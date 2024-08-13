"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске - 13.08.2024 Украина.ру
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"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске - 13.08.2024 Украина.ру
"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
Чтобы атаковать Курскую область противник собирал группы не на границе, где бы их точно увидели, а в глубине обороны, и уже "с разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
2024-08-13T05:15
2024-08-13T05:15
новости
курская область
курск
россия
ростислав ищенко
сумы
всу
наступление
прорыв
граница
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Стоит признать, что российские приграничные области насыщены агентурой, причем агентурой из числа негодяев с гражданством РФ. Так вот именно они, разъезжая по приграничью, записывали расположение, количество и структуру российской системы охраны границы и "сливали ее ГУР и ВСУ", рассказал историк.Разберем на примере БТР-80, запас хода по шоссе — 600, по грунту — 400 километров. Расстояние от города Сумы до Суджи по дороге 135 км. То есть при средней скорости по хорошей дороге в 60/70 км/ч на БТР-80 можно доехать до Суджи примерно за два часа, отметил Полищук.И еще останется достаточно много топлива. То есть чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где мы бы их точно увидели, а в глубине своей обороны, и уже "с разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь территории, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
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курская область
курск
россия
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новости, курская область, курск, россия, ростислав ищенко, сумы, всу, наступление, прорыв, граница, оборона, александр полищук
Новости, Курская область, Курск, Россия, Ростислав Ищенко, Сумы, ВСУ, наступление, прорыв, граница, оборона, Александр Полищук

"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске

05:15 13.08.2024
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Чтобы атаковать Курскую область противник собирал группы не на границе, где бы их точно увидели, а в глубине обороны, и уже "с разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
Стоит признать, что российские приграничные области насыщены агентурой, причем агентурой из числа негодяев с гражданством РФ. Так вот именно они, разъезжая по приграничью, записывали расположение, количество и структуру российской системы охраны границы и "сливали ее ГУР и ВСУ", рассказал историк.
"Противник это все проанализировал и избрал тактику кавалерийского наскока. В ней есть один нюанс, о котором забывают те, кто возмущается, что проспали сосредоточение у границы, а его и не проспали, потому что его не было", - отметил он.
Разберем на примере БТР-80, запас хода по шоссе — 600, по грунту — 400 километров. Расстояние от города Сумы до Суджи по дороге 135 км. То есть при средней скорости по хорошей дороге в 60/70 км/ч на БТР-80 можно доехать до Суджи примерно за два часа, отметил Полищук.
И еще останется достаточно много топлива. То есть чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где мы бы их точно увидели, а в глубине своей обороны, и уже "с разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь территории, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков интервью
Вчера, 15:35
Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в ДонбассеКомандование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.
 
НовостиКурская областьКурскРоссияРостислав ИщенкоСумыВСУнаступлениепрорывграницаоборонаАлександр Полищук
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
05:15"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
05:00"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
04:45Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
04:30Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
04:15Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
03:45Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
03:30Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
03:15"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
03:00"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
19:29"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто
19:00Заявление Путина, немцы хотят реванша, пропавшие дети. Итоги 12 августа на Украине
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17:34Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области
17:27ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"
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