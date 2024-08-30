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Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы"

Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы" - 30.08.2024 Украина.ру

Фюзеляжи, крылья и хвосты: эксперт рассказал, сможет ли Украина наладить массовый выпуск "Паляницы"

Украине важно произвести столько вооружений, чтобы нанести России хоть какой-то ущерб с медийным оформлением. Задел они сделали. Они показали, что они могут сделать с "Паляницей" то же, что делали на море с безэкипажными катерами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-08-30T03:30

2024-08-30T03:30

2024-08-30T03:30

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Ранее стало известно, что Украина разработала новое средство поражения — дрон-ракету "Паляница". В этом случае решающее значение будет иметь количество двигателей, которые украинские власти могут приобрести, чтобы запустить свою разработку в серийное производство, сообщил эксперт.Навигационные приборы и средства наведения Украина тоже может производить. Хотя и не так массово, как российская фабрика "Гераней", указал он.Но Киев за массовостью и не гонится. Украине важно произвести столько вооружений, чтобы нанести России хоть какой-то ущерб, который бы сопровождался медийным оформлением, добавил специалист."Задел они сделали. Они показали, что они могут с этой "Паляницей" сделать то же, что делали на море с безэкипажными катерами", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руПодробнее о том, почему режим Зеленского слепо надеется на западное чудо-оружие — в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский и вундерваффе на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, дроны, бпла, герань, производство, всу, сво