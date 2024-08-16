https://ukraina.ru/20240816/1056898167.html

Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли

Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли - 16.08.2024 Украина.ру

Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли

Что касается Молдавии, то ее политическое руководство и президент Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности. Но вот народ Республики к этому не готов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич

2024-08-16T05:00

2024-08-16T05:00

2024-08-16T05:00

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санду майя

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Ранее МИД Молдавии опроверг информацию, что страна разместит у себя самолеты F-16, которые прибыли для Украины.Трудно комментировать чисто военные сюжеты. Вот если бы я отвечал за спутниковую разведку и работал в Министерстве обороны, то я бы не давал вам интервью. И даже если бы теоретически давал, то все равно бы не сказал, иронично отметил эксперт.Что же касается Молдавии, то я могу сказать то, что ее политическое руководство и президент Республики Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности. К сожалению готовы, подчеркнул он.Молдавия — это серая зона, это не НАТО. Но находится рядом с Румынией. В Румынии на границе с Молдавией два аэродрома. Проще разместить там, указал специалист.А F-16, как и любой самолёт крупнее кукурузника, преодолевает территорию Молдавии с запада на восток за считаные минуты. Для них проблем нет, но для нас есть. Но свою позицию по поводу размещения F-16 в Румынии в России уже заявляли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.руО том, повлиял ли демарш ВСУ в Курской области не повлиял на оперативную обстановку в Донбассе - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру

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новости, молдавия, украина, румыния, аэродромы, авиация, f-16, нато, санду майя