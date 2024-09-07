https://ukraina.ru/20240907/1057185357.html

Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины

Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины - 07.09.2024 Украина.ру

Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины

Россия не ставит перед собой цель оставить население Украины без света и воды. Зачем тогда наносятся удары по украинской энергосистеме, в интервью изданию Украина.ру объяснил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:23

новости

александр казаков

украина

сво

энергетика

россия

донецк

владимир зеленский

украина.ру

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_412be12a42fa73bd06b10fc2eda24ae2.jpg

В конце августа ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетики Украины в разных регионах страны. По информации российского Минобороны, среди пораженных целей - электроподстанции и газокомпрессорные станции, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса. По словам Казакова, такие удары наносятся не для того, чтобы оставить украинцев без света и канализации. "Дело в том, что мы с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, в какой-то мере тренировали украинское население, которое вело себя так же, как вели бы себя мы. Люди восприняли это как вызов и делали так, как это делали в Донецке. Донецк на какой-то момент оставили без воды, без электричества и в продуктовой блокаде, но люди не сбежали и выжили", - сказал он.На Украину продолжают ввозить генераторы и прочую технику, которая позволяет жителям решить проблему отсутствия электричества, продолжил собеседник издания. Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир, подытожил эксперт.Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".

украина

россия

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр казаков, украина, сво, энергетика, россия, донецк, владимир зеленский, украина.ру, госдума, минобороны