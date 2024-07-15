"Чтобы не достались русским": Кочетков рассказал, почему украинцы сходят с ума и бьют молотком унитазы - 15.07.2024 Украина.ру
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"Чтобы не достались русским": Кочетков рассказал, почему украинцы сходят с ума и бьют молотком унитазы
"Чтобы не достались русским": Кочетков рассказал, почему украинцы сходят с ума и бьют молотком унитазы - 15.07.2024 Украина.ру
"Чтобы не достались русским": Кочетков рассказал, почему украинцы сходят с ума и бьют молотком унитазы
Жители многих населенных пунктов Львовской области впервые увидели электричество только после окончания войны, потому что Польша этим не занималась. Зато в Донбассе уже было все электрифицировано. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
2024-07-15T04:30
2024-07-15T04:30
новости
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донбасс
электричество
литва
вильнюс
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На днях скончался польский актер Ежи Штур, известный по комедии "Дежавю". Там он сыграл американского гангстера, который приехал в Одессу в начале 1920-х годов, чтобы убить нашего торговца самогоном, но попал в балаган ранней большевистской жизни и в итоге оказался в психушке.Персонаж Ежи Штура, который попал в психушку, не выдержав большевистского балагана - это хорошая аллегория. В том смысле, что население Украины начинает сходить с ума. Есть видео, как некоторые из них разбивают молотком унитазы, лишь бы они не достались "русским оккупантам", рассказал политолог.Он добавил, что жители многих населенных пунктов Львовской области впервые увидели электричество только после войны, потому что Польша этим не занималась. Зато в Донбассе электрифицировано было все, отметил эксперт.Да что там Галиция. В Вильнюсе до сих пор до трети отхожих мест приходится на домики во дворах. Хотя Литва – это чуть ли не центр европейской цивилизации, которая еще пытается учить белорусов, как им надо жить, указал Кочетков.."Если вы так не любите Россию, откажитесь от электричества и канализации. Возвращайтесь к истокам. И будет вам счастье. Только нас не трогайте", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, чем примечателен юбилейный саммит в Вашингтоне - в интервью Грега Вайгнера: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру
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галиция
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новости, украина, галиция, россия, алексей кочетков, польша, донбасс, электричество, литва, вильнюс
Новости, Украина, Галиция, Россия, Алексей Кочетков, Польша, Донбасс, электричество, Литва, Вильнюс

"Чтобы не достались русским": Кочетков рассказал, почему украинцы сходят с ума и бьют молотком унитазы

04:30 15.07.2024
 
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© РИА Новости . Александр Максименко
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Жители многих населенных пунктов Львовской области впервые увидели электричество только после окончания войны, потому что Польша этим не занималась. Зато в Донбассе уже было все электрифицировано. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
На днях скончался польский актер Ежи Штур, известный по комедии "Дежавю". Там он сыграл американского гангстера, который приехал в Одессу в начале 1920-х годов, чтобы убить нашего торговца самогоном, но попал в балаган ранней большевистской жизни и в итоге оказался в психушке.
Персонаж Ежи Штура, который попал в психушку, не выдержав большевистского балагана - это хорошая аллегория. В том смысле, что население Украины начинает сходить с ума. Есть видео, как некоторые из них разбивают молотком унитазы, лишь бы они не достались "русским оккупантам", рассказал политолог.

"Ребята, если вы хотите разрушить унитазы, будьте последовательны. Вернитесь к традиционному способу справлять свои естественные надобности - начните рыть ямы во дворах, как это делали в Галиции. Я не шучу", - иронично отметил Кочетков.

Он добавил, что жители многих населенных пунктов Львовской области впервые увидели электричество только после войны, потому что Польша этим не занималась. Зато в Донбассе электрифицировано было все, отметил эксперт.
Да что там Галиция. В Вильнюсе до сих пор до трети отхожих мест приходится на домики во дворах. Хотя Литва – это чуть ли не центр европейской цивилизации, которая еще пытается учить белорусов, как им надо жить, указал Кочетков..
"Если вы так не любите Россию, откажитесь от электричества и канализации. Возвращайтесь к истокам. И будет вам счастье. Только нас не трогайте", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
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