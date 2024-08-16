https://ukraina.ru/20240816/1056881704.html

"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад

"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад - 16.08.2024 Украина.ру

"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад

Если Украина пойдет в контрнаступление, то цель его будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ. Возможно, что ВСУ готовят некие "засадные полки", которые могут создать проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев

2024-08-16T06:15

2024-08-16T06:15

2024-08-16T06:15

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олег царев

владимир зеленский

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украинская армия

наступление

сво

территория

россия

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Сейчас Зеленский транслирует на Запад послания о том, что у украинской армии есть 14 бригад, которые он мог бы бросить в наступление, но Запад не дает достаточно оружия, сообщил политик.Это шантаж, потому что недавно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны Украины не растут, добавил он.Хотя есть информация, что в украинской армии "хромых и слепых отправляют сразу на фронт", а молодых и здоровых направляют в части, которые не участвуют в боях. Возможно, что ВСУ готовят некие "засадные полки", которые могут создать проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в материале Татьяны Стоянович: Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240813/1056849630.html

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новости, украина, олег царев, владимир зеленский, всу, украинская армия, наступление, сво, территория, россия