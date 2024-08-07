https://ukraina.ru/20240807/1056704783.html

"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов

"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов - 07.08.2024 Украина.ру

"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов

"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-08-07T05:40

2024-08-07T05:40

2024-08-07T05:40

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россия

очеретино

вс рф

наступление

всу

донбасс

сво

резервы

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ВСУ отступают в районе Очеретино, потому что у них закончились резервы. Российское командование придумало целый ряд "пластырей", которые оттягивают на себя все свободные силы противника, сообщил эксперт.При этом российские резервы еще скажут свое слово. "Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, в каком месте ВС РФ нанесут новый удар, подчеркнул Измайлов.То ли войска пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку и Селидово. Также ВС РФ могут пойти в сторону Карловского водохранилища, чтобы уничтожить гарнизон ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240805/1056688889.html

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новости, россия, очеретино, вс рф, наступление, всу, донбасс, сво, резервы