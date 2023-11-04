https://ukraina.ru/20231104/1050779094.html

Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи

Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи - 04.11.2023 Украина.ру

Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи

Обломки ракеты упали на территорию одного из сухих доков

2023-11-04T18:17

2023-11-04T18:17

2023-11-04T18:17

новости

сергей аксенов

крым

керчь

судостроительный завод

ракета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_0:0:893:503_1920x0_80_0_0_29558fc9f02bd8382b14b7f4ef4817b1.jpg

В Крыму, в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, отработала ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет."Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - добавил Аксенов.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о том, что российская армия вскоре столкнется с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесет большие потери.

https://ukraina.ru/20231104/1050764910.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей аксенов, крым, керчь, судостроительный завод, ракета