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Взрывы гремят в нескольких регионах Украины

Взрывы гремят в нескольких регионах Украины - 07.10.2024 Украина.ру

Взрывы гремят в нескольких регионах Украины

В ночь на понедельник в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-10-07T07:30

2024-10-07T07:30

2024-10-07T07:36

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игорь терехов

виталий кличко

взрыв

воздушная тревога

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Сигнал также звучит в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской, Житомирской областях страны.Украинские СМИ информировали о взрывах в Чернигове.Взрывы прогремели также в Харькове, это подтвердил глава местной администрации Игорь Терехов.А, кроме того, в Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в Днепропетровске, в подконтрольном ВСУ Херсоне.Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в городе работала система противовоздушной обороны. Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, чернигов, игорь терехов, виталий кличко, взрыв, воздушная тревога