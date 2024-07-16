Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ - 16.07.2024 Украина.ру
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Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ
Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ - 16.07.2024 Украина.ру
Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ
Подразделения группировок войск российской армии заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, ликвидировав за сутки до 1920 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник
2024-07-16T13:59
2024-07-16T13:59
новости
вооруженные силы украины
минобороны
россия
сво
потери всу
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По данным из сводки, группировка "Восток" ВС РФ уничтожила до 145 военнослужащих ВСУ, группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам противника, отразила пять атак в Харьковской области, ликвидировав до 230 военных. Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 560 военных и танк. Помимо этого, группировка войск "Днепр" уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ, а "Центр" - ликвидировала до 320 украинских солдат.Ранее сообщалось, что бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк. Смотрите также где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова в эфире Украина.ру
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новости, вооруженные силы украины, минобороны, россия, сво, потери всу
Новости, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Россия, СВО, потери ВСУ

Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ

13:59 16.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения группировок войск российской армии заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, ликвидировав за сутки до 1920 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник
По данным из сводки, группировка "Восток" ВС РФ уничтожила до 145 военнослужащих ВСУ, группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам противника, отразила пять атак в Харьковской области, ликвидировав до 230 военных.
Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 560 военных и танк.
"Противник потерял до 545 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и четыре полевых склада боеприпасов", – уточнили в Минобороны успехи Западной группировки войск.
Помимо этого, группировка войск "Днепр" уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ, а "Центр" - ликвидировала до 320 украинских солдат.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк.
Смотрите также где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова в эфире Украина.ру
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