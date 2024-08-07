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Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ

Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ - 07.08.2024 Украина.ру

Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ

Харьковская область, где идет активное продвижение ВС РФ по ряду участков, вызывает в Киеве нервную икоту и состояние беспомощности. ВСУ шлют свои войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-08-07T04:40

2024-08-07T04:40

2024-08-07T04:40

новости

киев

россия

харьковская область

геннадий алехин

генштаб

резервы

донецкое направление

вс рф

всу

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Сейчас ВСУ стягивают в Харьковскую область крупные резервы с других направлений. Ситуация для противника там складывается критически: попытавшись заткнуть одну "дыру", они оголили другие и создали предпосылки для возникновения "котлов" на Донецком направлении, рассказал эксперт.Харьковская область, где идет активное продвижение ВС РФ по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". ВСУ шлют свои войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое, расположенное на берегу Травянского водохранилища, добавил он.Судя по всему, подобное произошло и на Харьковском участком фронта, который ВСУ приняли за направление основного удара российской армии. При этом "обманка" российского Генштаба имела и другой умысел — продвижение группировки "Север" и создание санитарной зоны, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Киева - читайте в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240805/1056688889.html

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россия

харьковская область

донецкое направление

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новости, киев, россия, харьковская область, геннадий алехин, генштаб, резервы, донецкое направление, вс рф, всу, наступление, удары, оборона