Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли - 16.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240816/1056898167.html
Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли - 16.08.2024 Украина.ру
Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
Что касается Молдавии, то ее политическое руководство и президент Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности. Но вот народ Республики к этому не готов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
2024-08-16T05:00
2024-08-16T05:00
новости
молдавия
украина
румыния
аэродромы
авиация
f-16
нато
санду майя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101965/70/1019657021_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c4ee1353b639a88adedb33b2f35a30fd.jpg
Ранее МИД Молдавии опроверг информацию, что страна разместит у себя самолеты F-16, которые прибыли для Украины.Трудно комментировать чисто военные сюжеты. Вот если бы я отвечал за спутниковую разведку и работал в Министерстве обороны, то я бы не давал вам интервью. И даже если бы теоретически давал, то все равно бы не сказал, иронично отметил эксперт.Что же касается Молдавии, то я могу сказать то, что ее политическое руководство и президент Республики Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности. К сожалению готовы, подчеркнул он.Молдавия — это серая зона, это не НАТО. Но находится рядом с Румынией. В Румынии на границе с Молдавией два аэродрома. Проще разместить там, указал специалист.А F-16, как и любой самолёт крупнее кукурузника, преодолевает территорию Молдавии с запада на восток за считаные минуты. Для них проблем нет, но для нас есть. Но свою позицию по поводу размещения F-16 в Румынии в России уже заявляли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.руО том, повлиял ли демарш ВСУ в Курской области не повлиял на оперативную обстановку в Донбассе - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240814/1056862568.html
молдавия
украина
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101965/70/1019657021_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ec233baad2d0d4592fa6a74adb1c1b28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, украина, румыния, аэродромы, авиация, f-16, нато, санду майя
Новости, Молдавия, Украина, Румыния, аэродромы, авиация, F-16, НАТО, Санду Майя

Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли

05:00 16.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Что касается Молдавии, то ее политическое руководство и президент Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности. Но вот народ Республики к этому не готов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
Ранее МИД Молдавии опроверг информацию, что страна разместит у себя самолеты F-16, которые прибыли для Украины.
Трудно комментировать чисто военные сюжеты. Вот если бы я отвечал за спутниковую разведку и работал в Министерстве обороны, то я бы не давал вам интервью. И даже если бы теоретически давал, то все равно бы не сказал, иронично отметил эксперт.
Что же касается Молдавии, то я могу сказать то, что ее политическое руководство и президент Республики Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности. К сожалению готовы, подчеркнул он.
"Но вот народ Республики, он к этому не готов. Если в Киеве, на Украине промыть пропагандой голову [удалось] очень многим, если не всем, то в Республике Молдова этот результат не достигли", - подчеркнул Межевич.
Молдавия — это серая зона, это не НАТО. Но находится рядом с Румынией. В Румынии на границе с Молдавией два аэродрома. Проще разместить там, указал специалист.
А F-16, как и любой самолёт крупнее кукурузника, преодолевает территорию Молдавии с запада на восток за считаные минуты. Для них проблем нет, но для нас есть. Но свою позицию по поводу размещения F-16 в Румынии в России уже заявляли, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.ру
О том, повлиял ли демарш ВСУ в Курской области не повлиял на оперативную обстановку в Донбассе - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.08.2024
14 августа, 14:04
Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию Тотальную бессмысленность вторжения ВСУ в Курскую область, равно как и украинские удары по Брянщине, Воронежской и Белгородской областям, косвенно признал даже "самокатный дед Америки" — ее президент Джо Байден, на потеху всем находящийся на грани старческого слабоумия
 
НовостиМолдавияУкраинаРумынияаэродромыавиацияF-16НАТОСанду Майя
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
05:45Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
05:30"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
05:15Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
05:00Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
04:45Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
04:30Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
04:15"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
04:00"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
03:45Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
03:30Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
03:15Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
03:00Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS
20:48А крайний кто? Виновные в подрыве газопроводов назначены
20:36Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину
20:27"Она станет убийцей Украины": почему Зеленскому невыгодно, чтобы Харрис стала президентом США
19:05Президенты Польши и Украины сговорились о подрыве "Северных потоков" - экс-глава разведки ФРГ
18:45Эсесовцы под Суджей, план по защите Белгородской области. Итоги 15 августа на Украине
18:36Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон
18:17Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"
Лента новостейМолния