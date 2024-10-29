https://ukraina.ru/20241029/1058449293.html
Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса
Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса - 29.10.2024 Украина.ру
Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса
Военкор Украина.ру Игорь Гомольский передал дрон "Спецкор-2" бойцам 10-го отдельного танкового батальона, который в текущий момент ведёт бои за ДНР. Подробнее — Украина.ру, 29.10.2024
2024-10-29T14:15
2024-10-29T14:15
2024-10-29T14:15
видео
донецкая народная республика
украина
россия
сво
военкор
днр
новые регионы
спецоперация
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058449663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70786e388270eaf4fcaddede542ad2f7.jpg
Военкор Украина.ру Игорь Гомольский передал дрон "Спецкор-2" бойцам 10-го отдельного танкового батальона, который в текущий момент ведёт бои за ДНР. Подробнее — в нашем материале. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
донецкая народная республика
украина
россия
днр
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058449663_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d0a7c41a229e32f740983289e6ca45dc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, донецкая народная республика, украина, россия, сво, военкор, днр, новые регионы, спецоперация, беспилотники, дроны, белгород, видео
Видео, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, СВО, военкор, ДНР, Новые регионы, Спецоперация, беспилотники, дроны, Белгород
Военкор Украина.ру Игорь Гомольский передал дрон "Спецкор-2" бойцам 10-го отдельного танкового батальона, который в текущий момент ведёт бои за ДНР. Подробнее — в нашем материале.
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru