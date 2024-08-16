"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Если Украина пойдет в контрнаступление, то цель его будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ. Возможно, что ВСУ готовят некие "засадные полки", которые могут создать проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Сейчас Зеленский транслирует на Запад послания о том, что у украинской армии есть 14 бригад, которые он мог бы бросить в наступление, но Запад не дает достаточно оружия, сообщил политик.
Это шантаж, потому что недавно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны Украины не растут, добавил он.
"Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет. Но даже если Украина пойдет в контрнаступление, то цель его будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления наших войск", - отметил Царев.
Хотя есть информация, что в украинской армии "хромых и слепых отправляют сразу на фронт", а молодых и здоровых направляют в части, которые не участвуют в боях. Возможно, что ВСУ готовят некие "засадные полки", которые могут создать проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.ру
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