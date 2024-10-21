https://ukraina.ru/20241021/1058241596.html

Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник

Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник - 21.10.2024 Украина.ру

Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Херсонской области, встретился с бывшим вице-премьер-министром, экс-министром образования и науки Украины Украина.ру, 21.10.2024

2024-10-21T12:04

2024-10-21T12:04

2024-10-21T12:04

украина

россия

киев

александр чаленко

дмитрий табачник

кирилл буданов

упц

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058241292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7759ddabb1c9d5580d2194384ae8464.jpg

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Херсонской области, встретился с бывшим вице-премьер-министром, экс-министром образования и науки Украины Дмитрием Табачником. В интервью речь идёт о деградации современной Украины, а также о религии и о либеральной интеллигенции в России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:59 – О причинах деградации украинской политики;03:57 – О культуре на Украине;08:17 – О судьбе Киева; 12:23 – Об УПЦ на Украине;16:22 – О современной Украине как примере для либералов. *В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. #Табачник #Украина #политика #Херсон #Геническ #Чаленко #Ющенко #Янукович #Порошенко #Зеленский #Кравчук #Кучма #парламент #СлугаНарода #культура #драма #театр #кино #Попович #Бандера #Толочко #Тимошенко #Мушкетик #Яворивский #Резникович #Киев #национализм #Львов #галичане #украинцы #СВО #спецоперация #война #конфликт #УПЦ #вера #религия #ПЦУ #Дугин #Прилепин #БабийЯр #история #театр #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241021/1058240076.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, киев, александр чаленко, дмитрий табачник, кирилл буданов, упц, видео