https://ukraina.ru/20240916/1057468541.html
Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы
Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы - 16.09.2024 Украина.ру
Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в украинской столице, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-09-16T07:33
2024-09-16T07:33
2024-09-16T07:34
новости
украина
киевская область
хмельницкий (город)
взрыв
воздушная тревога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9ab4e7d86d083807c0e767a4619e04b.jpg
Также сигнал звучит в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, а кроме того, на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.СМИ информируют о взрывах в Борисполе Киевской области, где расположен крупнейший аэропорт Украины.Кроме того, взрывы несколько раз гремели в Хмельницкой области.А накануне поздним вечером они раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области и Киевской области.О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
украина
киевская область
хмельницкий (город)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f760604615c8b6afb11ded8d22f9045.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киевская область, хмельницкий (город), взрыв, воздушная тревога
Новости, Украина, Киевская область, Хмельницкий (город), взрыв, воздушная тревога
Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы
07:33 16.09.2024 (обновлено: 07:34 16.09.2024)
Воздушная тревога объявлена в украинской столице, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации