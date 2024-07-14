НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт - 14.07.2024 Украина.ру
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НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт
НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт - 14.07.2024 Украина.ру
НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт
Нынешнее правительство ФРГ, как и предыдущее восстанавливает свою сферу влияния в Европе под видом противостояния с Россией, играя важную роль в расширившемся недавно блоке НАТО
2024-07-14T07:05
2024-07-14T07:05
новости
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нато
польша
россия
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Об этом в интервью изданию Украина.рурассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Профессор напомнил: с 2016 года Германия получила право присутствия своих вооруженных сил на ротационной основе на территории других стран НАТО. Немецкая бронетанковая бригада на территории Литвы расквартирована очень близко к Калининграду.Помимо этого Германия, Польша, Швеция, Финляндия и Дания подписали соглашения о сотрудничестве в области минного дела в Балтийском море. Сейчас немецкие самолёты участвуют в общих военных учениях военно-политического блока."То есть в рамках НАТО создается северный субблок, нацеленный на конфликт на Балтике", - констатировал профессор МГУ.Германия становился лидером этого субблока восточноевропейских стран, нацеленного против России. При этом у неё есть территориальные проблемы со всеми этими странами Восточной Европы, отметил Фененко.В частности, после Второй мировой войны Польша получила четыре немецкие провинции - Познань, Предпомеранию, Силезию и большую часть Восточной Пруссии. Литва получила немецкий город Мемель (Клайпеду), а Чехия — Судетскую область. Из Восточной Европы после Второй мировой войны было выселено 12–15 миллионов немцев.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руТакже читайте о непростых уроках истории в материале Как СССР с Польшей евреями менялся: послевоенная политика обмена населением на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, нато, польша, россия
Новости, Германия, НАТО, Польша, Россия

НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт

07:05 14.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Нынешнее правительство ФРГ, как и предыдущее восстанавливает свою сферу влияния в Европе под видом противостояния с Россией, играя важную роль в расширившемся недавно блоке НАТО
Об этом в интервью изданию Украина.рурассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Профессор напомнил: с 2016 года Германия получила право присутствия своих вооруженных сил на ротационной основе на территории других стран НАТО. Немецкая бронетанковая бригада на территории Литвы расквартирована очень близко к Калининграду.
"Теперь и Польша предлагает военное взаимодействие с ФРГ. То есть Германия шаг за шагом в рамках НАТО восстанавливает свою традиционную сферу влияния в Восточной Европе", -отметил Фененко.
Помимо этого Германия, Польша, Швеция, Финляндия и Дания подписали соглашения о сотрудничестве в области минного дела в Балтийском море. Сейчас немецкие самолёты участвуют в общих военных учениях военно-политического блока.
"То есть в рамках НАТО создается северный субблок, нацеленный на конфликт на Балтике", - констатировал профессор МГУ.
Германия становился лидером этого субблока восточноевропейских стран, нацеленного против России. При этом у неё есть территориальные проблемы со всеми этими странами Восточной Европы, отметил Фененко.
В частности, после Второй мировой войны Польша получила четыре немецкие провинции - Познань, Предпомеранию, Силезию и большую часть Восточной Пруссии. Литва получила немецкий город Мемель (Клайпеду), а Чехия — Судетскую область. Из Восточной Европы после Второй мировой войны было выселено 12–15 миллионов немцев.
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
Также читайте о непростых уроках истории в материале Как СССР с Польшей евреями менялся: послевоенная политика обмена населением на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
07:05НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт
07:00Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов"
06:57Генерал ФСБ в отставке о проблемах МВД: "Давайте посмотрим правде в глаза"
06:20Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма
06:14Профессор МГУ: Мы сами убеждали себя в миролюбии НАТО
06:00Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком
05:55Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями
05:42"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт
05:35"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР
05:11Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
05:03"Война начинается после того, как подписан акт капитуляции" - Михайлов о внутренних проблемах России
04:28Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
04:08Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог
04:00Генерал ФСБ в отставке: У нас уже давно открыт второй фронт внутри России
20:02Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация
19:31Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление
18:35Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким
18:00"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине
17:57"Наши войска обороняются": эксперт о том, что происходит в Липцах и где ВС РФ "бросают" 2/3 всех ФАБов
17:26Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников
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