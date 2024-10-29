https://ukraina.ru/20241029/1058449293.html

Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса

Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса - 29.10.2024 Украина.ру

Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса

Военкор Украина.ру Игорь Гомольский передал дрон "Спецкор-2" бойцам 10-го отдельного танкового батальона, который в текущий момент ведёт бои за ДНР. Подробнее — Украина.ру, 29.10.2024

2024-10-29T14:15

2024-10-29T14:15

2024-10-29T14:15

видео

донецкая народная республика

украина

россия

сво

военкор

днр

новые регионы

спецоперация

беспилотники

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Военкор Украина.ру Игорь Гомольский передал дрон "Спецкор-2" бойцам 10-го отдельного танкового батальона, который в текущий момент ведёт бои за ДНР. Подробнее — в нашем материале. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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