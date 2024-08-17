https://ukraina.ru/20240817/1056925497.html

Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на Украине

Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на Украине - 17.08.2024 Украина.ру

Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на Украине

Владимир Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Те поддержали запрет каноничной Украинской православной церкви

2024-08-17T18:50

2024-08-17T18:50

2024-08-17T18:50

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

украина

сша

упц

верховная рада

шевчук

угкц

католическая церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/11/1056925358_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_2a480962b4fbbc5e7a2b02c67ffd19a5.jpg

О разговоре с лидерами украинских конфессий Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале."Встреча с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организацией. Благодарен за поддержку законодательной инициативы для укрепления духовной независимости Украины. Обговорили защиту независимости Украины и наших людей, украинских общин, которые каждый день страдают от российских ударов", - заявил Зеленский.В своём обращении к лидерам украинских конфессий Зеленский заявил, что на Россия якобы использует православную церковь "для удушения независимости государств, в частности и на Украине"."Гарантировать нашу духовную независимость — это наша общая обязанность. И я был бы благодарен вам за поддержку соответствующей законодательной инициативы касательно духовной независимости", - заявил Зеленский.Затем слово взял лидер раскольничьей "Православной церкви Украины" Сергей Думенко, также известный как "митрополит Киевский и всея Украины Епифаний"."Хочу поблагодарить вас, господин президент, за внимание к вопросам духовной безопасности украинского общества и нашего государства в целом. Все мы слышали из ваших недавних обращений о курсе на укрепление духовной независимости Украины. Это подтверждает и наша встреча. На самом деле вопрос российской гибридной агрессии кроме других остальных имеет и важное духовное измерение. Поэтому мы изначально поддерживали и будем поддерживать такие изменения в законодательстве, которые будут способствовать защите духовного пространства Украины от Русского мира, ведь без духовной свободы и независимости от страны-агрессора нам будет тяжело говорить о настоящей свободе для Украины. Уважаемые братья, я предлагаю по итогам этой встречи, как мы это делали уже после встречи в главой Верховной Рады по этому вопросу, сделать наше совместное заявление", - отметил Думенко.По его словам, лидерам украинских конфессий нужно "засвидетельствовать совместную позицию и поддержать государство в стремлении защитить духовное пространство Украины от агрессии Русского мира". Он призвал Божьего благословения на все действия Зеленского и пожелал ему успехов в "преодолении вызовов".Следом выступил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Галицкий Святослав Шевчук."Позвольте мне от имени Украинской греко-католической церкви поблагодарить господина президента за титанический труд, служение для того, чтобы Украина могла на самом деле побеждать на всех фронтах. Мы сегодня должны не только успешно провести нашу борьбу за нашу независимость, а и побеждать. Я думаю, что духовный фронт, фронт гуманитарный — это ключи к победе. Поэтому очень благодарю, господин президент, за особенное внимание к тем измерениям нашей победы, которые мы вместе должны получить. Мы, безусловно, поддерживаем всё то, что государство делает для того, чтобы обеспечить реализацию права граждан на религиозную свободу. И мы видим, что именно в таком ключе понимаются эти шаги (запрет УПЦ — Ред.) для того, чтобы эти религиозную свободу обеспечить", - улыбаясь говорил Шевчук.По его словам, речь в законопроекте о запрете каноничной Украинской православной церкви идёт о "защите религиозной свободы всех"."Сегодня Москва инструментализирует православие, завтра может использовать любую религиозную организацию, центр которой находится в стране агрессоре. Поэтому этот закон должен отвечать правилам универсальности, а, следовательно, и ответственности всех граждан Украины перед своим государством за его безопасность", - подчеркнул Шевчук.После Шевчука выступил глава Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк."Мы понимаем, что во времена войны и духовная независимость, и независимость страны — это то, что идёт вместе <...> Когда в Соединённых Штатах Америки была гражданская война и там была англиканская церковь. И США тогда вели войну с Британией — вернее, это вот этот конфликт был. Был непростой вопрос: как обеспечить свободы вероисповедания и в то же время обеспечить независимость, за которую тогда боролись Соединённые Штаты. И удивительно, но решение было принято так: англиканская церковь действовала в Великобритании, а в Соединённых Штатах начала своё служение епископальная церковь. И таким образом вышли из такой глубокой проблемы", - заявил Антонюк.Он заявил, что украинские баптисты поддерживают такие инициативы.Он заявил, что украинские баптисты поддерживают такие инициативы. Антонюка поддержал старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Анатолий Козачок."Мы не будем счастливы не под кем, но мы будем счастливы, когда будем свободными, когда у нас будут партнёрские отношения со всеми возможными мощными странами", - отметил Козачок.Он заявил, что верит и молится, чтобы Господь дал мудрости Верховной Раде и Зеленскому, чтобы этот принцип — свободы — сохранялся.Следом выступил представитель Римско-Католический церкви."Мы поддерживаем все те инициативы, о которых было сказано ранее, все те слова, которые сказали мои коллеги. Я бы хотел только подчеркнуть что известно, прежде всего, о какой организации идёт речь. Возможно, есть и другие. Но к этому времени, как мы надеялись, эта организация так и не сделала никаких конкретных шагов, чтобы отделиться и осудить, как мы все понимаем. Поэтому мы понимаем необходимость соответствующего законопроекта", - заявил епископ Киево-Житомирский Виталий Кривицкий.В то же время он призвал "оставить для этих людей какую-то дорогу, по которой они могут пойти для того, чтобы унормировать отношения с государством".После него выступил гражданин США, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх."Мне кажется, что все поддерживаем идею независимости. И вообще, это очень и очень важно. Мы понимаем, что перед вами и перед Верховной Радой - большая ответственность за это решение. Но у вас каждый день такие решения, которые влияют на жизнь миллионов людей. Я бы только сказал бы, чтобы Бог дал вам той мудрости, которая нужна, чтобы мы всегда могли видеть это решение и этот законодательный акт как объединяющий общество, которое строит для нас будущее, хорошее будущее для Украины. Дай вам Бог и сил, и мудрости, чтобы дальше делать, что надо. Мы только будем поддерживать", - заявил Дов Блайх.Ни один из присутствовавших на встрече с Зеленским лидеров украинских религиозных организаций не выступил в защиту Украинской православной церкви.Сам Зеленский заявил, что "услышал сигналы" говоривших с ним."Но мы знаем, с кем мы боремся. Русские не оставят возможности на нас влиять через любые институты, поэтому мы должны быть независимыми и взрослыми", - подытожил Зеленский.Неделю тому назад — 10 августа — в вечернем обращении к народу Зеленский анонсировал решение по поводу УПЦ."Я провел только что совещание – подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим", - подчеркнул Зеленский.Российский журналист Сергей Мардан заявил, что готовится не только запрет Украинской православной церкви, но и трансформация "Православной церкви Украины"."Скорее всего готовится переход раскольничей "ПЦУ" под Константинополь с образованием "УПЦ Константинопольского патриархата". Чтобы паства переходила не в безблагодатную "ПЦУ", а в санкционированную стамбульским патриархом церковь. Отказавшиеся перейти под государственную церковь приходы юридически ликвидируют. Несогласных иерархов и священников проредят посадками. Давний покровитель всех раскольников патриарх Константинопольский Варфоломей обязательно всё это поддержит. ОБСЕ, ООН и Римский Папа выразят озабоченность", - отметил Мардан.Позднее, 12 августа, "Союз православных журналистов" опубликовал написанное ещё 6 августа адвокатом каноничной Украинской православной церкви Робертом Амстердамом письмо Зеленскому."Законодательный запрет УПЦ представляет собой коллективное наказание, нарушающее международное право на свободу религии и убеждений. <...> Принятие этого закона нарушит международные правовые обязательства Украины и серьезно подорвет ее усилия по вступлению в Европейский Союз в соответствии с Копенгагенскими критериями. <...> Вы должны отозвать законопроект № 8371 из Верховной Рады и дезавуировать планы вашего правительства <...> по объединению церкви с "ПЦУ", - цитировал его письмо Союз православных журналистов.Амстердам пригрозил, что в противном случае Зеленский может быть привлечен к ответственности за преступления против человечности.О происходящем в Одессе — в статье Дмитрия Ковалевича "Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе".

https://ukraina.ru/20240817/1056922993.html

https://ukraina.ru/20240817/1056921644.html

https://ukraina.ru/20240816/1056918891.html

https://ukraina.ru/20240816/1056905302.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, украина, сша, упц, верховная рада, шевчук, угкц, католическая церковь, греко-католики, раввин, пцу