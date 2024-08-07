Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ - 07.08.2024 Украина.ру
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Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ
Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ - 07.08.2024 Украина.ру
Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ
Харьковская область, где идет активное продвижение ВС РФ по ряду участков, вызывает в Киеве нервную икоту и состояние беспомощности. ВСУ шлют свои войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-08-07T04:40
2024-08-07T04:40
новости
киев
россия
харьковская область
геннадий алехин
генштаб
резервы
донецкое направление
вс рф
всу
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Сейчас ВСУ стягивают в Харьковскую область крупные резервы с других направлений. Ситуация для противника там складывается критически: попытавшись заткнуть одну "дыру", они оголили другие и создали предпосылки для возникновения "котлов" на Донецком направлении, рассказал эксперт.Харьковская область, где идет активное продвижение ВС РФ по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". ВСУ шлют свои войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое, расположенное на берегу Травянского водохранилища, добавил он.Судя по всему, подобное произошло и на Харьковском участком фронта, который ВСУ приняли за направление основного удара российской армии. При этом "обманка" российского Генштаба имела и другой умысел — продвижение группировки "Север" и создание санитарной зоны, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Киева - читайте в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
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россия
харьковская область
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новости, киев, россия, харьковская область, геннадий алехин, генштаб, резервы, донецкое направление, вс рф, всу, наступление, удары, оборона
Новости, Киев, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Генштаб, резервы, Донецкое направление, ВС РФ, ВСУ, наступление, удары, оборона

Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ

04:40 07.08.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Харьковская область, где идет активное продвижение ВС РФ по ряду участков, вызывает в Киеве нервную икоту и состояние беспомощности. ВСУ шлют свои войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас ВСУ стягивают в Харьковскую область крупные резервы с других направлений. Ситуация для противника там складывается критически: попытавшись заткнуть одну "дыру", они оголили другие и создали предпосылки для возникновения "котлов" на Донецком направлении, рассказал эксперт.
Харьковская область, где идет активное продвижение ВС РФ по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". ВСУ шлют свои войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое, расположенное на берегу Травянского водохранилища, добавил он.
"При тактике массированного прорыва на одном направлении, когда в бой бросают крупные силы, чтобы взломать оборону на одном направлении и здесь развивать основное наступление, есть и тактика распыления сил противника. Используется так называемый отвлекающий удар, который противник принимает за основной и оттягивает на него резервы и силы с других направлений", - отметил Алехин.
Судя по всему, подобное произошло и на Харьковском участком фронта, который ВСУ приняли за направление основного удара российской армии. При этом "обманка" российского Генштаба имела и другой умысел — продвижение группировки "Север" и создание санитарной зоны, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Киева - читайте в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 17:48
Андрей Грозин: Если к Тель-Авиву подойдут арабские танки, Израиль нажмет ядерную кнопку не задумываясьСегодня Израиль кажется более расслабленным и более готовым к употреблению плотоядными соседями, чем лет десять назад. Но, тем не менее, это все-таки государство, которое состоялось. И за ним стоят американцы. Неважно, будут ли это дедушки умирающие или дедушки энергичные. Они будут поддерживать Израиль до конца.
 
НовостиКиевРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинГенштабрезервыДонецкое направлениеВС РФВСУнаступлениеударыоборона
 
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