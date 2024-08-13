https://ukraina.ru/20240813/1056825554.html

Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте

Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте - 13.08.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте

ВСУ собираются до конца года довести до 79 количество поставленных истребителей F-16. Но получив 20-30 самолетов, они могли попытаться прикрыть наступающую группировку ВСУ с воздуха. Но они этого не делают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-13T04:15

2024-08-13T04:15

2024-08-13T04:15

новости

курская область

киев

ростислав ищенко

геннадий алехин

всу

наступление

сво

авиация

f-16

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По сути дела, после огромных потерь Киеву сейчас нужна целая новая армия. Которая будет даже не просто восполнять потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию на фронте. То, что ВСУ на это не рассчитывают, показывает даже их подготовка к удару по Курской области, рассказал эксперт.Потому что если бы они считали, что у них может получиться какой-то серьезный прорыв, то украинские военные просто дождались бы ввода в бой поставляемой западной авиации, отметил обозреватель.То есть, российская авиация должна была бы вначале зачистить воздушное пространство, и только потом начинать наносить удары непосредственно по группировке противника. Тогда бы у ВСУ появился бы какой-то зазор во времени для активных действий на земле, уточнил он."Они этого не сделают. То есть, они не рассчитывают на то, что у них будет достаточно сил, даже для вот такого неожиданного порыва в Курской области, которая находилась вне пределов боевых действий", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руО том, как украинское командование готовило удар по приграничным районам Курской области - в интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056824686.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, киев, ростислав ищенко, геннадий алехин, всу, наступление, сво, авиация, f-16, истребитель, резервы, украинская армия, прорыв