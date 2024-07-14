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НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт

НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт - 14.07.2024 Украина.ру

НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт

Нынешнее правительство ФРГ, как и предыдущее восстанавливает свою сферу влияния в Европе под видом противостояния с Россией, играя важную роль в расширившемся недавно блоке НАТО

2024-07-14T07:05

2024-07-14T07:05

2024-07-14T07:05

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Об этом в интервью изданию Украина.рурассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Профессор напомнил: с 2016 года Германия получила право присутствия своих вооруженных сил на ротационной основе на территории других стран НАТО. Немецкая бронетанковая бригада на территории Литвы расквартирована очень близко к Калининграду.Помимо этого Германия, Польша, Швеция, Финляндия и Дания подписали соглашения о сотрудничестве в области минного дела в Балтийском море. Сейчас немецкие самолёты участвуют в общих военных учениях военно-политического блока."То есть в рамках НАТО создается северный субблок, нацеленный на конфликт на Балтике", - констатировал профессор МГУ.Германия становился лидером этого субблока восточноевропейских стран, нацеленного против России. При этом у неё есть территориальные проблемы со всеми этими странами Восточной Европы, отметил Фененко.В частности, после Второй мировой войны Польша получила четыре немецкие провинции - Познань, Предпомеранию, Силезию и большую часть Восточной Пруссии. Литва получила немецкий город Мемель (Клайпеду), а Чехия — Судетскую область. Из Восточной Европы после Второй мировой войны было выселено 12–15 миллионов немцев.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руТакже читайте о непростых уроках истории в материале Как СССР с Польшей евреями менялся: послевоенная политика обмена населением на сайте Украина.ру.

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