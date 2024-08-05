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Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине

Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине - 05.08.2024 Украина.ру

Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Западом Илья Яшин* за сутки поменял мнение по Украине

2024-08-05T10:41

2024-08-05T10:41

2024-08-05T10:41

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В самом первом интервью после освобождения он рассказал, что нет ничего важнее, чем остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, чтобы "рассмотреть позиции обеих сторон".Он заявлял, что боевые действия зашли в тупик и необходимо прекратить бессмысленное кровопролитие.Однако спустя всего сутки, во время трансляции на собственном канале, Яшин заявил, что если Украина сдаст хоть часть своей земли, то президент России Владимир Путин якобы не удовлетворится достигнутым, а "пойдёт дальше".Яшин также заявлял, что он "огорчен своей высылкой" из России.Москва выступает за диалог по украинскому конфликту, однако Киев и Запад призывают воевать до последнего украинца. Владимир Зеленский даже ввел запрет на переговоры. Однако в последнее время позиция Киева на фоне провалов на фронте меняется, Зеленский уже сам высказывается за диалог, однако конкретных шагов пока не предпринимает.В минувший четверг в ФСБ сообщили, что в РФ вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Им вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.Из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.Как сообщалось на сайте Кремля, решение об их помиловании было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.Подробнее об обмене - в материале Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.* Признан в России иноагентом.

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новости, россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, обмен, иноагент