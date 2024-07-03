Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера - МО РФ
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота
Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили 3 июня в Минобороны РФ
"Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины", - говорится в сообщении МО РФ.
Помимо этого, средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов.
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