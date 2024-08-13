Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ собираются до конца года довести до 79 количество поставленных истребителей F-16. Но получив 20-30 самолетов, они могли попытаться прикрыть наступающую группировку ВСУ с воздуха. Но они этого не делают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По сути дела, после огромных потерь Киеву сейчас нужна целая новая армия. Которая будет даже не просто восполнять потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию на фронте. То, что ВСУ на это не рассчитывают, показывает даже их подготовка к удару по Курской области, рассказал эксперт.
Потому что если бы они считали, что у них может получиться какой-то серьезный прорыв, то украинские военные просто дождались бы ввода в бой поставляемой западной авиации, отметил обозреватель.
"Они собираются до конца года довести до 79 количество поставленных самолетов. Но получив 20-30 самолетов, они могли попытаться прикрыть наступающую группировку с воздуха. Тем более, что они собираются использовать эти истребители как средство ПВО для начала. Тогда она бы, наверное, эффективнее бы действовала", - указал Ищенко.
То есть, российская авиация должна была бы вначале зачистить воздушное пространство, и только потом начинать наносить удары непосредственно по группировке противника. Тогда бы у ВСУ появился бы какой-то зазор во времени для активных действий на земле, уточнил он.
"Они этого не сделают. То есть, они не рассчитывают на то, что у них будет достаточно сил, даже для вот такого неожиданного порыва в Курской области, которая находилась вне пределов боевых действий", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
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