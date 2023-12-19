Украина засылает в Россию всё больше диверсантов – Бортников - 19.12.2023 Украина.ру
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Украина засылает в Россию всё больше диверсантов – Бортников
Украина засылает в Россию всё больше диверсантов – Бортников - 19.12.2023 Украина.ру
Украина засылает в Россию всё больше диверсантов – Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что власти Украины активизируют агентурную и диверсионную работу на территорию России. В ходе расширенного заседания коллегии минобороны он сообщил журналистам об усилении методов скрытой борьбы
2023-12-19T21:46
2023-12-19T21:46
новости
украина
фсб
диверсанты
всу
сво
александр бортников
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По его словам, ФСБ работает в направлении поимки диверсантов, в целом у спецслужбы получается выявлять украинских агентов. Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности и пограничники задержали жителя Крыма, который передавал Украине информацию о российских военных и технике.
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новости, украина, фсб, диверсанты, всу, сво, александр бортников
Новости, Украина, ФСБ, диверсанты, ВСУ, СВО, Александр Бортников

Украина засылает в Россию всё больше диверсантов – Бортников

21:46 19.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что власти Украины активизируют агентурную и диверсионную работу на территорию России. В ходе расширенного заседания коллегии минобороны он сообщил журналистам об усилении методов скрытой борьбы

"С учётом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу – засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", – сказал Бортников в интервью "Первому каналу".

По его словам, ФСБ работает в направлении поимки диверсантов, в целом у спецслужбы получается выявлять украинских агентов.
"Много вопросов, которые мы держим сейчас в поле зрения, мы не обнародуем на сегодняшний момент. В какой-то момент времени обязательно об этом расскажем... Работа ведётся очень активная", – добавил он.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности и пограничники задержали жителя Крыма, который передавал Украине информацию о российских военных и технике.
Сергей Храпач интервью
12:28
Мы знаем, как и о чем вы думаете. Подполковник ФСБ Сергей Храпач о том, чем на самом деле является СБУСБУ играет с 2014 года одну из важнейших ролей в политическом театре Украины. Она обеспечивает не только внутреннюю борьбу Зеленского и его команды за власть, убирая оппонентов и стирая в пыль всех несогласных с ними, но и организовывает террористические акты в самой России
 
НовостиУкраинаФСБдиверсантыВСУСВОАлександр Бортников
 
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