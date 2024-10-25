Официальный представитель МВД назвала причины задержания замминистра энергетики России - 25.10.2024 Украина.ру
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Официальный представитель МВД назвала причины задержания замминистра энергетики России
Официальный представитель МВД назвала причины задержания замминистра энергетики России - 25.10.2024 Украина.ру
Официальный представитель МВД назвала причины задержания замминистра энергетики России
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 25 октября назвала причины задержания замминистра энергетики России Сергея Мочальникова
2024-10-25T10:38
2024-10-25T10:38
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Правоохранители задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения, уточнила Волк..Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт. Работы были проведены не полностью, но представители Минэнерго согласовали и подписали акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств.МВД также опубликовало видео задержания Мочальникова в его частном доме. На кадрах обыска – подсчет купюр в рублях и валюте. Также показано, что правоохранители ознакомили супругу задержанного с постановлением о производстве следственных действий.О других политиках - в материале Обогащался за счет "Патриота": на экс-замминистра обороны РФ завели уголовное дело на сайте Украина.ру.
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новости, россия, мвд, минэнерго, хищение, задержание
Новости, Россия, МВД, Минэнерго, хищение, задержание

Официальный представитель МВД назвала причины задержания замминистра энергетики России

10:38 25.10.2024
 
© Benjamin Hahn / flickr
© Benjamin Hahn / flickr
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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 25 октября назвала причины задержания замминистра энергетики России Сергея Мочальникова
Правоохранители задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения, уточнила Волк..
"Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - сказала Волк.
Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт. Работы были проведены не полностью, но представители Минэнерго согласовали и подписали акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств.
МВД также опубликовало видео задержания Мочальникова в его частном доме. На кадрах обыска – подсчет купюр в рублях и валюте. Также показано, что правоохранители ознакомили супругу задержанного с постановлением о производстве следственных действий.
О других политиках - в материале Обогащался за счет "Патриота": на экс-замминистра обороны РФ завели уголовное дело на сайте Украина.ру.
 
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