Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу - 17.07.2024 Украина.ру
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Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу
Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу - 17.07.2024 Украина.ру
Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глядя в глаза западным коллегам, указал на то, как они позволили украинским президентам вопиюще нарушать международное право, а США подчинили и унизили своих партнёров
2024-07-17T05:00
2024-07-17T05:01
эксклюзив
сергей лавров
совбез оон
украина
многополярный мир
сша
американская гегемония
германия
нато
россия
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В рамках председательства России в Совете Безопасности ООН, которое продлится весь июль, 16-го числа состоялись открытые дебаты министерского уровня по теме многостороннего сотрудничества, в роли председателя выступил лично глава МИД РФ Сергей Лавров.Всё точно по Оруэллу"Будем откровенны: далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип Устава ООН - суверенное равенство всех государств. США давно устами своих президентов объявили о собственной исключительности. Это касается отношения Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания, даже в ущерб их национальным интересам. Правь, Америка! В этом суть пресловутого "порядка, основанного на правилах" – прямой угрозы многосторонности и международному миру", - заявил российский министр.Устав ООН и решения Совета Безопасности ООН – важнейшие компоненты международного права - трактуются коллективным Западом извращённо и выборочно – в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома, а многие резолюции Совета Безопасности и вовсе игнорируются, как, например, 2202, одобрившая Минские договорённости по Украине, отметил Лавров."В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести "Скотный двор" уже предвидел суть "порядка, основанного на правилах": "все животные равны, но некоторые более равны, чем другие". Если выполняешь волю гегемона, тебе всё дозволено. А если осмелишься и начнёшь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями", - сказал глава МИД РФ.Гегемонистская политика Вашингтона, по словам дипломата, не меняется 10-летиями: все схемы евроатлантической безопасности были основаны на обеспечении доминирования США, включая подчинение им Европы и "сдерживание" России. Главная роль отводилась НАТО, но ему уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве: на прошедшем неделю назад саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса затвердили свои претензии на главенствующую роль не только в Евро-Атлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Американцы в войне с неугодными развязали беспрецедентную кампанию односторонних принудительных мер, но она бьёт бумерангом прежде всего по Европе, отметил Лавров."Вашингтон сделал всё, чтобы взорвать (в том числе буквально – посредством организации терактов на газопроводах "Северные потоки") основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Берлин тогда промолчал. Сегодня мы видим ещё одно унижение Германии, чьё правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Канцлер Германии Олаф Шольц так и сказал простодушно: "США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение". США решили", - заявил глава МИД РФ.Хозяева киевского режима и не думали заставить его соблюдать приличия и международное правоУрегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах, подчеркнул Лавров.Он напомнил, как безоглядное расширение НАТО вопреки многократным предупреждениям Москвы спровоцировало украинский кризис, начиная с организованного Штатами государственного переворота в феврале 2014 года для установления полного контроля над Украиной с целью подготовки наступления на Россию при помощи приведённого к власти неонацистского режима."Когда Пётр Порошенко, а затем Владимир Зеленский вели войну против собственных граждан в Донбассе, законодательно уничтожали русское образование, русскую культуру, русские СМИ и в целом русский язык, запрещали УПЦ, никто на Западе этого не замечал, не требовал от своих подопечных в Киеве "соблюдать приличия", не нарушать международные конвенции по правам нацменьшинств, да и саму Конституцию Украины, требующую соблюдать эти права. Именно для устранения угроз безопасности России и защиты людей, ощущающих себя частью русской культуры и живущих на землях, столетиями обустраивавшихся их предками, для спасения их от законодательного, да и физического истребления была начата специальная военная операция", - подчеркнул глава МИД РФ.Лавров обратил внимание на тот факт, что, несмотря на выдвигаемые сейчас многочисленные инициативы по украинскому урегулированию, мало кто вспоминает о нарушении Киевом прав человека и национальных меньшинств. Совсем недавно лишь в документах ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество сформулировали это требование, прежде всего благодаря настойчивой позиции Венгрии, но реальные возможности и желание Брюсселя влиять на киевский режим вызывают сомнения, добавил министр. Он призвал всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в своих предложениях ключевую проблему прав всех без исключения национальных меньшинств."Её замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Зеленского по факту получает одобрение. Характерно, что в 2014 году Зеленский говорил: "Если на Востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну". С тех пор Вашингтон его успешно перевоспитал, и уже в 2021 году Зеленский в одном из интервью требовал от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию ради будущего своих детей и внуков. Обращаюсь к хозяевам украинского режима: заставьте его соблюдать статью 1.3 Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей "без различия расы, пола, языка и религии", - заявил Лавров.Однако хозяева украинского режима и не думали его усмирить. Вскоре после окончания заседания официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ устранить первопричины кризиса на Украине."Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. &lt;...&gt; Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, её земли", — утверждает он.По словам американского дипломата, то, что Россия воспринимает как угрозу, на деле якобы представляет собой "демократию, функционирующую на её границах". Исходя из этого, США отвергают точку зрения России и намерены продолжить сотрудничество с Украиной для достижения "справедливого и прочного мира" путём дипломатии.Дипломатии ли? Ни капли настроя на конструктивный диалог ради урегулирования конфликта не продемонстрировала в ходе выступления в Совете Безопасности постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд: она озвучивала привычные тезисы, традиционно говорила о мужестве украинцев, якобы агрессивных и незаконных действиях России, а также о её "раскольнической риторике".О преступлениях киевского режима читайте подробнее в статье Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право
https://ukraina.ru/20240711/1056194625.html
https://ukraina.ru/20230814/1048676395.html
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96
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эксклюзив, сергей лавров, совбез оон, украина, многополярный мир, сша, американская гегемония, германия, нато, россия, владимир зеленский, олаф шольц, оон, упц, северный поток
Эксклюзив, Сергей Лавров, Совбез ООН, Украина, многополярный мир, США, американская гегемония, Германия, НАТО, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, ООН, УПЦ, Северный поток

Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу

05:00 17.07.2024 (обновлено: 05:01 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ОНН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ОНН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глядя в глаза западным коллегам, указал на то, как они позволили украинским президентам вопиюще нарушать международное право, а США подчинили и унизили своих партнёров
В рамках председательства России в Совете Безопасности ООН, которое продлится весь июль, 16-го числа состоялись открытые дебаты министерского уровня по теме многостороннего сотрудничества, в роли председателя выступил лично глава МИД РФ Сергей Лавров.
Всё точно по Оруэллу
"Будем откровенны: далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип Устава ООН - суверенное равенство всех государств. США давно устами своих президентов объявили о собственной исключительности. Это касается отношения Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания, даже в ущерб их национальным интересам. Правь, Америка! В этом суть пресловутого "порядка, основанного на правилах" – прямой угрозы многосторонности и международному миру", - заявил российский министр.
Устав ООН и решения Совета Безопасности ООН – важнейшие компоненты международного права - трактуются коллективным Западом извращённо и выборочно – в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома, а многие резолюции Совета Безопасности и вовсе игнорируются, как, например, 2202, одобрившая Минские договорённости по Украине, отметил Лавров.
"В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести "Скотный двор" уже предвидел суть "порядка, основанного на правилах": "все животные равны, но некоторые более равны, чем другие". Если выполняешь волю гегемона, тебе всё дозволено. А если осмелишься и начнёшь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями", - сказал глава МИД РФ.
Гегемонистская политика Вашингтона, по словам дипломата, не меняется 10-летиями: все схемы евроатлантической безопасности были основаны на обеспечении доминирования США, включая подчинение им Европы и "сдерживание" России. Главная роль отводилась НАТО, но ему уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве: на прошедшем неделю назад саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса затвердили свои претензии на главенствующую роль не только в Евро-Атлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
11 июля, 20:37
"Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на УкраинеЮбилейный саммит НАТО подтвердил, что в поиске мирного пути урегулирования на Украине Альянс не заинтересован, наоборот, его дальнейшие планы только обострят ситуацию в Европе, вблизи российских границ. Москва уже предупредила, что решительный ответ не заставит себя ждать
Американцы в войне с неугодными развязали беспрецедентную кампанию односторонних принудительных мер, но она бьёт бумерангом прежде всего по Европе, отметил Лавров.
"Вашингтон сделал всё, чтобы взорвать (в том числе буквально – посредством организации терактов на газопроводах "Северные потоки") основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Берлин тогда промолчал. Сегодня мы видим ещё одно унижение Германии, чьё правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Канцлер Германии Олаф Шольц так и сказал простодушно: "США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение". США решили", - заявил глава МИД РФ.
Хозяева киевского режима и не думали заставить его соблюдать приличия и международное право
Урегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах, подчеркнул Лавров.
Он напомнил, как безоглядное расширение НАТО вопреки многократным предупреждениям Москвы спровоцировало украинский кризис, начиная с организованного Штатами государственного переворота в феврале 2014 года для установления полного контроля над Украиной с целью подготовки наступления на Россию при помощи приведённого к власти неонацистского режима.
"Когда Пётр Порошенко, а затем Владимир Зеленский вели войну против собственных граждан в Донбассе, законодательно уничтожали русское образование, русскую культуру, русские СМИ и в целом русский язык, запрещали УПЦ, никто на Западе этого не замечал, не требовал от своих подопечных в Киеве "соблюдать приличия", не нарушать международные конвенции по правам нацменьшинств, да и саму Конституцию Украины, требующую соблюдать эти права. Именно для устранения угроз безопасности России и защиты людей, ощущающих себя частью русской культуры и живущих на землях, столетиями обустраивавшихся их предками, для спасения их от законодательного, да и физического истребления была начата специальная военная операция", - подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров обратил внимание на тот факт, что, несмотря на выдвигаемые сейчас многочисленные инициативы по украинскому урегулированию, мало кто вспоминает о нарушении Киевом прав человека и национальных меньшинств. Совсем недавно лишь в документах ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество сформулировали это требование, прежде всего благодаря настойчивой позиции Венгрии, но реальные возможности и желание Брюсселя влиять на киевский режим вызывают сомнения, добавил министр. Он призвал всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в своих предложениях ключевую проблему прав всех без исключения национальных меньшинств.
"Её замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Зеленского по факту получает одобрение. Характерно, что в 2014 году Зеленский говорил: "Если на Востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну". С тех пор Вашингтон его успешно перевоспитал, и уже в 2021 году Зеленский в одном из интервью требовал от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию ради будущего своих детей и внуков. Обращаюсь к хозяевам украинского режима: заставьте его соблюдать статью 1.3 Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей "без различия расы, пола, языка и религии", - заявил Лавров.
В Украине отмечают годовщину гибели Р.Шухевича - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа 2023, 16:33
Русские Украины официально — люди второго сорта. Что сказано в поправках к закону о нацменьшинствах13 августа в Верховную Раду подали законопроект с изменениями в закон о нацменьшинствах Украины. В ответ на критику со стороны Венецианской комиссии, украинские власти еще больше сузили права нацменьшинств, а русских граждан Украины лишили всех национальных прав на многие годы вперед
Однако хозяева украинского режима и не думали его усмирить. Вскоре после окончания заседания официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ устранить первопричины кризиса на Украине.
"Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, её земли", — утверждает он.
По словам американского дипломата, то, что Россия воспринимает как угрозу, на деле якобы представляет собой "демократию, функционирующую на её границах". Исходя из этого, США отвергают точку зрения России и намерены продолжить сотрудничество с Украиной для достижения "справедливого и прочного мира" путём дипломатии.
Дипломатии ли? Ни капли настроя на конструктивный диалог ради урегулирования конфликта не продемонстрировала в ходе выступления в Совете Безопасности постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд: она озвучивала привычные тезисы, традиционно говорила о мужестве украинцев, якобы агрессивных и незаконных действиях России, а также о её "раскольнической риторике".
О преступлениях киевского режима читайте подробнее в статье Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право
 
ЭксклюзивСергей ЛавровСовбез ООНУкраинамногополярный мирСШАамериканская гегемонияГерманияНАТОРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцООНУПЦСеверный поток
 
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