https://ukraina.ru/20240716/1056285580.html

Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ

Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ - 16.07.2024 Украина.ру

Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ

Подразделения группировок войск российской армии заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, ликвидировав за сутки до 1920 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник

2024-07-16T13:59

2024-07-16T13:59

2024-07-16T13:59

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вооруженные силы украины

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По данным из сводки, группировка "Восток" ВС РФ уничтожила до 145 военнослужащих ВСУ, группировка "Север" нанесла поражение трем бригадам противника, отразила пять атак в Харьковской области, ликвидировав до 230 военных. Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 560 военных и танк. Помимо этого, группировка войск "Днепр" уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ, а "Центр" - ликвидировала до 320 украинских солдат.Ранее сообщалось, что бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк. Смотрите также где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова в эфире Украина.ру

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новости, вооруженные силы украины, минобороны, россия, сво, потери всу