Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте - 13.08.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте - 13.08.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
ВСУ собираются до конца года довести до 79 количество поставленных истребителей F-16. Но получив 20-30 самолетов, они могли попытаться прикрыть наступающую группировку ВСУ с воздуха. Но они этого не делают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T04:15
2024-08-13T04:15
новости
курская область
киев
ростислав ищенко
геннадий алехин
всу
наступление
сво
авиация
f-16
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По сути дела, после огромных потерь Киеву сейчас нужна целая новая армия. Которая будет даже не просто восполнять потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию на фронте. То, что ВСУ на это не рассчитывают, показывает даже их подготовка к удару по Курской области, рассказал эксперт.Потому что если бы они считали, что у них может получиться какой-то серьезный прорыв, то украинские военные просто дождались бы ввода в бой поставляемой западной авиации, отметил обозреватель.То есть, российская авиация должна была бы вначале зачистить воздушное пространство, и только потом начинать наносить удары непосредственно по группировке противника. Тогда бы у ВСУ появился бы какой-то зазор во времени для активных действий на земле, уточнил он."Они этого не сделают. То есть, они не рассчитывают на то, что у них будет достаточно сил, даже для вот такого неожиданного порыва в Курской области, которая находилась вне пределов боевых действий", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руО том, как украинское командование готовило удар по приграничным районам Курской области - в интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, киев, ростислав ищенко, геннадий алехин, всу, наступление, сво, авиация, f-16, истребитель, резервы, украинская армия, прорыв
Новости, Курская область, Киев, Ростислав Ищенко, Геннадий Алехин, ВСУ, наступление, СВО, авиация, F-16, истребитель, резервы, украинская армия, прорыв

Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте

04:15 13.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ собираются до конца года довести до 79 количество поставленных истребителей F-16. Но получив 20-30 самолетов, они могли попытаться прикрыть наступающую группировку ВСУ с воздуха. Но они этого не делают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По сути дела, после огромных потерь Киеву сейчас нужна целая новая армия. Которая будет даже не просто восполнять потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию на фронте. То, что ВСУ на это не рассчитывают, показывает даже их подготовка к удару по Курской области, рассказал эксперт.
Потому что если бы они считали, что у них может получиться какой-то серьезный прорыв, то украинские военные просто дождались бы ввода в бой поставляемой западной авиации, отметил обозреватель.
"Они собираются до конца года довести до 79 количество поставленных самолетов. Но получив 20-30 самолетов, они могли попытаться прикрыть наступающую группировку с воздуха. Тем более, что они собираются использовать эти истребители как средство ПВО для начала. Тогда она бы, наверное, эффективнее бы действовала", - указал Ищенко.
То есть, российская авиация должна была бы вначале зачистить воздушное пространство, и только потом начинать наносить удары непосредственно по группировке противника. Тогда бы у ВСУ появился бы какой-то зазор во времени для активных действий на земле, уточнил он.
"Они этого не сделают. То есть, они не рассчитывают на то, что у них будет достаточно сил, даже для вот такого неожиданного порыва в Курской области, которая находилась вне пределов боевых действий", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
О том, как украинское командование готовило удар по приграничным районам Курской области - в интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков интервью
Вчера, 15:35
Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в ДонбассеКомандование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.
 
НовостиКурская областьКиевРостислав ИщенкоГеннадий АлехинВСУнаступлениеСВОавиацияF-16истребительрезервыукраинская армияпрорыв
 
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