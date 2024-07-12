"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Запад понимает, что Россия не будет слишком агрессивно реагировать на враждебные действия союзников и идет на следующий шаг. Поэтому Россия должна ударить "очень-очень сильно", иначе градус эскалации будет возрастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Запад по-прежнему считает, что в противостоянии с Россией у него все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Они себя хорошо чувствуют, потому что им это позволили, рассказал эксперт.
"Надеюсь, что мы ударим, и ударим очень-очень сильно. Это должен быть не точечный укол. Нужно ударить так, чтобы западники сели, подняли головы, открыли глаза и сказали: "Ой, ой, ой", - добавил он.
Иначе градус эскалации будет только возрастать. Запад понимает, что Россия не будет слишком агрессивно реагировать на их враждебные действия, поэтому идет на следующий шаг, подчеркнул Крапивник.
"Кстати, [Владимир] Зеленский уже подписал с Польшей соглашение, согласно которому ПВО с территории Польши будет сбивать наши ракеты и дроны над западной Украиной. Это разве не эскалация? Это конкретная эскалация", - указал специалист.
И если в этом случае Россия опять не ударит по Польше, они попытаются установить там бесполетную зону, а потом развяжут с Россией полноценную воздушную войну, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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