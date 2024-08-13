https://ukraina.ru/20240813/1056840499.html

С начала года в России предотвращено более 100 терактов – НАК

С начала года в России предотвращено более 100 терактов – НАК - 13.08.2024 Украина.ру

С начала года в России предотвращено более 100 терактов – НАК

С начала 2024 года предотвращено 110 терактов, а также задержано более 1 050 лиц, которые участвовали в подготовке преступлений, оправдывали, пропагандировали и финансировали терроризм. Об этом во вторник заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)

2024-08-13T13:01

2024-08-13T13:01

2024-08-13T13:01

новости

фсб

терроризм

террорист

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_d49c51c377098b5a3a88f6fe1727aaf8.jpg

Сегодня в российской столице под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ Александра Бортникова состоялось заседание, на котором были рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".Как пояснили в НАК, "скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций".В ходе обсуждения, было выявлено, что на сегодня угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооружённых нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии, сохраняются.В Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов.Бортников добавил, что иностранные спецслужбы усиливают вербовку россиян для участия в террористической деятельности.Ранее Бортников заявлял, что Украина засылает в Россию всё больше диверсантов. Читайте также каким может быть рецепт победы над терроризмом в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240813/1056834075.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, терроризм, террорист, россия, сво