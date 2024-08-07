"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
ВСУ отступают в районе Очеретино, потому что у них закончились резервы. Российское командование придумало целый ряд "пластырей", которые оттягивают на себя все свободные силы противника, сообщил эксперт.
"По поводу "цветка", который все ближе и ближе подходит к Красноармейску (Покровску) можно сказать две вещи. Первое, что его останавливать нечем и негде. Укрепрайоны, от Очеретино до Гродовки и Желанной настолько скромные, что берут их без особого труда. Второе, это то, что противнику не хватает сил", - отметил журналист.
При этом российские резервы еще скажут свое слово. "Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар, подчеркнул Измайлов.
То ли войска пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку и Селидово. Также ВС РФ могут пойти в сторону Карловского водохранилища, чтобы уничтожить гарнизон ВСУ, заключил собеседник издания.
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