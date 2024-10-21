Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Херсонской области, встретился с бывшим вице-премьер-министром, экс-министром образования и науки Украины Дмитрием Табачником. В интервью речь идёт о деградации современной Украины, а также о религии и о либеральной интеллигенции в России.
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00:59 – О причинах деградации украинской политики;
03:57 – О культуре на Украине;
08:17 – О судьбе Киева;
12:23 – Об УПЦ на Украине;
16:22 – О современной Украине как примере для либералов.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
#Табачник #Украина #политика #Херсон #Геническ #Чаленко #Ющенко #Янукович #Порошенко #Зеленский #Кравчук #Кучма #парламент #СлугаНарода #культура #драма #театр #кино #Попович #Бандера #Толочко #Тимошенко #Мушкетик #Яворивский #Резникович #Киев #национализм #Львов #галичане #украинцы #СВО #спецоперация #война #конфликт #УПЦ #вера #религия #ПЦУ #Дугин #Прилепин #БабийЯр #история #театр #Россия #РФ
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:59 – О причинах деградации украинской политики;
03:57 – О культуре на Украине;
08:17 – О судьбе Киева;
12:23 – Об УПЦ на Украине;
16:22 – О современной Украине как примере для либералов.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
#Табачник #Украина #политика #Херсон #Геническ #Чаленко #Ющенко #Янукович #Порошенко #Зеленский #Кравчук #Кучма #парламент #СлугаНарода #культура #драма #театр #кино #Попович #Бандера #Толочко #Тимошенко #Мушкетик #Яворивский #Резникович #Киев #национализм #Львов #галичане #украинцы #СВО #спецоперация #война #конфликт #УПЦ #вера #религия #ПЦУ #Дугин #Прилепин #БабийЯр #история #театр #Россия #РФ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru