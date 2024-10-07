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Пожары и повреждения: украинские власти пожаловались на последствия ударов ВС РФ

Пожары и повреждения: украинские власти пожаловались на последствия ударов ВС РФ - 07.10.2024 Украина.ру

Пожары и повреждения: украинские власти пожаловались на последствия ударов ВС РФ

После атаки российских военных на предприятии в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар. Об этом сообщил в понедельник в своем телеграм-канале глава областного совета Николай Лукашук

2024-10-07T08:47

2024-10-07T08:47

2024-10-07T08:47

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минобороны

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"Произошел пожар. Повреждено предприятие", - написал Лукашук, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин пожаловался на повреждение объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.А назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров написал, что в подконтрольной ВСУ части региона регионе в минувшие сутки прогремело порядка 400 взрывов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры.На всей территории страны с утра объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Хмельницкой области, в Чернигове, Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в Днепропетровске, в подконтрольном ВСУ Херсоне.Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, павлоград, днепропетровская область, вооруженные силы украины, минобороны