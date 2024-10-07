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Самойлов рассказал, как Украина усилила свой военный ресурс

Самойлов рассказал, как Украина усилила свой военный ресурс - 07.10.2024 Украина.ру

Самойлов рассказал, как Украина усилила свой военный ресурс

Нынешнее руководство Украины уже усилило свой военный ресурс – количественно. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-07T04:40

2024-10-07T04:40

2024-10-07T04:40

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"Киевский режим официально сообщил, что передал различными способами около 900 тысяч повесток. Это вполне реальная цифра. Сейчас на Украине проживает около 20 миллионов человек. Как правило в армию можно набрать до 10% населения. Мы получаем два миллиона, а это – серьезно. Собрать из них 500 тысяч человек возможно", - констатировал эксперт.По мнению Самойлова, качество будущих бойцов – вопрос второй. Главным же, по его мнению, является их способность нажимать на спусковой крючок, приводить в действие механизмы военной техники и пытаться уничтожить наших бойцов."Киевский режим собрал от 10 до 15 бригад. Да, не все из них оснащены и обучены в полном формате. Но около пяти – семи бригад у них готовы. Штатная численность украинской бригады – 4,5 тысячи человек. Не думаю, что они собраны по штату. Но даже если их численность составляет 3 тысячи, то группировка в 15-21 тысячу человек у противника есть", - сказал Самойлов.По его оценкам, остальные бригады неполной численности – это ещё более 20 тысяч человек. Пока они находятся на полигонах, где проходит подготовка и эти люди тоже готовятся взять оружие в руки."Так что ресурсы у них есть, - констатировал эксперт. - Но мы с этой задачей справимся. Наши военные показывают, что когда нет никаких политических тормозов, они прекрасно работают. Наша разведка предполагает направления возможных ударов ВСУ: те же Курская или Запорожская области. Посмотрим".Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руТем временем Минобороны РФ сообщило, что Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих

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новости, украина, россия, запорожская область, самойлов, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, минобороны украины, сво