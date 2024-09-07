Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины
08:00 07.09.2024 (обновлено: 08:23 07.09.2024)
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Россия не ставит перед собой цель оставить население Украины без света и воды. Зачем тогда наносятся удары по украинской энергосистеме, в интервью изданию Украина.ру объяснил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
В конце августа ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетики Украины в разных регионах страны. По информации российского Минобороны, среди пораженных целей - электроподстанции и газокомпрессорные станции, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.
По словам Казакова, такие удары наносятся не для того, чтобы оставить украинцев без света и канализации.
"Дело в том, что мы с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, в какой-то мере тренировали украинское население, которое вело себя так же, как вели бы себя мы. Люди восприняли это как вызов и делали так, как это делали в Донецке. Донецк на какой-то момент оставили без воды, без электричества и в продуктовой блокаде, но люди не сбежали и выжили", - сказал он.
На Украину продолжают ввозить генераторы и прочую технику, которая позволяет жителям решить проблему отсутствия электричества, продолжил собеседник издания.
Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир, подытожил эксперт.
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