Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины - 07.09.2024 Украина.ру
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Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины
Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины - 07.09.2024 Украина.ру
Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины
Россия не ставит перед собой цель оставить население Украины без света и воды. Зачем тогда наносятся удары по украинской энергосистеме, в интервью изданию Украина.ру объяснил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-07T08:00
2024-09-07T08:23
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В конце августа ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетики Украины в разных регионах страны. По информации российского Минобороны, среди пораженных целей - электроподстанции и газокомпрессорные станции, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса. По словам Казакова, такие удары наносятся не для того, чтобы оставить украинцев без света и канализации. "Дело в том, что мы с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, в какой-то мере тренировали украинское население, которое вело себя так же, как вели бы себя мы. Люди восприняли это как вызов и делали так, как это делали в Донецке. Донецк на какой-то момент оставили без воды, без электричества и в продуктовой блокаде, но люди не сбежали и выжили", - сказал он.На Украину продолжают ввозить генераторы и прочую технику, которая позволяет жителям решить проблему отсутствия электричества, продолжил собеседник издания. Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир, подытожил эксперт.Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
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новости, александр казаков, украина, сво, энергетика, россия, донецк, владимир зеленский, украина.ру, госдума, минобороны
Новости, Александр Казаков, Украина, СВО, энергетика, Россия, Донецк, Владимир Зеленский, Украина.ру, Госдума, Минобороны

Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины

08:00 07.09.2024 (обновлено: 08:23 07.09.2024)
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Россия не ставит перед собой цель оставить население Украины без света и воды. Зачем тогда наносятся удары по украинской энергосистеме, в интервью изданию Украина.ру объяснил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
В конце августа ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетики Украины в разных регионах страны. По информации российского Минобороны, среди пораженных целей - электроподстанции и газокомпрессорные станции, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.
По словам Казакова, такие удары наносятся не для того, чтобы оставить украинцев без света и канализации.
"Дело в том, что мы с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, в какой-то мере тренировали украинское население, которое вело себя так же, как вели бы себя мы. Люди восприняли это как вызов и делали так, как это делали в Донецке. Донецк на какой-то момент оставили без воды, без электричества и в продуктовой блокаде, но люди не сбежали и выжили", - сказал он.
На Украину продолжают ввозить генераторы и прочую технику, которая позволяет жителям решить проблему отсутствия электричества, продолжил собеседник издания.
Российские удары по энергетике бьют по режиму Владимира Зеленского, по экономике, по ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир, подытожил эксперт.
Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
 
НовостиАлександр КазаковУкраинаСВОэнергетикаРоссияДонецкВладимир ЗеленскийУкраина.руГосдумаМинобороны
 
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