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Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы

Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы - 16.09.2024 Украина.ру

Ночью на Украине звучала воздушная тревога, гремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в украинской столице, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-09-16T07:33

2024-09-16T07:33

2024-09-16T07:34

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украина

киевская область

хмельницкий (город)

взрыв

воздушная тревога

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Также сигнал звучит в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, а кроме того, на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.СМИ информируют о взрывах в Борисполе Киевской области, где расположен крупнейший аэропорт Украины.Кроме того, взрывы несколько раз гремели в Хмельницкой области.А накануне поздним вечером они раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области и Киевской области.О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.

украина

киевская область

хмельницкий (город)

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новости, украина, киевская область, хмельницкий (город), взрыв, воздушная тревога