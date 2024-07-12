https://ukraina.ru/20240712/1056200138.html

"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну

"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну - 12.07.2024 Украина.ру

"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну

Запад понимает, что Россия не будет слишком агрессивно реагировать на враждебные действия союзников и идет на следующий шаг. Поэтому Россия должна ударить "очень-очень сильно", иначе градус эскалации будет возрастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-12T03:00

2024-07-12T03:00

2024-07-12T03:00

новости

россия

украина

запад

станислав крапивник

польша

война

сво

владимир зеленский

соглашение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048106495_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_e4a09f26d14607822eb55d9bf4688f51.jpg

Запад по-прежнему считает, что в противостоянии с Россией у него все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Они себя хорошо чувствуют, потому что им это позволили, рассказал эксперт.Иначе градус эскалации будет только возрастать. Запад понимает, что Россия не будет слишком агрессивно реагировать на их враждебные действия, поэтому идет на следующий шаг, подчеркнул Крапивник."Кстати, [Владимир] Зеленский уже подписал с Польшей соглашение, согласно которому ПВО с территории Польши будет сбивать наши ракеты и дроны над западной Украиной. Это разве не эскалация? Это конкретная эскалация", - указал специалист.И если в этом случае Россия опять не ударит по Польше, они попытаются установить там бесполетную зону, а потом развяжут с Россией полноценную воздушную войну, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках

https://ukraina.ru/20240710/1056174312.html

россия

украина

запад

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, станислав крапивник, польша, война, сво, владимир зеленский, соглашение, пво, ракеты