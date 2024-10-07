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Самойлов рассказал, как Украина усилила свой военный ресурс
Самойлов рассказал, как Украина усилила свой военный ресурс - 07.10.2024 Украина.ру
Самойлов рассказал, как Украина усилила свой военный ресурс
Нынешнее руководство Украины уже усилило свой военный ресурс – количественно. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-07T04:40
2024-10-07T04:40
2024-10-07T04:40
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"Киевский режим официально сообщил, что передал различными способами около 900 тысяч повесток. Это вполне реальная цифра. Сейчас на Украине проживает около 20 миллионов человек. Как правило в армию можно набрать до 10% населения. Мы получаем два миллиона, а это – серьезно. Собрать из них 500 тысяч человек возможно", - констатировал эксперт.По мнению Самойлова, качество будущих бойцов – вопрос второй. Главным же, по его мнению, является их способность нажимать на спусковой крючок, приводить в действие механизмы военной техники и пытаться уничтожить наших бойцов."Киевский режим собрал от 10 до 15 бригад. Да, не все из них оснащены и обучены в полном формате. Но около пяти – семи бригад у них готовы. Штатная численность украинской бригады – 4,5 тысячи человек. Не думаю, что они собраны по штату. Но даже если их численность составляет 3 тысячи, то группировка в 15-21 тысячу человек у противника есть", - сказал Самойлов.По его оценкам, остальные бригады неполной численности – это ещё более 20 тысяч человек. Пока они находятся на полигонах, где проходит подготовка и эти люди тоже готовятся взять оружие в руки."Так что ресурсы у них есть, - констатировал эксперт. - Но мы с этой задачей справимся. Наши военные показывают, что когда нет никаких политических тормозов, они прекрасно работают. Наша разведка предполагает направления возможных ударов ВСУ: те же Курская или Запорожская области. Посмотрим".Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТем временем Минобороны РФ сообщило, что Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих
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новости, украина, россия, запорожская область, самойлов, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, минобороны украины, сво
Новости, Украина, Россия, Запорожская область, Самойлов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, Минобороны Украины, СВО
Самойлов рассказал, как Украина усилила свой военный ресурс
Нынешнее руководство Украины уже усилило свой военный ресурс – количественно. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов
"Киевский режим официально сообщил, что передал различными способами около 900 тысяч повесток. Это вполне реальная цифра. Сейчас на Украине проживает около 20 миллионов человек. Как правило в армию можно набрать до 10% населения. Мы получаем два миллиона, а это – серьезно. Собрать из них 500 тысяч человек возможно", - констатировал эксперт.
По мнению Самойлова, качество будущих бойцов – вопрос второй. Главным же, по его мнению, является их способность нажимать на спусковой крючок, приводить в действие механизмы военной техники и пытаться уничтожить наших бойцов.
"Киевский режим собрал от 10 до 15 бригад. Да, не все из них оснащены и обучены в полном формате. Но около пяти – семи бригад у них готовы. Штатная численность украинской бригады – 4,5 тысячи человек. Не думаю, что они собраны по штату. Но даже если их численность составляет 3 тысячи, то группировка в 15-21 тысячу человек у противника есть", - сказал Самойлов.
По его оценкам, остальные бригады неполной численности – это ещё более 20 тысяч человек. Пока они находятся на полигонах, где проходит подготовка и эти люди тоже готовятся взять оружие в руки.
"Так что ресурсы у них есть, - констатировал эксперт. - Но мы с этой задачей справимся. Наши военные показывают, что когда нет никаких политических тормозов, они прекрасно работают. Наша разведка предполагает направления возможных ударов ВСУ
: те же Курская или Запорожская области
. Посмотрим".