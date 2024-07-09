https://ukraina.ru/20240709/1056068818.html

Странные сухогрузы: капитан запаса рассказал, может ли Украина запускать ATACMS с палубы корабля

Странные сухогрузы: капитан запаса рассказал, может ли Украина запускать ATACMS с палубы корабля - 09.07.2024 Украина.ру

Странные сухогрузы: капитан запаса рассказал, может ли Украина запускать ATACMS с палубы корабля

Когда Украина начала использовать БЭКи, эксперты говорили, что эти катера из-за их небольшого размера можно запускать с любой платформы. Судно уходит, а БЭК решает свою задачу под воздействием других систем управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2024-07-09T04:15

2024-07-09T04:15

2024-07-09T04:15

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Ранее российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершает странные манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращается обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.Информация о странных сухогрузах, способных наносить ракетные удары, появилась уже давно. Когда Украина только начала использовать БЭКи, в экспертном сообществе говорили, что эти катера из-за их небольшого размера можно запускать с любой платформы, рассказал эксперт.В том числе запускать их можно с гражданских судов. Его запустили, судно пошло дальше, а БЭК решает свою задачу под воздействием других систем управления, отметил военный.Так вот стандартный морской контейнер универсален с точки зрения его размещения на различных судах. Кроме того, его ставят на трейлер или платформу, и он может перевозиться как железнодорожным, так и автомобильным транспортом, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"

https://ukraina.ru/20240704/1056037372.html

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новости, украина, крым, сергей горбачев, россия, черное море, одесса, корабль, atacms, himars, ракеты