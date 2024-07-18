ВС РФ ударили в район завода и военного аэродрома, уничтожили наблюдательные пункты националистов - 18.07.2024 Украина.ру
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ВС РФ ударили в район завода и военного аэродрома, уничтожили наблюдательные пункты националистов
ВС РФ ударили в район завода и военного аэродрома, уничтожили наблюдательные пункты националистов - 18.07.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили в район завода и военного аэродрома, уничтожили наблюдательные пункты националистов
Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили пункт временной дислокации украинского расчета гексокоптера "Баба Яга" на Артемовском участке фронта в Донбассе, передает РИА Новости
2024-07-18T09:31
2024-07-18T09:31
новости
россия
полтавская область
кременчуг
нпз
вооруженные силы украины
вс рф
удары
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"Расчетами воздушной разведки самолетного типа нашей бригады был выявлен ПВД расчета гексокоптера "Баба Яга". Затем, в результате работы артиллерии, был уничтожен гексокоптер и ПВД расчета противника", - сказал командир расчета с позывным "Часик".В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал об ударах российских военных в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области."Город Кременчуг Полтавской области ночью получил серию мощных ударов по военным объектам. Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну", - отметил Лебедев.Отмечается, что первый удар был "в направлении НПЗ"."Емкости на заводе регулярно наполняются ГСМ в целях хранения. На завод постоянно заезжают и выезжают бензовозы. На НПЗ заведена не то что железнодорожная ветка, а целый железнодорожный узел", - добавил Лебедев.Отмечается, что еще один удар был снова нанесен в направлении НПЗ, была слышна "серьезная детонация".Также ВС РФ ударили в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где производился "ремонт тяжелой гусеничной техники".Также минувшей ночью россияне нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины, принимающего, в частности, тренировочные самолеты."Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом", - отметил Лебедев.По его словам, после удара местные жители фиксировали большое зарево и "сильную взрывную волну".В свою очередь операторы FPV-дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России."FPV-дрон развивает скорость более 100 километров в час, от него практически невозможно уйти. Уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, его военную технику и артиллерию", - добавили в оборонном ведомстве.Подробнее об успехах россиян - в материале Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, полтавская область, кременчуг, нпз, вооруженные силы украины, вс рф, удары
Новости, Россия, Полтавская область, Кременчуг, НПЗ, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, удары

ВС РФ ударили в район завода и военного аэродрома, уничтожили наблюдательные пункты националистов

09:31 18.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили пункт временной дислокации украинского расчета гексокоптера "Баба Яга" на Артемовском участке фронта в Донбассе, передает РИА Новости
"Расчетами воздушной разведки самолетного типа нашей бригады был выявлен ПВД расчета гексокоптера "Баба Яга". Затем, в результате работы артиллерии, был уничтожен гексокоптер и ПВД расчета противника", - сказал командир расчета с позывным "Часик".
В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал об ударах российских военных в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области.
"Город Кременчуг Полтавской области ночью получил серию мощных ударов по военным объектам. Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну", - отметил Лебедев.
Отмечается, что первый удар был "в направлении НПЗ".
"Емкости на заводе регулярно наполняются ГСМ в целях хранения. На завод постоянно заезжают и выезжают бензовозы. На НПЗ заведена не то что железнодорожная ветка, а целый железнодорожный узел", - добавил Лебедев.
Отмечается, что еще один удар был снова нанесен в направлении НПЗ, была слышна "серьезная детонация".
Также ВС РФ ударили в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где производился "ремонт тяжелой гусеничной техники".

"На заводе оснащали динамической броней танки НАТОвского производства и обшивали технику сетками против ударных дронов", - рассказал подпольщик.

Также минувшей ночью россияне нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины, принимающего, в частности, тренировочные самолеты.
"Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом", - отметил Лебедев.
По его словам, после удара местные жители фиксировали большое зарево и "сильную взрывную волну".
В свою очередь операторы FPV-дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"FPV-дрон развивает скорость более 100 километров в час, от него практически невозможно уйти. Уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, его военную технику и артиллерию", - добавили в оборонном ведомстве.
Подробнее об успехах россиян - в материале Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияПолтавская областьКременчугНПЗВооруженные силы УкраиныВС РФудары
 
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