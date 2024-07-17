Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу
05:00 17.07.2024 (обновлено: 05:01 17.07.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ОНН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глядя в глаза западным коллегам, указал на то, как они позволили украинским президентам вопиюще нарушать международное право, а США подчинили и унизили своих партнёров
В рамках председательства России в Совете Безопасности ООН, которое продлится весь июль, 16-го числа состоялись открытые дебаты министерского уровня по теме многостороннего сотрудничества, в роли председателя выступил лично глава МИД РФ Сергей Лавров.
Всё точно по Оруэллу
"Будем откровенны: далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип Устава ООН - суверенное равенство всех государств. США давно устами своих президентов объявили о собственной исключительности. Это касается отношения Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания, даже в ущерб их национальным интересам. Правь, Америка! В этом суть пресловутого "порядка, основанного на правилах" – прямой угрозы многосторонности и международному миру", - заявил российский министр.
Устав ООН и решения Совета Безопасности ООН – важнейшие компоненты международного права - трактуются коллективным Западом извращённо и выборочно – в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома, а многие резолюции Совета Безопасности и вовсе игнорируются, как, например, 2202, одобрившая Минские договорённости по Украине, отметил Лавров.
"В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести "Скотный двор" уже предвидел суть "порядка, основанного на правилах": "все животные равны, но некоторые более равны, чем другие". Если выполняешь волю гегемона, тебе всё дозволено. А если осмелишься и начнёшь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями", - сказал глава МИД РФ.
Гегемонистская политика Вашингтона, по словам дипломата, не меняется 10-летиями: все схемы евроатлантической безопасности были основаны на обеспечении доминирования США, включая подчинение им Европы и "сдерживание" России. Главная роль отводилась НАТО, но ему уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве: на прошедшем неделю назад саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса затвердили свои претензии на главенствующую роль не только в Евро-Атлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Американцы в войне с неугодными развязали беспрецедентную кампанию односторонних принудительных мер, но она бьёт бумерангом прежде всего по Европе, отметил Лавров.
"Вашингтон сделал всё, чтобы взорвать (в том числе буквально – посредством организации терактов на газопроводах "Северные потоки") основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Берлин тогда промолчал. Сегодня мы видим ещё одно унижение Германии, чьё правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Канцлер Германии Олаф Шольц так и сказал простодушно: "США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение". США решили", - заявил глава МИД РФ.
Хозяева киевского режима и не думали заставить его соблюдать приличия и международное право
Урегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах, подчеркнул Лавров.
Он напомнил, как безоглядное расширение НАТО вопреки многократным предупреждениям Москвы спровоцировало украинский кризис, начиная с организованного Штатами государственного переворота в феврале 2014 года для установления полного контроля над Украиной с целью подготовки наступления на Россию при помощи приведённого к власти неонацистского режима.
"Когда Пётр Порошенко, а затем Владимир Зеленский вели войну против собственных граждан в Донбассе, законодательно уничтожали русское образование, русскую культуру, русские СМИ и в целом русский язык, запрещали УПЦ, никто на Западе этого не замечал, не требовал от своих подопечных в Киеве "соблюдать приличия", не нарушать международные конвенции по правам нацменьшинств, да и саму Конституцию Украины, требующую соблюдать эти права. Именно для устранения угроз безопасности России и защиты людей, ощущающих себя частью русской культуры и живущих на землях, столетиями обустраивавшихся их предками, для спасения их от законодательного, да и физического истребления была начата специальная военная операция", - подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров обратил внимание на тот факт, что, несмотря на выдвигаемые сейчас многочисленные инициативы по украинскому урегулированию, мало кто вспоминает о нарушении Киевом прав человека и национальных меньшинств. Совсем недавно лишь в документах ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество сформулировали это требование, прежде всего благодаря настойчивой позиции Венгрии, но реальные возможности и желание Брюсселя влиять на киевский режим вызывают сомнения, добавил министр. Он призвал всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в своих предложениях ключевую проблему прав всех без исключения национальных меньшинств.
"Её замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Зеленского по факту получает одобрение. Характерно, что в 2014 году Зеленский говорил: "Если на Востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну". С тех пор Вашингтон его успешно перевоспитал, и уже в 2021 году Зеленский в одном из интервью требовал от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию ради будущего своих детей и внуков. Обращаюсь к хозяевам украинского режима: заставьте его соблюдать статью 1.3 Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей "без различия расы, пола, языка и религии", - заявил Лавров.
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Однако хозяева украинского режима и не думали его усмирить. Вскоре после окончания заседания официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ устранить первопричины кризиса на Украине.
"Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, её земли", — утверждает он.
По словам американского дипломата, то, что Россия воспринимает как угрозу, на деле якобы представляет собой "демократию, функционирующую на её границах". Исходя из этого, США отвергают точку зрения России и намерены продолжить сотрудничество с Украиной для достижения "справедливого и прочного мира" путём дипломатии.
Дипломатии ли? Ни капли настроя на конструктивный диалог ради урегулирования конфликта не продемонстрировала в ходе выступления в Совете Безопасности постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд: она озвучивала привычные тезисы, традиционно говорила о мужестве украинцев, якобы агрессивных и незаконных действиях России, а также о её "раскольнической риторике".
О преступлениях киевского режима читайте подробнее в статье Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право