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Обогащался за счет "Патриота": на экс-замминистра обороны РФ завели уголовное дело

Обогащался за счет "Патриота": на экс-замминистра обороны РФ завели уголовное дело - 29.08.2024 Украина.ру

Обогащался за счет "Патриота": на экс-замминистра обороны РФ завели уголовное дело

В отношении бывшего заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии запаса Павла Попова заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом 29 августа сообщила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко

2024-08-29T14:57

2024-08-29T14:57

2024-08-29T14:57

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Попов действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, сообщила Петренко. Оба уже привлечены к уголовной ответственности.Следствию известно, что с их помощью Попов также принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с "Патриотом", безвозмездно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородном доме, а потом и на участке вокруг него.В ходе следственных действий также было установлено, что во владении Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн рублей.Петренко пояснила, что сейчас в рамках дела проводятся обыски по месту проживания Попова. Также следователи проверят законность приобретения им и его семьей недвижимости.Павел Попов перешел на работу в Министерство обороны в 2013 году, то есть немногим позже, чем это ведомство возглавил Сергей Шойгу. Ранее, а именно с 2008-го, Попов занимал должность заместителя главы МЧС.В Минобороны Попов сначала был помощником Шойгу, а позже занял должность заместителя министра. Попову было вверено курирование главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий.С военной службы Попов был уволен указом президента России в июне 2024 года.В последней опубликованной декларации (за 2019 год) Попов указал владение квартирой площадью 72,8 кв. м., земельным участком в 2400 кв. м., жилым домом, хозблоком и автомобилем Mercedes A200. Задекларированный доход за тот год составил 13,5 миллиона рублей.

https://ukraina.ru/20240524/1055270924.html

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новости, россия, минобороны, мчс, ск рф, петренко, сергей шойгу, замминистра