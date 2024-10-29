Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса - 29.10.2024 Украина.ру
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Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса
Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса - 29.10.2024 Украина.ру
Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса
Военкор Украина.ру Игорь Гомольский передал дрон "Спецкор-2" бойцам 10-го отдельного танкового батальона, который в текущий момент ведёт бои за ДНР. Подробнее — Украина.ру, 29.10.2024
2024-10-29T14:15
2024-10-29T14:15
видео
донецкая народная республика
украина
россия
сво
военкор
днр
новые регионы
спецоперация
беспилотники
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Военкор Украина.ру Игорь Гомольский передал дрон "Спецкор-2" бойцам 10-го отдельного танкового батальона, который в текущий момент ведёт бои за ДНР. Подробнее — в нашем материале. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, донецкая народная республика, украина, россия, сво, военкор, днр, новые регионы, спецоперация, беспилотники, дроны, белгород, видео
Видео, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, СВО, военкор, ДНР, Новые регионы, Спецоперация, беспилотники, дроны, Белгород

Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса

14:15 29.10.2024
 
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Военкор Украина.ру Игорь Гомольский передал дрон "Спецкор-2" бойцам 10-го отдельного танкового батальона, который в текущий момент ведёт бои за ДНР. Подробнее — в нашем материале.
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
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