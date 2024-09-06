Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
Едина система радиолокационного оповещения над территорией России сейчас только создается и защита Московской области — один из примеров этой обороны. Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Беспилотники, которые залетают далеко на российскую территорию, прокладывают будущие маршруты для западных крылатых ракет. Противник будет стараться наносить по России пристрелочные удары, рассказал эксперт.
"К сожалению, мы еще не успели выстроить единую систему радиолокационного оповещения над всей территорией России. Она только создается, и защита Московской области — один из примеров этой обороны", — отметил Леонков.
Известно, что противник использует складки местности и летит на низких высотах, стараясь оставаться в радиолокационной тени. Поэтому на территории России надо выстраивать распределенную систему оповещения, указал он.
Для этого можно использовать вышки сотовой связи. На них надо вмонтировать систему оповещения пролетов БПЛА и крылатых ракет. Они могут их засекать и передавать информацию в центры ПВО в регионах России, подчеркнул аналитик.
"Причем даже уничтожение одного такого оповещателя не должно приводить к сбою этой системы. Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру
Вчера, 05:16Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликтаОбщая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС и дранг нах остен натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины