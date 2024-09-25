Мирный план по Блинкену вновь обнажил страхи США, об урегулировании речи не идет – Савин - 25.09.2024 Украина.ру
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Мирный план по Блинкену вновь обнажил страхи США, об урегулировании речи не идет – Савин
Мирный план по Блинкену вновь обнажил страхи США, об урегулировании речи не идет – Савин - 25.09.2024 Украина.ру
Мирный план по Блинкену вновь обнажил страхи США, об урегулировании речи не идет – Савин
США игнорируют кровавые события на Ближнем Востоке, делая вид, что озабочены украинским конфликтом, а предложенный Вашингтоном путь урегулирования по которому Россия якобы должна разорвать военное сотрудничество с Китаем и Ираном не имеет ничего общего с установлением прочного мира
2024-09-25T14:17
2024-09-25T14:18
эксклюзив
сша
россия
китай
энтони блинкен
владимир зеленский
дональд трамп
оон
сво
урегулирование
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика", директор Фонда мониторинга и прогнозирования, политолог Леонид Савин. Накануне в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных наций Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что для достижения мира на Украине западным союзникам следует остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и КНДР. По его словам, Пекин якобы является главным поставщиком военного оборудования в РФ. Комментируя его заявление, эксперт указал на бессмысленность выдвижения подобных условий, которые являются открытым политическим давлением. "Это откровенное политическое давление, причем не только на Россию, но и на наших партнеров и союзников. Если смотреть на мировую обстановку шире, стоит сравнить текущие конфликты. Более кровавый и смертоносный прямо сейчас происходит в Ливане, Палестине, но об этом США хранят молчание, хотя они поддерживают Израиль оружием, а также в политических и дипломатических вопросах", - сравнил Савин. Политолог подчеркнул, что на сегодняшний день в ООН актуальнее было бы поднять вопрос эскалации на Ближнем Востоке, во всеуслышание заявить о роли Израиля (а следовательно, и США) в геноциде арабов и палестинцев. Ситуация на Украине также важна, но с учетом болтовни Владимира Зеленского, который то намерен идти на переговоры с Россией, то напрочь отказывается от них, а западные лидеры ставят абсурдные условия по типу такого, что озвучил Блинкен, – перспектива разрешения конфликта все также остается далекой. ООН представляет собой площадку для "сотрясания воздуха", а российская сторона, вероятнее всего, даже не станет комментировать слова американского госсекретаря, сказал политолог. С другой стороны, обозначив такие условия, США в очередной раз признались в главном страхе перед лицом будущих боевых действий. Мощный военный союз России с Китаем и Ираном всерьез пугает Вашингтон, в планы которого не входит мир. Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп уже заявлял, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена вынудила Москву и Пекин "пожениться" и они теперь являются "семьей". Мнения по вопросу урегулирования украинского конфликта на той же площадке ООН выскажут и лидеры других стран. Так, Китай и Бразилия намерены провести 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в рамках которой поднимут вопрос своего мирного плана, сообщает газета South China Morning Post. СМИ пишет, что на встречу обещали явиться не менее 20 стран, в том числе Азербайджан, Колумбия, Египет, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Исключение составят представители США и Евросоюза. Зимой Пекин обнародовал свой план по мирному урегулированию из 12 пунктов среди которых требование прекратить огонь и односторонние ограничения, начать мирные переговоры, обеспечить стабильность цепочек мировых поставок. Киев раскритиковал инициативу, продолжив захламлять информационную повестку своими условиями для установления мира. Так, например, Владимир Зеленский уверен, что западные союзник Украины могут и должны принудить Москву свернуть боевые действия. В Кремле заверяют: такая точка зрения – фатальная ошибка, которая будет иметь последствия для всего киевского режима.Подробнее по теме - в интервью публициста, политтехнолога Дмитрия Выдрина "Политтехнолог о тех в США, кто искренен в призывах к переговорам с Россией" на сайте Украина.ру.
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сша, россия, китай, энтони блинкен, владимир зеленский, дональд трамп, оон, сво, урегулирование, переговоры, спецоперация, пекин, москва, война
Эксклюзив, США, Россия, Китай, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН, СВО, урегулирование, переговоры, Спецоперация, Пекин, Москва, война

Мирный план по Блинкену вновь обнажил страхи США, об урегулировании речи не идет – Савин

14:17 25.09.2024 (обновлено: 14:18 25.09.2024)
 
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Анастасия Градинарова
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США игнорируют кровавые события на Ближнем Востоке, делая вид, что озабочены украинским конфликтом, а предложенный Вашингтоном путь урегулирования по которому Россия якобы должна разорвать военное сотрудничество с Китаем и Ираном не имеет ничего общего с установлением прочного мира
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика", директор Фонда мониторинга и прогнозирования, политолог Леонид Савин.
Накануне в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных наций Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что для достижения мира на Украине западным союзникам следует остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и КНДР. По его словам, Пекин якобы является главным поставщиком военного оборудования в РФ.
Комментируя его заявление, эксперт указал на бессмысленность выдвижения подобных условий, которые являются открытым политическим давлением.
"Это откровенное политическое давление, причем не только на Россию, но и на наших партнеров и союзников. Если смотреть на мировую обстановку шире, стоит сравнить текущие конфликты. Более кровавый и смертоносный прямо сейчас происходит в Ливане, Палестине, но об этом США хранят молчание, хотя они поддерживают Израиль оружием, а также в политических и дипломатических вопросах", - сравнил Савин.
Леонид Савин
6 августа, 15:41
Леонид Савин: кто онГлавный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств
Политолог подчеркнул, что на сегодняшний день в ООН актуальнее было бы поднять вопрос эскалации на Ближнем Востоке, во всеуслышание заявить о роли Израиля (а следовательно, и США) в геноциде арабов и палестинцев. Ситуация на Украине также важна, но с учетом болтовни Владимира Зеленского, который то намерен идти на переговоры с Россией, то напрочь отказывается от них, а западные лидеры ставят абсурдные условия по типу такого, что озвучил Блинкен, – перспектива разрешения конфликта все также остается далекой.
ООН представляет собой площадку для "сотрясания воздуха", а российская сторона, вероятнее всего, даже не станет комментировать слова американского госсекретаря, сказал политолог. С другой стороны, обозначив такие условия, США в очередной раз признались в главном страхе перед лицом будущих боевых действий. Мощный военный союз России с Китаем и Ираном всерьез пугает Вашингтон, в планы которого не входит мир.
Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп уже заявлял, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена вынудила Москву и Пекин "пожениться" и они теперь являются "семьей".

"Рост могущества Китая очевиден. Думаю, что сама дисфункциональность политической системы США привела к объединению Пекина с Москвой. Важно, что в этот союз могут войти и другие могущественные страны. Например, экономически развивающаяся Индия, которая уже активно сотрудничает с Россией. Вряд ли она будет являться сателлитом США в будущем", – добавил Савин.

Мнения по вопросу урегулирования украинского конфликта на той же площадке ООН выскажут и лидеры других стран. Так, Китай и Бразилия намерены провести 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в рамках которой поднимут вопрос своего мирного плана, сообщает газета South China Morning Post.
СМИ пишет, что на встречу обещали явиться не менее 20 стран, в том числе Азербайджан, Колумбия, Египет, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Исключение составят представители США и Евросоюза.
Зимой Пекин обнародовал свой план по мирному урегулированию из 12 пунктов среди которых требование прекратить огонь и односторонние ограничения, начать мирные переговоры, обеспечить стабильность цепочек мировых поставок. Киев раскритиковал инициативу, продолжив захламлять информационную повестку своими условиями для установления мира.
Так, например, Владимир Зеленский уверен, что западные союзник Украины могут и должны принудить Москву свернуть боевые действия. В Кремле заверяют: такая точка зрения – фатальная ошибка, которая будет иметь последствия для всего киевского режима.
Подробнее по теме - в интервью публициста, политтехнолога Дмитрия Выдрина "Политтехнолог о тех в США, кто искренен в призывах к переговорам с Россией" на сайте Украина.ру.
 
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