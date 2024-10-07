"Защищает независимость России": Володин поздравил Путина с днем рождения
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 7 октября в своем телеграм-канале поздравил президента РФ Владимира Путина с 72-летием
"Сегодня день рождения нашего президента. С Владимиром Владимировичем Путиным наша страна прошла непростой путь возрождения и обретения суверенитета, после распада Советского Союза и проблемных 90-х. Когда государство практически перестало существовать. Сегодня Россия - сильная и суверенная держава. Наш президент делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей", - написал Володин.
По его словам, поздравлять российского лидера будут во всем мире сотни миллионов людей.
"Те, кто, как и мы, граждане России, выступают за справедливый многополярный мир, право самим решать судьбу своей страны, определять свое будущее", - добавил он.
Подробнее о праздничных планах президента - в материале Песков рассказал о встречах Путина в день рождения на сайте Украина.ру.