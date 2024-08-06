"Их тоже будут сбивать": Ищенко рассказал, почему поставки F-16 затянут военный конфликт на Украине
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Неважно, какие самолеты поставят западные союзники Украине: свои, бывшие советские или еще какие-то. Важно, что это затягивает конфликт. Потому что на Украине появляется новая техника, которую набросают в бой против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Белый дом сообщил, что уже к концу лета американские истребители F-16 будут применяться на Украине.
Пока что речь не идет о том, что Запад, передавая самолеты F-16, хочет устроить провокацию, которая приведет к военному столкновению с Россией. Если они будут их размещать — значит у них будут проблемы. А пока это обычный акт войны, рассказал эксперт.
Они поставляли танки и российские бойцы эти танки уничтожали. Если бы союзники не поставляли танки Украине, то они бы там давно закончились. Ведь они поставляют танки советских моделей в значительно большем количестве, чем западных, указал политолог.
"До этого они поставляли [на Украину] и МиГ-29 в большом количестве. Поставить F-16 они могут больше, чем обучить летчиков для них. Их будут тоже сбивать. Но неважно, какие они им самолеты поставят, свои, бывшие советские, еще какие-то. Важно, что это затягивает конфликт", - отметил Ищенко.
Потому что на Украине появляется новая техника, которую набросают в бой против России. И здесь не надо придумывать какие-то сложные суперпланы, новые самолеты будут базироваться на существующих аэродромах, резюмировал автор материала.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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