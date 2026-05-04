Президент и премьер Польши опять повздорили. На этот раз из-за Конституции страны

В день Конституции Польши её президент Кароль Навроцкий в Варшаве призвал к принятию нового Основного закона. В это время польский премьер Дональд Туск из Еревана фактически обвинил президента в предательстве.

2026-05-04T21:26

Раскол в правящей верхушке Польши становится всё более глубоким, что подтвердило чествование одного из главных государственных праздников страны – Дня Конституции 3 мая. Президент, премьер и первый вице-премьер – министр обороны Польши оказались разделены не только идеологически, но ещё и территориально. При этом в сторону президента, поддерживающего парламентскую оппозицию, из уст главы правительства прозвучали обвинения в предательстве польских национальных интересов и работе на Россию.Главная церемония празднования Дня Конституции 3 мая состоялась в воскресенье на площади перед королевским замком в Варшаве. Основным действующим лицом был президент Польши Кароль Навроцкий, которого сопровождало руководство его Канцелярии. А вот правительство страны было представлено лишь вице-премьером по цифровизации Кшиштофом Гавковским (который в Кабмине ни на что особо не влияет) и министром-координатором спецслужб Томашем Семоняком (по его команде руководители разведки и контрразведки отказываются посещать совещания у президента).В своей речи Кароль Навроцкий подчеркнул, что Конституция 3 мая была основана на двух ключевых ценностях: модернизации и независимости. Среди её важнейших положений он упомянул разделение властей и предоставление гражданских прав горожанам. О том, что этот документ не предоставлял таких прав большинству населения тогдашней Польши, Навроцкий привычно умолчал."Во всех 11 пунктах и ​​преамбуле Конституция 3 мая закрепила глубокую способность Польши и поляков к самокоррекции. К самокоррекции системы правления Польшей. Это была конституция, созданная выдающимися поляками, которые несли в себе польский дух, которые верили в республику, любили её и хотели её реформировать. Конституция 3 мая была призвана реформировать Польшу и дать ей шанс на выживание", – сказал президент.Говоря о современных вызовах, президент подчеркнул, что действующая Конституция Польши, принятая в 1997 году, им не соответствует, а также сосредоточился на вопросах безопасности и контроля над властью. Президент заявил, что как в мирное время, так и в случае потенциальной войны Польше необходимо "решительное командование вооруженными силами Республики Польша, а не постоянная фрагментация на два центра власти: административный и государственный"."Сегодня я не буду говорить нации, какую систему нам следует выбрать: премьерскую или президентскую, но я скажу вам, что так больше продолжаться не может. Мы не можем продолжать в том же духе, когда власть в Польше разделена между двумя центрами", – подчеркнул Кароль Навроцкий, и объявил о создании Совета по подготовке новой Конституции Польши, текст которой должен быть готов к 2030 году.Прямо в ходе церемонии президент вручил указы о назначении первым членам Совета. Подавляющее большинство из них представляют лагерь консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), при поддержке которой Навроцкий победил на выборах в прошлом году. При этом в Канцелярии президента подчеркнули, что приглашения для участия в Совете будут направлены всем фракциям и группам в Сейме Польши.Как сама идея принятия новой Конституции, так и личности членов Совета вызвали множество комментариев. "Состав Совета президента Навроцкого по новой конституции весьма интересен. Один из ключевых вопросов, который, на мой взгляд, необходимо решить немедленно, – это усиление институционального контроля Сейма Польши над решениями, принимаемыми индивидуально премьер-министром, представляющим Польшу в Европейском Совете", – написал в сети Х Януш Ковальский, бывший парламентарий от партии "Право и Справедливость".В свою очередь, Томаш Семоняк в той же сети отметил, что "независимо от оценки действующей конституции, инициирование президентом дебатов по новой конституции путем нападок на парламентское большинство не свидетельствует о намерении вести реальную дискуссию о политической системе Польши". Политик также подчеркнул, что "без конституционного большинства, то есть согласия в Сейме и Сенате, новой конституции просто не будет". "Даже если будет создано несколько конституционных советов, даже "нового поколения"", – иронично добавил он.При этом польские конституционалисты, поддерживающие правительство, сразу же предложили использовать идеи президента для ограничений полномочий главы государства. Так, экс-председатель Конституционного Суда Польши профессор Анджей Золл, который подчеркнул, что никогда бы не принял приглашение стать членом президентского Совета, заявил в комментарии изданию Fakt: "Нынешняя ситуация предполагает, что следует ограничить полномочия президента – например, путём отмены права вето. Кроме того, президент мог бы избираться Национальным Собранием (совместное заседание двух палат парламента Польши, Сейма и Сената – прим)".Несмотря на то, что Канцелярия президента ещё не отправила фракциям и группам Сейма приглашения принять участие в работе Совета по подготовке новой Конституции Польши, большинство из них ещё в воскресенье отказались от этого. При этом представитель фракции "Левых" Войцех Конечный даже заявил, что Навроцкий готовит в Польше "диктаторскую систему", поскольку "строй, в котором президент обладает очень большой властью, является квази-диктаторским". Эта инвектива была явно направлена не только против самого Навроцкого, сколько в адрес Дональда Трампа, который поддерживает президента, а не премьера Польши.Среди членов леволиберального правительства Польши предложения президента корректно прокомментировал лишь первый вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, возглавляющий Польскую народную партию. Политик, который принципиально отмечал праздник в Кракове, заявил, что принятая почти 30 лет назад Конституция Польши нуждается не в изменениях, а в дополнениях. В этом контексте он упомянул о членстве Польши в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе. "В частности, вступление Польши в ЕС, поддержанное референдумом, должно быть закреплено в конституции", – отметил он.А вот премьер-министр Польши Дональд Туск, который специально заранее улетел из Польши в Армению для участия во встрече Европейского политического сообщества, обрушился на Кароля Навроцкого с разгромной критикой. Премьер назвал инициативу президента "политическими играми". "На мой взгляд, это будет лишь очередная суматоха, а Польше сегодня, прежде всего, нужна стабильность", – заявил премьер, возглавляющий самую рейтинговую политическую партию страны, либеральную "Гражданскую коалицию" (ГК).Туск также сослался на историю Конституции 3 мая и "Тарговицкой конфедерации" – заговора польских магнатов, выступавших против реформ и получивших поддержку российской императрицы Екатерины II. "У нас была одна из первых и одна из лучших конституций в мире. Почему всё рухнуло? Потому что появились силы, которые не собирались уважать или поддерживать эту конституцию, а вместо этого предложили восстание – во имя "защиты традиций". Лозунги Тарговицкой конфедерации были столь же прекрасны, как и лозунги сегодняшних польских правых, но в итоге произошло предательство", – заявил премьер-министр Польши, который неоднократно обвинял президента страны в потворствовании интересам России.Напомним, "Тарговицкая конфедерация" был создана в мае 1792 года в городке Тарговица (ныне Торговица в Кировоградской области) как реакция магнатов на то, что польский король Станислав Август добился принятия Конституции 3 мая фактически путём государственного переворота. Дело в том, что в польском Сейме каждый делегат имел право вето, а "Правительственный закон" (официальное название документа) был принят 3 мая 1791 года без участия делегатов так называемой старошляхетской партии.Представители недовольных реформами польских магнатов Щенсный (Феликс) Потоцкий и Северин Ржевуский прибыли в Санкт-Петербург и получили гарантии, что Екатерина II пошлёт русские войска в Речь Посполитую в случае создания шляхетской конфедерации, направленной против Конституции 3 мая. В итоге власть в Польше фактически перешла в руки магнатов из Тарговицкой конфедерации, а уже 23 января 1793-го Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой. Она была утверждена на созванном тарговичанами Сейме, который прошёл в Гродно в июне-ноябре 1793 года.Эта история, безусловно, много говорит о польском национальном характере. Вот только вряд ли записной русофоб Кароль Навроцкий, находящийся в розыске в РФ за уничтожение мемориалов советским воинам в Польше, может рассчитывать на поддержку России. Да и вряд ли президент Польши ставит такие глобальные цели, считает главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский."С моей точки зрения, господин Навроцкий в первую очередь хотел бы увеличить полномочия президента Польши, а также усилить приоритет польского законодательства перед нормами Евросоюза. Однако, несмотря на назревшую необходимость конституционных изменений в Польше, я не вижу шансов для них в условиях существующего политического разделения в стране.Поэтому я думаю, что президент в этом случае будет пробовать сформировать собственный политический лагерь, отдельный как от ГК, так и от ПиС. Кроме того, с помощью дискуссии и сумятицы вокруг проекта Конституции он попытается указать на каких-то новых политических лидеров, новые элиты и партийные расклады", – заявил Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.В то же время стоит отметить, что пока большинство поляков выступает против смены нынешней парламентско-президентской системы в стране на президентскую по образцу США. Как свидетельствуют обнародованные 27 апреля 2026 года результаты социологического опроса, проведённого компанией SW Research по заказу издания Rzeczpospolita, за внедрение в Польше президентской системы выступают 29,8% опрошенных, против – 47,7%, и 22,5% не определились с мнением по этому поводу.

Олег Хавич

