Официальный представитель МВД назвала причины задержания замминистра энергетики России
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 25 октября назвала причины задержания замминистра энергетики России Сергея Мочальникова
Правоохранители задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения, уточнила Волк..
"Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - сказала Волк.
Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт. Работы были проведены не полностью, но представители Минэнерго согласовали и подписали акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств.
МВД также опубликовало видео задержания Мочальникова в его частном доме. На кадрах обыска – подсчет купюр в рублях и валюте. Также показано, что правоохранители ознакомили супругу задержанного с постановлением о производстве следственных действий.
О других политиках - в материале Обогащался за счет "Патриота": на экс-замминистра обороны РФ завели уголовное дело на сайте Украина.ру.