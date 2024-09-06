https://ukraina.ru/20240906/1057265422.html

Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку

Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку - 06.09.2024 Украина.ру

Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку

Едина система радиолокационного оповещения над территорией России сейчас только создается и защита Московской области — один из примеров этой обороны. Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-06T05:15

2024-09-06T05:15

2024-09-06T05:15

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f-16

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ракеты

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защита

ракетный удар

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Беспилотники, которые залетают далеко на российскую территорию, прокладывают будущие маршруты для западных крылатых ракет. Противник будет стараться наносить по России пристрелочные удары, рассказал эксперт.Известно, что противник использует складки местности и летит на низких высотах, стараясь оставаться в радиолокационной тени. Поэтому на территории России надо выстраивать распределенную систему оповещения, указал он.Для этого можно использовать вышки сотовой связи. На них надо вмонтировать систему оповещения пролетов БПЛА и крылатых ракет. Они могут их засекать и передавать информацию в центры ПВО в регионах России, подчеркнул аналитик."Причем даже уничтожение одного такого оповещателя не должно приводить к сбою этой системы. Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057246448.html

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московская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, московская область, f-16, сша, ракеты, зенитные ракетные комплексы, защита, ракетный удар, пво, оборона, сво, украина.ру, вооруженные силы украины, нато