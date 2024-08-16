"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад - 16.08.2024 Украина.ру
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"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад
"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад - 16.08.2024 Украина.ру
"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад
Если Украина пойдет в контрнаступление, то цель его будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ. Возможно, что ВСУ готовят некие "засадные полки", которые могут создать проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
2024-08-16T06:15
2024-08-16T06:15
новости
украина
олег царев
владимир зеленский
всу
украинская армия
наступление
сво
территория
россия
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Сейчас Зеленский транслирует на Запад послания о том, что у украинской армии есть 14 бригад, которые он мог бы бросить в наступление, но Запад не дает достаточно оружия, сообщил политик.Это шантаж, потому что недавно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны Украины не растут, добавил он.Хотя есть информация, что в украинской армии "хромых и слепых отправляют сразу на фронт", а молодых и здоровых направляют в части, которые не участвуют в боях. Возможно, что ВСУ готовят некие "засадные полки", которые могут создать проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в материале Татьяны Стоянович: Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, олег царев, владимир зеленский, всу, украинская армия, наступление, сво, территория, россия
Новости, Украина, Олег Царев, Владимир Зеленский, ВСУ, украинская армия, наступление, СВО, территория, Россия

"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад

06:15 16.08.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
Если Украина пойдет в контрнаступление, то цель его будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ. Возможно, что ВСУ готовят некие "засадные полки", которые могут создать проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Сейчас Зеленский транслирует на Запад послания о том, что у украинской армии есть 14 бригад, которые он мог бы бросить в наступление, но Запад не дает достаточно оружия, сообщил политик.
Это шантаж, потому что недавно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны Украины не растут, добавил он.
"Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет. Но даже если Украина пойдет в контрнаступление, то цель его будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления наших войск", - отметил Царев.
Хотя есть информация, что в украинской армии "хромых и слепых отправляют сразу на фронт", а молодых и здоровых направляют в части, которые не участвуют в боях. Возможно, что ВСУ готовят некие "засадные полки", которые могут создать проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в материале Татьяны Стоянович: Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями на сайте Украина.ру
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