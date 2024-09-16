Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы - 16.09.2024 Украина.ру
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Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы
Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы - 16.09.2024 Украина.ру
Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в украинской столице, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-09-16T07:33
2024-09-16T07:34
новости
украина
киевская область
хмельницкий (город)
взрыв
воздушная тревога
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Также сигнал звучит в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, а кроме того, на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.СМИ информируют о взрывах в Борисполе Киевской области, где расположен крупнейший аэропорт Украины.Кроме того, взрывы несколько раз гремели в Хмельницкой области.А накануне поздним вечером они раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области и Киевской области.О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
украина
киевская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киевская область, хмельницкий (город), взрыв, воздушная тревога
Новости, Украина, Киевская область, Хмельницкий (город), взрыв, воздушная тревога

Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы

07:33 16.09.2024 (обновлено: 07:34 16.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Воздушная тревога объявлена в украинской столице, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Также сигнал звучит в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, а кроме того, на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
СМИ информируют о взрывах в Борисполе Киевской области, где расположен крупнейший аэропорт Украины.
Кроме того, взрывы несколько раз гремели в Хмельницкой области.
А накануне поздним вечером они раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области и Киевской области.
О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевская областьХмельницкий (город)взрыввоздушная тревога
 
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