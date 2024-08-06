"Их тоже будут сбивать": Ищенко рассказал, почему поставки F-16 затянут военный конфликт на Украине - 06.08.2024 Украина.ру
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"Их тоже будут сбивать": Ищенко рассказал, почему поставки F-16 затянут военный конфликт на Украине
"Их тоже будут сбивать": Ищенко рассказал, почему поставки F-16 затянут военный конфликт на Украине - 06.08.2024 Украина.ру
"Их тоже будут сбивать": Ищенко рассказал, почему поставки F-16 затянут военный конфликт на Украине
Неважно, какие самолеты поставят западные союзники Украине: свои, бывшие советские или еще какие-то. Важно, что это затягивает конфликт. Потому что на Украине появляется новая техника, которую набросают в бой против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-06T04:20
2024-08-06T04:20
новости
украина
россия
сша
ростислав ищенко
миа "россия сегодня"
самолет
авиация
f-16
сво
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Ранее Белый дом сообщил, что уже к концу лета американские истребители F-16 будут применяться на Украине.Пока что речь не идет о том, что Запад, передавая самолеты F-16, хочет устроить провокацию, которая приведет к военному столкновению с Россией. Если они будут их размещать — значит у них будут проблемы. А пока это обычный акт войны, рассказал эксперт.Они поставляли танки и российские бойцы эти танки уничтожали. Если бы союзники не поставляли танки Украине, то они бы там давно закончились. Ведь они поставляют танки советских моделей в значительно большем количестве, чем западных, указал политолог.Потому что на Украине появляется новая техника, которую набросают в бой против России. И здесь не надо придумывать какие-то сложные суперпланы, новые самолеты будут базироваться на существующих аэродромах, резюмировал автор материала.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность вернувшихся в рамках обмена людей для США - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", самолет, авиация, f-16, сво, военная техника, запад
Новости, Украина, Россия, США, Ростислав Ищенко, МИА "Россия сегодня", самолет, авиация, F-16, СВО, военная техника, Запад

"Их тоже будут сбивать": Ищенко рассказал, почему поставки F-16 затянут военный конфликт на Украине

04:20 06.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Неважно, какие самолеты поставят западные союзники Украине: свои, бывшие советские или еще какие-то. Важно, что это затягивает конфликт. Потому что на Украине появляется новая техника, которую набросают в бой против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Белый дом сообщил, что уже к концу лета американские истребители F-16 будут применяться на Украине.
Пока что речь не идет о том, что Запад, передавая самолеты F-16, хочет устроить провокацию, которая приведет к военному столкновению с Россией. Если они будут их размещать — значит у них будут проблемы. А пока это обычный акт войны, рассказал эксперт.
Они поставляли танки и российские бойцы эти танки уничтожали. Если бы союзники не поставляли танки Украине, то они бы там давно закончились. Ведь они поставляют танки советских моделей в значительно большем количестве, чем западных, указал политолог.
"До этого они поставляли [на Украину] и МиГ-29 в большом количестве. Поставить F-16 они могут больше, чем обучить летчиков для них. Их будут тоже сбивать. Но неважно, какие они им самолеты поставят, свои, бывшие советские, еще какие-то. Важно, что это затягивает конфликт", - отметил Ищенко.
Потому что на Украине появляется новая техника, которую набросают в бой против России. И здесь не надо придумывать какие-то сложные суперпланы, новые самолеты будут базироваться на существующих аэродромах, резюмировал автор материала.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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