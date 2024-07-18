https://ukraina.ru/20240718/1056324945.html

ВС РФ ударили в район завода и военного аэродрома, уничтожили наблюдательные пункты националистов

ВС РФ ударили в район завода и военного аэродрома, уничтожили наблюдательные пункты националистов - 18.07.2024 Украина.ру

ВС РФ ударили в район завода и военного аэродрома, уничтожили наблюдательные пункты националистов

Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили пункт временной дислокации украинского расчета гексокоптера "Баба Яга" на Артемовском участке фронта в Донбассе, передает РИА Новости

2024-07-18T09:31

2024-07-18T09:31

2024-07-18T09:31

новости

россия

полтавская область

кременчуг

нпз

вооруженные силы украины

вс рф

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055445713_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_5fe487be69d308799aecc99129e7a564.jpg.webp

"Расчетами воздушной разведки самолетного типа нашей бригады был выявлен ПВД расчета гексокоптера "Баба Яга". Затем, в результате работы артиллерии, был уничтожен гексокоптер и ПВД расчета противника", - сказал командир расчета с позывным "Часик".В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал об ударах российских военных в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области."Город Кременчуг Полтавской области ночью получил серию мощных ударов по военным объектам. Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну", - отметил Лебедев.Отмечается, что первый удар был "в направлении НПЗ"."Емкости на заводе регулярно наполняются ГСМ в целях хранения. На завод постоянно заезжают и выезжают бензовозы. На НПЗ заведена не то что железнодорожная ветка, а целый железнодорожный узел", - добавил Лебедев.Отмечается, что еще один удар был снова нанесен в направлении НПЗ, была слышна "серьезная детонация".Также ВС РФ ударили в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где производился "ремонт тяжелой гусеничной техники".Также минувшей ночью россияне нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины, принимающего, в частности, тренировочные самолеты."Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом", - отметил Лебедев.По его словам, после удара местные жители фиксировали большое зарево и "сильную взрывную волну".В свою очередь операторы FPV-дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России."FPV-дрон развивает скорость более 100 километров в час, от него практически невозможно уйти. Уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, его военную технику и артиллерию", - добавили в оборонном ведомстве.Подробнее об успехах россиян - в материале Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

россия

полтавская область

кременчуг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, полтавская область, кременчуг, нпз, вооруженные силы украины, вс рф, удары