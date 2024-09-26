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"Требует честности": Киселев назвал джаз спасительной культурой

"Требует честности": Киселев назвал джаз спасительной культурой - 26.09.2024 Украина.ру

"Требует честности": Киселев назвал джаз спасительной культурой

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал джаз спасительной культурой, передает 26 сентября РИА Новости

2024-09-26T13:12

2024-09-26T13:12

2024-09-26T13:12

культура

новости

киселев

культура

музыка

россия

черное море

фестиваль

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Он отметил богатство отечественных традиций джаза и подчеркнул, что джаз – это очень "честная, очень здоровая музыка, которую нельзя играть "под фанеру", нельзя ничего имитировать".В качестве примера импровизационного взаимодействия между джазменами он привел джем-сейшен. "Фестиваль "Геленджик - Молодое" как раз таки завершился такой совместной работой – композицией "Дорогие мои москвичи", - добавил он.Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня", впервые прошел на берегу Черного моря. Киселев стал его идейным вдохновителем.Подробнее об импровизации в джазе - в материале Марии Нестеровой Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики на сайте Украина.ру.

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новости, киселев, культура, музыка, россия, черное море, фестиваль