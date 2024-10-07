Взрывы гремят в нескольких регионах Украины - 07.10.2024 Украина.ру
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Взрывы гремят в нескольких регионах Украины
Взрывы гремят в нескольких регионах Украины - 07.10.2024 Украина.ру
Взрывы гремят в нескольких регионах Украины
В ночь на понедельник в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-10-07T07:30
2024-10-07T07:36
новости
украина
чернигов
игорь терехов
виталий кличко
взрыв
воздушная тревога
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Сигнал также звучит в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской, Житомирской областях страны.Украинские СМИ информировали о взрывах в Чернигове.Взрывы прогремели также в Харькове, это подтвердил глава местной администрации Игорь Терехов.А, кроме того, в Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в Днепропетровске, в подконтрольном ВСУ Херсоне.Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в городе работала система противовоздушной обороны. Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, чернигов, игорь терехов, виталий кличко, взрыв, воздушная тревога
Новости, Украина, Чернигов, Игорь Терехов, Виталий Кличко, взрыв, воздушная тревога

Взрывы гремят в нескольких регионах Украины

07:30 07.10.2024 (обновлено: 07:36 07.10.2024)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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В ночь на понедельник в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Сигнал также звучит в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской, Житомирской областях страны.
Украинские СМИ информировали о взрывах в Чернигове.
Взрывы прогремели также в Харькове, это подтвердил глава местной администрации Игорь Терехов.
А, кроме того, в Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в Днепропетровске, в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в городе работала система противовоздушной обороны.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЧерниговИгорь ТереховВиталий Кличковзрыввоздушная тревога
 
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