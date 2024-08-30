Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы" - 30.08.2024 Украина.ру
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Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы"
Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы" - 30.08.2024 Украина.ру
Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы"
Украине важно произвести столько вооружений, чтобы нанести России хоть какой-то ущерб с медийным оформлением. Задел они сделали. Они показали, что они могут сделать с "Паляницей" то же, что делали на море с безэкипажными катерами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-08-30T03:30
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Ранее стало известно, что Украина разработала новое средство поражения — дрон-ракету "Паляница". В этом случае решающее значение будет иметь количество двигателей, которые украинские власти могут приобрести, чтобы запустить свою разработку в серийное производство, сообщил эксперт.Навигационные приборы и средства наведения Украина тоже может производить. Хотя и не так массово, как российская фабрика "Гераней", указал он.Но Киев за массовостью и не гонится. Украине важно произвести столько вооружений, чтобы нанести России хоть какой-то ущерб, который бы сопровождался медийным оформлением, добавил специалист."Задел они сделали. Они показали, что они могут с этой "Паляницей" сделать то же, что делали на море с безэкипажными катерами", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руПодробнее о том, почему режим Зеленского слепо надеется на западное чудо-оружие — в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский и вундерваффе на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, дроны, бпла, герань, производство, всу, сво
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, дроны, БПЛА, Герань, производство, ВСУ, СВО

Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы"

03:30 30.08.2024
 
© скриншотРеактивный дрон "Паляниця"
Реактивный дрон Паляниця
© скриншот
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Украине важно произвести столько вооружений, чтобы нанести России хоть какой-то ущерб с медийным оформлением. Задел они сделали. Они показали, что они могут сделать с "Паляницей" то же, что делали на море с безэкипажными катерами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Ранее стало известно, что Украина разработала новое средство поражения — дрон-ракету "Паляница".
В этом случае решающее значение будет иметь количество двигателей, которые украинские власти могут приобрести, чтобы запустить свою разработку в серийное производство, сообщил эксперт.
"Если этот поток будет налажен, все остальное не будет представлять для них никакой проблемы. Они все равно используют 3-D печати и разбросанные по всей стране кустарные мастерские, где собираются фюзеляжи, хвосты и крылья", — подчеркнул Зимовский.
Навигационные приборы и средства наведения Украина тоже может производить. Хотя и не так массово, как российская фабрика "Гераней", указал он.
Но Киев за массовостью и не гонится. Украине важно произвести столько вооружений, чтобы нанести России хоть какой-то ущерб, который бы сопровождался медийным оформлением, добавил специалист.
"Задел они сделали. Они показали, что они могут с этой "Паляницей" сделать то же, что делали на море с безэкипажными катерами", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему режим Зеленского слепо надеется на западное чудо-оружие — в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский и вундерваффе на сайте Украина.ру
Ермак и Зеленский
Вчера, 15:39
Зеленский снова просит крови. Для НАТО и США эскалация СВО - и хочется, и колется, ибо страшноЗаседание Совета Украина-НАТО (СУН) 28 августа 2024 года закончился ничем. Во всяком случае, для просроченного главы Украины Владимира Зеленского, который затребовал это эрзац-саммит, надеялся на помощь, но так и остался с очередным набором обещаний. И это может стать новым трендом. Но может и не стать.
 
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