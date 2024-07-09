Странные сухогрузы: капитан запаса рассказал, может ли Украина запускать ATACMS с палубы корабля
Когда Украина начала использовать БЭКи, эксперты говорили, что эти катера из-за их небольшого размера можно запускать с любой платформы. Судно уходит, а БЭК решает свою задачу под воздействием других систем управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Ранее российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершает странные манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращается обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.
Информация о странных сухогрузах, способных наносить ракетные удары, появилась уже давно. Когда Украина только начала использовать БЭКи, в экспертном сообществе говорили, что эти катера из-за их небольшого размера можно запускать с любой платформы, рассказал эксперт.
В том числе запускать их можно с гражданских судов. Его запустили, судно пошло дальше, а БЭК решает свою задачу под воздействием других систем управления, отметил военный.
"Запуск ATACMS осуществляется с платформ от HIMARS. Это – универсальная платформа. Ее можно разместить на палубе корабля и использовать палубу как площадку для запуска ракет. Тем более, все системы современного вооружения соответствуют стандартам TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств)", - подчеркнул Горбачёв.
Так вот стандартный морской контейнер универсален с точки зрения его размещения на различных судах. Кроме того, его ставят на трейлер или платформу, и он может перевозиться как железнодорожным, так и автомобильным транспортом, подытожил собеседник издания.
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