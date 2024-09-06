Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку - 06.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240906/1057265422.html
Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку
Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку - 06.09.2024 Украина.ру
Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку
Едина система радиолокационного оповещения над территорией России сейчас только создается и защита Московской области — один из примеров этой обороны. Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-06T05:15
2024-09-06T05:15
новости
россия
московская область
f-16
сша
ракеты
зенитные ракетные комплексы
защита
ракетный удар
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056752966_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_abbca63d740302442d974588f461884b.jpg
Беспилотники, которые залетают далеко на российскую территорию, прокладывают будущие маршруты для западных крылатых ракет. Противник будет стараться наносить по России пристрелочные удары, рассказал эксперт.Известно, что противник использует складки местности и летит на низких высотах, стараясь оставаться в радиолокационной тени. Поэтому на территории России надо выстраивать распределенную систему оповещения, указал он.Для этого можно использовать вышки сотовой связи. На них надо вмонтировать систему оповещения пролетов БПЛА и крылатых ракет. Они могут их засекать и передавать информацию в центры ПВО в регионах России, подчеркнул аналитик."Причем даже уничтожение одного такого оповещателя не должно приводить к сбою этой системы. Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240905/1057246448.html
россия
московская область
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056752966_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_9debea90db384d846ed8c0ae22fb8cac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, московская область, f-16, сша, ракеты, зенитные ракетные комплексы, защита, ракетный удар, пво, оборона, сво, украина.ру, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Московская область, F-16, США, ракеты, зенитные ракетные комплексы, защита, ракетный удар, ПВО, оборона, СВО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО

Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку

05:15 06.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
Боевое дежурство ЗРК Тор-2М ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Едина система радиолокационного оповещения над территорией России сейчас только создается и защита Московской области — один из примеров этой обороны. Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Беспилотники, которые залетают далеко на российскую территорию, прокладывают будущие маршруты для западных крылатых ракет. Противник будет стараться наносить по России пристрелочные удары, рассказал эксперт.

"К сожалению, мы еще не успели выстроить единую систему радиолокационного оповещения над всей территорией России. Она только создается, и защита Московской области — один из примеров этой обороны", — отметил Леонков.

Известно, что противник использует складки местности и летит на низких высотах, стараясь оставаться в радиолокационной тени. Поэтому на территории России надо выстраивать распределенную систему оповещения, указал он.
Для этого можно использовать вышки сотовой связи. На них надо вмонтировать систему оповещения пролетов БПЛА и крылатых ракет. Они могут их засекать и передавать информацию в центры ПВО в регионах России, подчеркнул аналитик.
"Причем даже уничтожение одного такого оповещателя не должно приводить к сбою этой системы. Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру
Петр Акопов интервью
Вчера, 05:16
Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликтаОбщая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС и дранг нах остен натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины
 
НовостиРоссияМосковская областьF-16СШАракетызенитные ракетные комплексызащитаракетный ударПВОоборонаСВОУкраина.руВооруженные силы УкраиныНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок
06:21Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк
06:00Зеленский готовит удар на Крым: эксперт рассказал про усиление на Запорожском и Херсонском направлениях
05:45"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска
05:42Министерство русофобских дел: о том, кто сменит Кулебу в украинском МИДе
05:40Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
05:30Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов"
05:15Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку
05:00"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ
04:45Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром
04:30"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ
04:15Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы
04:00Эксперт: Уничтоженные транспортные узлы и склады с вооружением ВСУ реальнее, чем "стрелочки на карте"
03:45Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО
03:30"Прямой удар по американцам": Клинцевич описал возможный сценарий, если Запад пересечет красные линии
03:15SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ
03:00Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ
18:20Воровка, хам и другие украинские министры. Итоги 5 сентября
18:09Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
18:03Новый премьер Франции Мишель Барнье: кто он?
Лента новостейМолния