"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Чтобы атаковать Курскую область противник собирал группы не на границе, где бы их точно увидели, а в глубине обороны, и уже "с разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
Стоит признать, что российские приграничные области насыщены агентурой, причем агентурой из числа негодяев с гражданством РФ. Так вот именно они, разъезжая по приграничью, записывали расположение, количество и структуру российской системы охраны границы и "сливали ее ГУР и ВСУ", рассказал историк.
"Противник это все проанализировал и избрал тактику кавалерийского наскока. В ней есть один нюанс, о котором забывают те, кто возмущается, что проспали сосредоточение у границы, а его и не проспали, потому что его не было", - отметил он.
Разберем на примере БТР-80, запас хода по шоссе — 600, по грунту — 400 километров. Расстояние от города Сумы до Суджи по дороге 135 км. То есть при средней скорости по хорошей дороге в 60/70 км/ч на БТР-80 можно доехать до Суджи примерно за два часа, отметил Полищук.
И еще останется достаточно много топлива. То есть чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где мы бы их точно увидели, а в глубине своей обороны, и уже "с разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь территории, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
Вчера, 15:35Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в ДонбассеКомандование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.