"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов - 07.08.2024 Украина.ру
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"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов
"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов - 07.08.2024 Украина.ру
"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов
"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-08-07T05:40
2024-08-07T05:40
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ВСУ отступают в районе Очеретино, потому что у них закончились резервы. Российское командование придумало целый ряд "пластырей", которые оттягивают на себя все свободные силы противника, сообщил эксперт.При этом российские резервы еще скажут свое слово. "Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар, подчеркнул Измайлов.То ли войска пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку и Селидово. Также ВС РФ могут пойти в сторону Карловского водохранилища, чтобы уничтожить гарнизон ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
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новости, россия, очеретино, вс рф, наступление, всу, донбасс, сво, резервы
Новости, Россия, Очеретино, ВС РФ, наступление, ВСУ, Донбасс, СВО, резервы

"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов

05:40 07.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
ВСУ отступают в районе Очеретино, потому что у них закончились резервы. Российское командование придумало целый ряд "пластырей", которые оттягивают на себя все свободные силы противника, сообщил эксперт.
"По поводу "цветка", который все ближе и ближе подходит к Красноармейску (Покровску) можно сказать две вещи. Первое, что его останавливать нечем и негде. Укрепрайоны, от Очеретино до Гродовки и Желанной настолько скромные, что берут их без особого труда. Второе, это то, что противнику не хватает сил", - отметил журналист.
При этом российские резервы еще скажут свое слово. "Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар, подчеркнул Измайлов.
То ли войска пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку и Селидово. Также ВС РФ могут пойти в сторону Карловского водохранилища, чтобы уничтожить гарнизон ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 17:48
Андрей Грозин: Если к Тель-Авиву подойдут арабские танки, Израиль нажмет ядерную кнопку не задумываясьСегодня Израиль кажется более расслабленным и более готовым к употреблению плотоядными соседями, чем лет десять назад. Но, тем не менее, это все-таки государство, которое состоялось. И за ним стоят американцы. Неважно, будут ли это дедушки умирающие или дедушки энергичные. Они будут поддерживать Израиль до конца.
 
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