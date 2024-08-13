https://ukraina.ru/20240813/1056831145.html

"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске

"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске - 13.08.2024 Украина.ру

"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске

Чтобы атаковать Курскую область противник собирал группы не на границе, где бы их точно увидели, а в глубине обороны, и уже "с разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук

2024-08-13T05:15

2024-08-13T05:15

2024-08-13T05:15

новости

курская область

курск

россия

ростислав ищенко

сумы

всу

наступление

прорыв

граница

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Стоит признать, что российские приграничные области насыщены агентурой, причем агентурой из числа негодяев с гражданством РФ. Так вот именно они, разъезжая по приграничью, записывали расположение, количество и структуру российской системы охраны границы и "сливали ее ГУР и ВСУ", рассказал историк.Разберем на примере БТР-80, запас хода по шоссе — 600, по грунту — 400 километров. Расстояние от города Сумы до Суджи по дороге 135 км. То есть при средней скорости по хорошей дороге в 60/70 км/ч на БТР-80 можно доехать до Суджи примерно за два часа, отметил Полищук.И еще останется достаточно много топлива. То есть чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где мы бы их точно увидели, а в глубине своей обороны, и уже "с разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь территории, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056824686.html

курская область

курск

россия

сумы

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новости, курская область, курск, россия, ростислав ищенко, сумы, всу, наступление, прорыв, граница, оборона, александр полищук