Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник - 21.10.2024 Украина.ру
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Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник
Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник - 21.10.2024 Украина.ру
Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Херсонской области, встретился с бывшим вице-премьер-министром, экс-министром образования и науки Украины Украина.ру, 21.10.2024
2024-10-21T12:04
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украина
россия
киев
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Херсонской области, встретился с бывшим вице-премьер-министром, экс-министром образования и науки Украины Дмитрием Табачником. В интервью речь идёт о деградации современной Украины, а также о религии и о либеральной интеллигенции в России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:59 – О причинах деградации украинской политики;03:57 – О культуре на Украине;08:17 – О судьбе Киева; 12:23 – Об УПЦ на Украине;16:22 – О современной Украине как примере для либералов. *В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. #Табачник #Украина #политика #Херсон #Геническ #Чаленко #Ющенко #Янукович #Порошенко #Зеленский #Кравчук #Кучма #парламент #СлугаНарода #культура #драма #театр #кино #Попович #Бандера #Толочко #Тимошенко #Мушкетик #Яворивский #Резникович #Киев #национализм #Львов #галичане #украинцы #СВО #спецоперация #война #конфликт #УПЦ #вера #религия #ПЦУ #Дугин #Прилепин #БабийЯр #история #театр #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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украина, россия, киев, александр чаленко, дмитрий табачник, кирилл буданов, упц, видео
Украина, Россия, Киев, Александр Чаленко, Дмитрий Табачник, Кирилл Буданов, УПЦ, Видео

Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник

12:04 21.10.2024
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Херсонской области, встретился с бывшим вице-премьер-министром, экс-министром образования и науки Украины Дмитрием Табачником. В интервью речь идёт о деградации современной Украины, а также о религии и о либеральной интеллигенции в России.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:59 – О причинах деградации украинской политики;
03:57 – О культуре на Украине;
08:17 – О судьбе Киева;
12:23 – Об УПЦ на Украине;
16:22 – О современной Украине как примере для либералов.

*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

#Табачник #Украина #политика #Херсон #Геническ #Чаленко #Ющенко #Янукович #Порошенко #Зеленский #Кравчук #Кучма #парламент #СлугаНарода #культура #драма #театр #кино #Попович #Бандера #Толочко #Тимошенко #Мушкетик #Яворивский #Резникович #Киев #национализм #Львов #галичане #украинцы #СВО #спецоперация #война #конфликт #УПЦ #вера #религия #ПЦУ #Дугин #Прилепин #БабийЯр #история #театр #Россия #РФ

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