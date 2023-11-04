https://ukraina.ru/20231104/1050779094.html
Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи
Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи - 04.11.2023 Украина.ру
Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи
Обломки ракеты упали на территорию одного из сухих доков
2023-11-04T18:17
2023-11-04T18:17
2023-11-04T18:17
новости
сергей аксенов
крым
керчь
судостроительный завод
ракета
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В Крыму, в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, отработала ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет."Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - добавил Аксенов.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о том, что российская армия вскоре столкнется с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесет большие потери.
https://ukraina.ru/20231104/1050764910.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей аксенов, крым, керчь, судостроительный завод, ракета
Новости, Сергей Аксенов, Крым, Керчь, судостроительный завод, Ракета
Аксенов сообщил о ракете, сбитой в районе судостроительного завода в Керчи
Обломки ракеты упали на территорию одного из сухих доков