:17
новости
сергей аксенов
крым
керчь
судостроительный завод
ракета
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В Крыму, в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, отработала ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет."Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - добавил Аксенов.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о том, что российская армия вскоре столкнется с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесет большие потери.
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новости, сергей аксенов, крым, керчь, судостроительный завод, ракета
Новости, Сергей Аксенов, Крым, Керчь, судостроительный завод, Ракета

Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи

18:17 04.11.2023
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Обломки ракеты упали на территорию одного из сухих доков
В Крыму, в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, отработала ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет.
"Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - добавил Аксенов.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о том, что российская армия вскоре столкнется с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесет большие потери.
секретарь СНБО Алексей Данилов
Вчера, 01:52
Данилов пригрозил "невиданными" ударами по КрымуРоссийская армия вскоре столкнётся с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесёт большие потери. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
 
НовостиСергей АксеновКрымКерчьсудостроительный заводРакета
 
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