Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы"
© скриншотРеактивный дрон "Паляниця"
© скриншот
Украине важно произвести столько вооружений, чтобы нанести России хоть какой-то ущерб с медийным оформлением. Задел они сделали. Они показали, что они могут сделать с "Паляницей" то же, что делали на море с безэкипажными катерами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Ранее стало известно, что Украина разработала новое средство поражения — дрон-ракету "Паляница".
В этом случае решающее значение будет иметь количество двигателей, которые украинские власти могут приобрести, чтобы запустить свою разработку в серийное производство, сообщил эксперт.
"Если этот поток будет налажен, все остальное не будет представлять для них никакой проблемы. Они все равно используют 3-D печати и разбросанные по всей стране кустарные мастерские, где собираются фюзеляжи, хвосты и крылья", — подчеркнул Зимовский.
Навигационные приборы и средства наведения Украина тоже может производить. Хотя и не так массово, как российская фабрика "Гераней", указал он.
Но Киев за массовостью и не гонится. Украине важно произвести столько вооружений, чтобы нанести России хоть какой-то ущерб, который бы сопровождался медийным оформлением, добавил специалист.
"Задел они сделали. Они показали, что они могут с этой "Паляницей" сделать то же, что делали на море с безэкипажными катерами", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
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