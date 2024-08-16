Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
Что касается Молдавии, то ее политическое руководство и президент Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности. Но вот народ Республики к этому не готов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
Ранее МИД Молдавии опроверг информацию, что страна разместит у себя самолеты F-16, которые прибыли для Украины.
Трудно комментировать чисто военные сюжеты. Вот если бы я отвечал за спутниковую разведку и работал в Министерстве обороны, то я бы не давал вам интервью. И даже если бы теоретически давал, то все равно бы не сказал, иронично отметил эксперт.
Что же касается Молдавии, то я могу сказать то, что ее политическое руководство и президент Республики Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности. К сожалению готовы, подчеркнул он.
"Но вот народ Республики, он к этому не готов. Если в Киеве, на Украине промыть пропагандой голову [удалось] очень многим, если не всем, то в Республике Молдова этот результат не достигли", - подчеркнул Межевич.
А F-16, как и любой самолёт крупнее кукурузника, преодолевает территорию Молдавии с запада на восток за считаные минуты. Для них проблем нет, но для нас есть. Но свою позицию по поводу размещения F-16 в Румынии в России уже заявляли, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.ру
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