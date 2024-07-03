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Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера - МО РФ

Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера - МО РФ - 03.07.2024 Украина.ру

Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера - МО РФ

Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера. Об этом сообщили 3 июня в Минобороны РФ

2024-07-03T14:05

2024-07-03T14:05

2024-07-03T14:05

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Помимо этого, средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов.Подробнее в интервью Сергей Горбачев: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ на сайте Украина.ру.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, черноморский флот, вмс украины, минобороны рф