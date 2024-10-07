https://ukraina.ru/20241007/1057921658.html
Взрывы гремят в нескольких регионах Украины
Взрывы гремят в нескольких регионах Украины - 07.10.2024 Украина.ру
Взрывы гремят в нескольких регионах Украины
В ночь на понедельник в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-10-07T07:30
2024-10-07T07:30
2024-10-07T07:36
новости
украина
чернигов
игорь терехов
виталий кличко
взрыв
воздушная тревога
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Сигнал также звучит в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской, Житомирской областях страны.Украинские СМИ информировали о взрывах в Чернигове.Взрывы прогремели также в Харькове, это подтвердил глава местной администрации Игорь Терехов.А, кроме того, в Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в Днепропетровске, в подконтрольном ВСУ Херсоне.Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в городе работала система противовоздушной обороны. Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чернигов, игорь терехов, виталий кличко, взрыв, воздушная тревога
Новости, Украина, Чернигов, Игорь Терехов, Виталий Кличко, взрыв, воздушная тревога
Взрывы гремят в нескольких регионах Украины
07:30 07.10.2024 (обновлено: 07:36 07.10.2024)
В ночь на понедельник в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации