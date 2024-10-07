"Защищает независимость России": Володин поздравил Путина с днем рождения - 07.10.2024 Украина.ру
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"Защищает независимость России": Володин поздравил Путина с днем рождения
"Защищает независимость России": Володин поздравил Путина с днем рождения - 07.10.2024 Украина.ру
"Защищает независимость России": Володин поздравил Путина с днем рождения
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 7 октября в своем телеграм-канале поздравил президента РФ Владимира Путина с 72-летием
2024-10-07T07:50
2024-10-07T07:50
новости
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума
независимость
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"Сегодня день рождения нашего президента. С Владимиром Владимировичем Путиным наша страна прошла непростой путь возрождения и обретения суверенитета, после распада Советского Союза и проблемных 90-х. Когда государство практически перестало существовать. Сегодня Россия - сильная и суверенная держава. Наш президент делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей", - написал Володин.По его словам, поздравлять российского лидера будут во всем мире сотни миллионов людей.Подробнее о праздничных планах президента - в материале Песков рассказал о встречах Путина в день рождения на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума, независимость
Новости, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, независимость

"Защищает независимость России": Володин поздравил Путина с днем рождения

07:50 07.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 7 октября в своем телеграм-канале поздравил президента РФ Владимира Путина с 72-летием
"Сегодня день рождения нашего президента. С Владимиром Владимировичем Путиным наша страна прошла непростой путь возрождения и обретения суверенитета, после распада Советского Союза и проблемных 90-х. Когда государство практически перестало существовать. Сегодня Россия - сильная и суверенная держава. Наш президент делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей", - написал Володин.
По его словам, поздравлять российского лидера будут во всем мире сотни миллионов людей.
"Те, кто, как и мы, граждане России, выступают за справедливый многополярный мир, право самим решать судьбу своей страны, определять свое будущее", - добавил он.
Подробнее о праздничных планах президента - в материале Песков рассказал о встречах Путина в день рождения на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдуманезависимость
 
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